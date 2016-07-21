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أفضل 10 واجهات مودرن ملونة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل Pink
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الواجهة هي عنوان منزلك فهي تعبر عن ذوقك وتفصح عن الطراز الموجود بداخلها. يتكون ديكور المنزل من عدة عناصر و واحد من أهم تلك العناصر هو اللون. يمكن لإختيار اللون أن يكون قراراً صعباً لذا يتعين عليك أن تستعين بالحجم والطراز المعماري والبيئة المحيطة كعوامل مساعدة لتدلك علي أفضل إختيار ممكن. في هذه الجولة نستعرض معاً 10 اقتراحات يمكنها أن تخدمك كمرجع للإلهام و إستحضار الشخصية التي تبحث عنها لواجهة بيتك.

1.دفئ البرتقالي

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

منزل دافئ باللون البرتقالي الإستوائي و الذي يعطي إنطباع أنه منزل صيفي منعش و مرحب بالضيوف. فبالطراز المودرن، والخطوط المستقيمة و الهادئة نحصل عل منزل يسر النفس و مريح للأعصاب.

2.الأزرق الداكن يمنح شخصية

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura منازل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

‎الألوان الصريحة مثالية لكسر رتابة التصميم الخارجي كما يجب أن تستخدم الألوان التي تنبض بالحياة بإقتصاد لتبدو أنيقة و مودرن. هنا يمكننا ان نري حائطاً باللون  الأزرق الداكن والذي يعطي إحساسا بحماية دواخل البيت كما يمنح تبايناً رائعاً مع اللون الأبيض بالإضافة إلي الخشب المودرن المصقول.

3.​ألوان مكسيكية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل Pink
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

 اللون الوردي المكسيكي فيه بعض من المجازفة و لكنه يعطي منزلك طابعاً خاصاً في نفس الوقت. تم استخدام هذا اللون من قبل TALLER ESTILO ARQUITECTURA و هم معماريين مكسيكيين، حتي صار السمة المميزة لأعمالهم. هنا نري درجة من الباستيل ممتزجة مع الخضرة لتخلق تأثيراً وقعه لطيف علي العين.

4.​الرمادي المهيب

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing منازل
arQing

arQing
arQing
arQing

 حين تذكر الألوان المحايدة لا يمكن ان نغفل عن ذكر اللون الرمادي. لون مميز و اختيار آمن لطلاء الواجهة. يمكنك ان تمزج ما بين درجات متفاوتة من هذا اللون لتخلق عمقاً كما في هذا التصميم حيث نجد أن الباب أغمق من الحائط مما يجعله بؤرة الاهتمام في الواجهة مع بعض النباتات لتضفي لمسة حية للمبنى.‎

5.ألوان تنبض حياة

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG منازل
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

إذا كنت تسعي وراء لمسة مليئة بالحيوية لواجهة بيتك فعليك بإختيار لوناً ينبض حياةودفئ. الألوان الدافئة يتم استخدامها علي بعض من أجزاء المبنى و يتم مزجها لتتكامل مع ألوان اخري محايدة و يمكن أيضاً  أن تكون ألوان الخشب الطبيعية والتي تخلق التوازن المطلوب في ألوان الواجهة.

6.أبيض و أسود

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل خشب White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

هذا التصميم هو واحد من الكلاسيكيات، أنيق، بسيط و مناسب لكل الأزمنة، يخلق تباين منمق و يعد خير مثال للطراز المودرن ومع هذا المزيج الرائع من اللونين الأبيض و الأسود يمكنك أن تعزز الإحساس بالترحاب للزائرين، و يبرز جمال وتفاصيل الواجهة.

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7.الأصفر

FACHADAS, AH Arquitectos Hernandez AH Arquitectos Hernandez منازل
AH Arquitectos Hernandez

AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez

الألوان الهادئة هي ألوان مثالية للبيوت الكائنة بالمناطق المزدحمة بالمباني حيث يكون من الصعب أن تفسد تناغم التجمعات السكني. هذه الألوان عادة ما تكون طبيعية، محايدة وهادئة، فهي إختيار آمن إذا أردت أن تضيف لمسة مميزة بدون مبالغة أو تأثير علي المشهد العام و البيئة المحيطة، كما هو واضح في هذا المثال.

8.لعبة الألوان

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd منازل
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

هنا تم دمج 3 من أقوي الألوان، وهي الأسود، الخشب الطبيعي بعدد من الدرجات و الأبيض، كلاً من هذه الألوان يحاول الفوز بشد الإنتباه في الواجهة أكتر من الأخر، والذي ينتج عنه تناغم رائع و إنسيابية في التصميم رغم قوة الواجهة.

9.ألوان داخلية من خلال الواجهة الزجاجية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

اللون يمكن أن يأتي من الداخل و يظهر في الخارج، ففي هذه الواجهة و التي هي عبارة عن برواز خارجي من اللون الأزرق يحف أغلب الواجهة الزجاجية فتفصح عن المكنونات الداخلية لحوائط المنزل الداخلية والمجلدة بالأخشاب. فتعطي دفئ منبعث من الداخل و متناسب مع البيئة الخارجية والمليئة بالنخيل و النباتات الإستوائية.

10.​ألوان ترابية

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

يفضل استخدام الدرجات الترابية عند طلاء الواجهة حيث أنها تتمتع بتأثير طبيعي يمتزج بنعومة مع البيئة المحيطة و يضيف إلي بهاء المنزل وأناقته. عند إختيار هذا التنوع من الألوان يحبذ التلاعب بالدرجات المختلفة لإضفاء لمسة ديناميكية‎.

البيت المثالي للعائلة السعيدة..
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