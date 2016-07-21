أفضل 10 واجهات مودرن ملونة

الواجهة هي عنوان منزلك فهي تعبر عن ذوقك وتفصح عن الطراز الموجود بداخلها. يتكون ديكور المنزل من عدة عناصر و واحد من أهم تلك العناصر هو اللون. يمكن لإختيار اللون أن يكون قراراً صعباً لذا يتعين عليك أن تستعين بالحجم والطراز المعماري والبيئة المحيطة كعوامل مساعدة لتدلك علي أفضل إختيار ممكن. في هذه الجولة نستعرض معاً 10 اقتراحات يمكنها أن تخدمك كمرجع للإلهام و إستحضار الشخصية التي تبحث عنها لواجهة بيتك.
منزل دافئ باللون البرتقالي الإستوائي و الذي يعطي إنطباع أنه منزل صيفي منعش و مرحب بالضيوف. فبالطراز المودرن، والخطوط المستقيمة و الهادئة نحصل عل منزل يسر النفس و مريح للأعصاب.
الألوان الصريحة مثالية لكسر رتابة التصميم الخارجي كما يجب أن تستخدم الألوان التي تنبض بالحياة بإقتصاد لتبدو أنيقة و مودرن. هنا يمكننا ان نري حائطاً باللون الأزرق الداكن والذي يعطي إحساسا بحماية دواخل البيت كما يمنح تبايناً رائعاً مع اللون الأبيض بالإضافة إلي الخشب المودرن المصقول.
اللون الوردي المكسيكي فيه بعض من المجازفة و لكنه يعطي منزلك طابعاً خاصاً في نفس الوقت. تم استخدام هذا اللون من قبل TALLER ESTILO ARQUITECTURA و هم معماريين مكسيكيين، حتي صار السمة المميزة لأعمالهم. هنا نري درجة من الباستيل ممتزجة مع الخضرة لتخلق تأثيراً وقعه لطيف علي العين.
حين تذكر الألوان المحايدة لا يمكن ان نغفل عن ذكر اللون الرمادي. لون مميز و اختيار آمن لطلاء الواجهة. يمكنك ان تمزج ما بين درجات متفاوتة من هذا اللون لتخلق عمقاً كما في هذا التصميم حيث نجد أن الباب أغمق من الحائط مما يجعله بؤرة الاهتمام في الواجهة مع بعض النباتات لتضفي لمسة حية للمبنى.
إذا كنت تسعي وراء لمسة مليئة بالحيوية لواجهة بيتك فعليك بإختيار لوناً ينبض حياةودفئ. الألوان الدافئة يتم استخدامها علي بعض من أجزاء المبنى و يتم مزجها لتتكامل مع ألوان اخري محايدة و يمكن أيضاً أن تكون ألوان الخشب الطبيعية والتي تخلق التوازن المطلوب في ألوان الواجهة.
هذا التصميم هو واحد من الكلاسيكيات، أنيق، بسيط و مناسب لكل الأزمنة، يخلق تباين منمق و يعد خير مثال للطراز المودرن ومع هذا المزيج الرائع من اللونين الأبيض و الأسود يمكنك أن تعزز الإحساس بالترحاب للزائرين، و يبرز جمال وتفاصيل الواجهة.
الألوان الهادئة هي ألوان مثالية للبيوت الكائنة بالمناطق المزدحمة بالمباني حيث يكون من الصعب أن تفسد تناغم التجمعات السكني. هذه الألوان عادة ما تكون طبيعية، محايدة وهادئة، فهي إختيار آمن إذا أردت أن تضيف لمسة مميزة بدون مبالغة أو تأثير علي المشهد العام و البيئة المحيطة، كما هو واضح في هذا المثال.
هنا تم دمج 3 من أقوي الألوان، وهي الأسود، الخشب الطبيعي بعدد من الدرجات و الأبيض، كلاً من هذه الألوان يحاول الفوز بشد الإنتباه في الواجهة أكتر من الأخر، والذي ينتج عنه تناغم رائع و إنسيابية في التصميم رغم قوة الواجهة.
اللون يمكن أن يأتي من الداخل و يظهر في الخارج، ففي هذه الواجهة و التي هي عبارة عن برواز خارجي من اللون الأزرق يحف أغلب الواجهة الزجاجية فتفصح عن المكنونات الداخلية لحوائط المنزل الداخلية والمجلدة بالأخشاب. فتعطي دفئ منبعث من الداخل و متناسب مع البيئة الخارجية والمليئة بالنخيل و النباتات الإستوائية.