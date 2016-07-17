16 فكرة عظيمة لتزيين حديقتك

من قوانين الطبيعة التي لا يمكن إنكارها أن الماء عنصر أساسي في الكرة الأرضية، ولهذا فالماء لا يمكن الاستغناء عنه في تزيين الحدائق وخاصة أنها عندما تجتمع مع النباتات والأعشاب فأنها تعطي المساحة مزيد من النضارة وتبعث الراحة في النفس، لذلك ينصح الخبراء بتصميم النوافير والبرك والمسابح في ديكور الحدائق.