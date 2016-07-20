منزل صغير .. مثالي

من أجمل الأشياء التي يعيشها الشباب هي تأسيس بيت عمرهم برفقة شركاء حياتهم، و يمكن أن يصادف أن يكون البيت في البداية بطريق الحياة صغيراً في مساحته و لكنه يكون كبيراً في قيمته التي يستمدون منها أحلامهم و زخيرة وقودهم لمواجهة الايام و المستقبل سوياً، البيت الصغير ليس بة و لا سبباً للضيق، و لكنه فقط يحتاج جهداً أكبر في التفكير و ابداعاً أكثر في التدقيق في تقرير مصير كل سنتيمتر فيه بعناية فائقة و بدقة تجعل من هذا البيت بمساحته الصغيرة براحاً يسع الجميع ..