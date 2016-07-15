تحول سحري لمنزل تركي أُعيد ترميمه

بعد التحول، أصبح الحمام أكثر أناقة، ويبدو فاخرًا في تصميمه، حيث حوض الاغتسال الذي استند فوق وحدة تخزين خشبية باللون البني الداكن، وقد علقت فوقه مرآة مستديرة بإطار معدني لامع، كما تم إصلاح النافذة واستبدل المغطس المحاط بالسيراميك، بآخر أصغر حجمًا، وأكثر عصرية في تصميمه، مع الاحتفاظ به داخل الكابينة الزجاجية.

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