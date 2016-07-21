أفضل 10 واجهات مودرن ملونة

حين تذكر الألوان المحايدة لا يمكن ان نغفل عن ذكر اللون الرمادي. لون مميز و اختيار آمن لطلاء الواجهة. يمكنك ان تمزج ما بين درجات متفاوتة من هذا اللون لتخلق عمقاً كما في هذا التصميم حيث نجد أن الباب أغمق من الحائط مما يجعله بؤرة الاهتمام في الواجهة مع بعض النباتات لتضفي لمسة حية للمبنى.‎