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16 فكرة عظيمة لتزيين حديقتك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design حدائقصيوان الحديقة الخارجية
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حديقة منزلك جزء هام منه لا يمكن إهماله، يستحق العناية كي يصبح مكان جيد للاسترخاء مع الأسرة والاصدقاء، لا داعي لتحمل المزيد من التكاليف يمكنك بإضاءة بسيطة وأثاث عملي وبعض النباتات الحصول على حديقة مذهلة، في هذا الموضوع ننقل لك 16 فكرة لتزيين حديقة منزلك. 

فن الإضاءة

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. بلكونة أو شرفة
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

لا يمكن لأحد إنكار أن للإضاءة سحر لا يوصف، ولهذا اعتمد  الخبراء عليها في تزيين هذه الحديقة، من خلال عدة نوافذ مربعة الشكل داخل الجدران وبها وحدات إضاءة صفراء هادئة تعطي لمسة رومانسية في المساء، بالإضافة إلى استخدام بعض التماثيل والصور والمرايا .   

طريق مزخرف

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

الطريق الخشبي الخاص بالحديقة بجانب إنه عنصر زخرفي للغاية هو في نفس الوقت له وظيفة عملية في الحديقة ويسهل من الوصول إلى النباتات، ويعطي لمسة طبيعية بجانب النباتات التي تزين جوانبه .   

مظلات وبرجولات

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

المظلات والبرجولات في الحديقة عنصر ضروري لخلق الظل والحماية من أشعة الشمس إذا كنت ترغب في جعل الحديقة غرفة معيشة إضافية خارج المنزل. 

برك ونوافير

Ruhepo(o)l: stilvolle Wohlfühloase, qbus architektur & innenarchitektur qbus architektur & innenarchitektur حديقة
qbus architektur &amp; innenarchitektur

qbus architektur & innenarchitektur
qbus architektur &amp; innenarchitektur
qbus architektur & innenarchitektur

من قوانين الطبيعة التي لا يمكن إنكارها أن الماء عنصر أساسي في الكرة الأرضية، ولهذا فالماء لا يمكن الاستغناء عنه في تزيين الحدائق وخاصة أنها عندما تجتمع مع النباتات والأعشاب فأنها تعطي المساحة مزيد من النضارة وتبعث الراحة في النفس، لذلك ينصح الخبراء بتصميم النوافير والبرك والمسابح في ديكور الحدائق. 

مقاعد مختلفة

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura بلكونة أو شرفة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

يمكن أيضًا استخدام قطع الأثاث الزائدة عن حاجة الجزء الداخلي للمنزل على أن تكون متلائمة مع بعضها ووضعها في الحديقة الخاصة بك، ستكون حينها استفدت منها ووفرت المساحة التي كانت تشغلها من مساحة منزلك الداخلية .

الوئام

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

أمر ضروري أن تشعر بالراحة في حديقتك الخاصة ولن يتحقق ذلك إلا بالانسجام بين كافة عناصر الديكور المستخدمة فيها، بالإضافة إلى النطام في ترتيب كل هذه العناصروالفصل بينها، وفي هذه الصورة نجد الفصل المتقن بين المساحة الخاصة بالنباتات والحديقة الخاصة بلعب الأطفال. 

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أواني أنيقة

CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto بلكونة أو شرفة
Giandomenico Florio Architetto

Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto

الأواني في حديقة منزلك لها شأن كبير في تزيينه ولذلك يجب عليك أن تكون حريص جدًا في اختيارها، ليس فقط هي بل بالتي تحويه أيضًا يجب أختيار نباتات وزهور مفعمة بالحياة .

أثاث عملي

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI حديقة
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

يمكنك أن تؤسس غرفة معيشة كاملة في حديقك الخاصة بأقل تكلفة وذلك باستخدام عدة مقاعدة مختلفة الحجم عملية وبسيطة، وتزيينها بوسائد ملونة مع طاولة مناسبة . 

راحة لا نهائية

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

إذا كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء فهذه الفكرة ستحقق لك ما تبحث عنه، وهي بمثابة غرفة متكاملة داخل الحديقة، تشمل كراسي لحمامات الشمس ومقاعد متعددة الأحجام والأشكال، لكن استقرت جميعها على اللون الأزرق الفاتح لمزيد من الاسترخاء والتأمل، وغطت البرجولات الخشبية الجزء السفلي من الغرفة كي تكن مناسبة للاحتماء من أشعة الشمس. 

حديقة عمودية

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura حديقة حجر Green
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في حديقتك، يمكنك تزيينها بعدة طرق منها أن تترك الكروم ينمو على الجدار، ليعطي ديكور طبيعي للحديقة في الهواء الطلق أو أن تضع صناديق البليت ستصبح حديقتك مذهلة جدًا.   

نباتات وزهور متنوعة

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

بالاستعانة بأريكة مريحة وبعض الزهور والنباتات المختلفة الأشكال والأنواع والألوان يمكن أن تحصل على حديقة خلابة، ولا تنسى أن تكون بعض الزهور المستخدمة عطرية حتى تعطر الهواء. 

أرضية غير مألوفة

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi حديقة
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

أرضية الحديقة يمكن أن تكون العنصر المتحكم بشكل كبير في المظهر العام لها، كما نرى في هذه الصورة أن المزج بين الحصى والحشب في أرضية الحديقة يمكن أن تكون فكرة رائعة في تزيينها . 

ركن خاص

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حديقة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

وجود ركن للاسترخاء في حديقتك للقراءة أو التأمل أمر يجعل حديقتك مميزة للغاية، ويمكنك من قضاء ساعات طويلة تحت ظلال الشجر على مقعد مريح دون الشعور بملل. 

إضاءة معلقة

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz حديقة
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

مصابيح ملونة صغيرة معلقة في مظلة ومجموعة كراسي بوسائد ملونة بألوان مبهجة مثال رائع لحديقة مثالية مليئة بالأضواء والنباتات الخضراء تصلح لأن تكون مكان يجمع مجموعة أصدقاء في جلسة سمر ودودة . 

النار لمزيد من الدفء

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin حدائقمواقد وشوايات
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

إذا كنت ترى أن الجلوس في الحديقة يكون في الليالي الصيفية فقط، فهذا التصميم سينفي صحة فكرتك تمامًا، فاستعان الخبراء في هذا التصميم بالنار لخلق نوع من الدفء والراحة في هذه الحديقة.  

أرجوحة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأراجيح من العناصر التي تعطي مزيد من المرح والترفيه في الحدائق، وفكرة اقتصادية جدًا لتزيين الحديقة الخاصة بك، وكما نرى في الصوة إنها سهلة التركيب وعملية للغاية .  

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