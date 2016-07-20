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منزل صغير .. مثالي

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA منازل
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من أجمل الأشياء التي يعيشها الشباب هي تأسيس بيت عمرهم برفقة شركاء حياتهم، و يمكن أن يصادف أن يكون  البيت في البداية بطريق الحياة صغيراً في مساحته و لكنه يكون كبيراً في قيمته التي يستمدون منها أحلامهم و زخيرة وقودهم لمواجهة الايام و المستقبل سوياً، البيت الصغير ليس بة و لا سبباً للضيق، و لكنه فقط يحتاج جهداً أكبر في التفكير و ابداعاً أكثر في التدقيق في تقرير مصير كل سنتيمتر فيه بعناية فائقة و بدقة تجعل من هذا البيت بمساحته الصغيرة براحاً يسع الجميع ..

واجهة مميزة

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA منازل
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

إن المنازل الصغيرة لا تعني بالضرورة أنها غير أنيقة، بل كما ذكرنا أنها فقط تحتاج لمجهود أكبر و ابداع أكثر بكثير من المساحات الأكبر لإبراز كافة مواطن الجمال في كل ركن بها، إن البيت الذي أمامنا اليوم يعتبر من ضمن البيوت صغيرة المساحة كبيرة القيمة، فمثلاً واجهته الأمامية تعبر عن تصميم ريفي صميم، يجمع بين السقف الحجري و الكوخي في الوقت ذاته و النوافذ و الكوات العلوية تؤكدان على ذلك، امام المسبح الدائري في مقدمة البيت فهو لمسة رائعة لاستغلال مساحة كانت في المعتاد ستترك مهملة

مقاعد و مسبح

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA منازل
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

نلاحظ أن الجلسة الخارجية للمنزل منشأة بغرض الترويح عن النفس و الاستجمام أمام المسبح حتى لو كان صغيراً في حجمه، فالشكل الرائع للأقمشة الوردية تعبر عن الاستجمام و الرومانسية في وقت واحد أما العمدان الخشبية فطريقة استخدامها نابعة من قلب التصميمات الريفية الأزلية العتيقة

أعمدة بديعة

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

من الداخل الأمور لا تختلف كثيراً ، فاللون البني لون الخشب يسيطر على معظم زوايا المنزل أمام السور الخاص بالسلم فصنع من عيدان الشجر ربما البامبو الأملس الملمس، و الذي لا يسبب ضرراً لليد إذا ما لمسته سواء بعيدان دقيقة أو بخشونة، أما الفتحات الضوئية المتمثلة في النوافذ و الكوات فهي ضرورية لابراز المساحة بشكل كبير و اعطاء احساس أكبر بالاتساع

تجميع بالأسفل

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

نلاحظ أن المسطح الأرضي قد جمع معظم المطلوبات من المنزل في مكان واحد، حيث المطبخ في ركن و المنضدة العائلية أماه و نلاحظ مدى صغر حجم الكراسي المخصصة لها، أما الأسوار الخاصة بالسلم فهي مثبته بأسلاك خاصة متينة للغاية بالرغم من ظهورها بمظهر ضعيف ، و لا يزال الضوء هو البطل في كافة أرجاء هذا المنزل ..

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مطبخ في جهتين

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA مطبخ
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

بالاقتراب قليلاً من المطبخ نلاحظ شيئين هامين للغاية أولهما هو الارتكان على الحائط كلياً و الثاني هو عدم وجود حائط من الاساس حول المطبخ و لكنها فقط أعمدة تسند النوافذ، و لو دققنا النظر فإننا نلاحظ أن المنزل مفتوح في زواياه على الخارج بشكل كبير، فربما يود المصمم أن يقول أنه عوض كل تلك المساحة الصغيرة بالبراح الكبير الذي في الخارج من حسن الحظ

حمام غريب

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA حمام
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

الحمام تصميمه غريب نوعاً ما لكنه يروقني كثيراً، الألوان الريفية في كل مكان، و الأصداف الحجرية على الحوائط تزينها ، أما الحوض فهو صغير الحجم ، و الحائط الاصطناعي المستخدم في فصل الحمام عن الحوض استخدمت فيه نفس العيدان الخشبية المستخدمة في أسوار السلم

الانطلاق للخارج

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA بلكونة أو شرفة
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

بالفعل الامور من الخارج تؤكد حديثنا حول النية الكبيرة للمصمم الخروج بالبيت من حالة الانغلاق الداخلي إلى البراح الخارجي، فنلاحظ أنه وضع مقاعد خاصة للطعام في الجهة المقابلة للمطبخ الذي أكدنا أنه ينظر للخارج أكثر من الداخل بفضل الحوائط المزالة من فوقه و حوله، أما الابواب الرئيسية فهي عبارة عن مجرد أشكال جميلة لا تحجب الضوء و لا تمنع الرؤية .. تصميم مثالي لبيت صغير ريفي في جوهره و انيق في مظهره

أشكال مختلفة للأثاث متعدد الاستخدامات
بيت ريفي صغير أم براح كبير 

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