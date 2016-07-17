16 فكرة عظيمة لتزيين حديقتك

حديقة منزلك جزء هام منه لا يمكن إهماله، يستحق العناية كي يصبح مكان جيد للاسترخاء مع الأسرة والاصدقاء، لا داعي لتحمل المزيد من التكاليف يمكنك بإضاءة بسيطة وأثاث عملي وبعض النباتات الحصول على حديقة مذهلة، في هذا الموضوع ننقل لك 16 فكرة لتزيين حديقة منزلك.
لا يمكن لأحد إنكار أن للإضاءة سحر لا يوصف، ولهذا اعتمد الخبراء عليها في تزيين هذه الحديقة، من خلال عدة نوافذ مربعة الشكل داخل الجدران وبها وحدات إضاءة صفراء هادئة تعطي لمسة رومانسية في المساء، بالإضافة إلى استخدام بعض التماثيل والصور والمرايا .
الطريق الخشبي الخاص بالحديقة بجانب إنه عنصر زخرفي للغاية هو في نفس الوقت له وظيفة عملية في الحديقة ويسهل من الوصول إلى النباتات، ويعطي لمسة طبيعية بجانب النباتات التي تزين جوانبه .
المظلات والبرجولات في الحديقة عنصر ضروري لخلق الظل والحماية من أشعة الشمس إذا كنت ترغب في جعل الحديقة غرفة معيشة إضافية خارج المنزل.
من قوانين الطبيعة التي لا يمكن إنكارها أن الماء عنصر أساسي في الكرة الأرضية، ولهذا فالماء لا يمكن الاستغناء عنه في تزيين الحدائق وخاصة أنها عندما تجتمع مع النباتات والأعشاب فأنها تعطي المساحة مزيد من النضارة وتبعث الراحة في النفس، لذلك ينصح الخبراء بتصميم النوافير والبرك والمسابح في ديكور الحدائق.
يمكن أيضًا استخدام قطع الأثاث الزائدة عن حاجة الجزء الداخلي للمنزل على أن تكون متلائمة مع بعضها ووضعها في الحديقة الخاصة بك، ستكون حينها استفدت منها ووفرت المساحة التي كانت تشغلها من مساحة منزلك الداخلية .
أمر ضروري أن تشعر بالراحة في حديقتك الخاصة ولن يتحقق ذلك إلا بالانسجام بين كافة عناصر الديكور المستخدمة فيها، بالإضافة إلى النطام في ترتيب كل هذه العناصروالفصل بينها، وفي هذه الصورة نجد الفصل المتقن بين المساحة الخاصة بالنباتات والحديقة الخاصة بلعب الأطفال.
الأواني في حديقة منزلك لها شأن كبير في تزيينه ولذلك يجب عليك أن تكون حريص جدًا في اختيارها، ليس فقط هي بل بالتي تحويه أيضًا يجب أختيار نباتات وزهور مفعمة بالحياة .
يمكنك أن تؤسس غرفة معيشة كاملة في حديقك الخاصة بأقل تكلفة وذلك باستخدام عدة مقاعدة مختلفة الحجم عملية وبسيطة، وتزيينها بوسائد ملونة مع طاولة مناسبة .
إذا كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء فهذه الفكرة ستحقق لك ما تبحث عنه، وهي بمثابة غرفة متكاملة داخل الحديقة، تشمل كراسي لحمامات الشمس ومقاعد متعددة الأحجام والأشكال، لكن استقرت جميعها على اللون الأزرق الفاتح لمزيد من الاسترخاء والتأمل، وغطت البرجولات الخشبية الجزء السفلي من الغرفة كي تكن مناسبة للاحتماء من أشعة الشمس.
إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في حديقتك، يمكنك تزيينها بعدة طرق منها أن تترك الكروم ينمو على الجدار، ليعطي ديكور طبيعي للحديقة في الهواء الطلق أو أن تضع صناديق البليت ستصبح حديقتك مذهلة جدًا.
بالاستعانة بأريكة مريحة وبعض الزهور والنباتات المختلفة الأشكال والأنواع والألوان يمكن أن تحصل على حديقة خلابة، ولا تنسى أن تكون بعض الزهور المستخدمة عطرية حتى تعطر الهواء.
أرضية الحديقة يمكن أن تكون العنصر المتحكم بشكل كبير في المظهر العام لها، كما نرى في هذه الصورة أن المزج بين الحصى والحشب في أرضية الحديقة يمكن أن تكون فكرة رائعة في تزيينها .
وجود ركن للاسترخاء في حديقتك للقراءة أو التأمل أمر يجعل حديقتك مميزة للغاية، ويمكنك من قضاء ساعات طويلة تحت ظلال الشجر على مقعد مريح دون الشعور بملل.
مصابيح ملونة صغيرة معلقة في مظلة ومجموعة كراسي بوسائد ملونة بألوان مبهجة مثال رائع لحديقة مثالية مليئة بالأضواء والنباتات الخضراء تصلح لأن تكون مكان يجمع مجموعة أصدقاء في جلسة سمر ودودة .
إذا كنت ترى أن الجلوس في الحديقة يكون في الليالي الصيفية فقط، فهذا التصميم سينفي صحة فكرتك تمامًا، فاستعان الخبراء في هذا التصميم بالنار لخلق نوع من الدفء والراحة في هذه الحديقة.
الأراجيح من العناصر التي تعطي مزيد من المرح والترفيه في الحدائق، وفكرة اقتصادية جدًا لتزيين الحديقة الخاصة بك، وكما نرى في الصوة إنها سهلة التركيب وعملية للغاية .
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