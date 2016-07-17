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طرق التهوية لمطبخ صحي

منة اسماعيل منة اسماعيل
RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
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المطبخهو مملكة المنزل، فهو من أكثر الاماكن التي يتم قضاء الكثير من الاوقات بداخلها ، لذلك الأهتمام بتهوية المطبخ يعد من الأمور الضرورية جداً التي يجب الألتفات إليها، فتهوية المطبخ بالطريقة المناسبة والأهتمام بدخول أشعة الشمس إلى المطبخ بأستمرار، يساعد في القضاء على الفطريات التي تتواجد وتنشط في الأماكن المظلمة داخل المطبخ ولا تري بسهولة، كما أن تهوية المطبخ الجيدة أيضاً تعمل على القضاء على الرطوبة التي تساعد أيضاً على تقليل انتشار الحشرات في المطبخ، فالتهوية تعني تجديد الهواء وتغييره في المطبخ للتخلص من الدخان، الأتربة والروائح، لذلك هو من الأمور الضرورية للمطبخ والمنزل بشكل عام، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من الطرق التي تساعد بشكل كبير في تهوية المطبخ.

للتهوية أنواع

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

للتهوية أنواع أيضاً، فهناك التهوية الطبيعية والتي تنتج عن طريق حركة الهواء الطبيعية، سواء عن طريق فتح النوافذ، أواستخدام حركة الهواء العكسية عن طريق فتح النوافذ مع استخدام مروحة داخل المطبخ، وهناك التهوية الصناعية والتي تنتنج عن استخدام بعض الأجهزة كالشفاط وجهاز سحب الهواء على سبيل المثال الذى يعمل على شفط الهواء وتجديده.

النوافذ والتهوية

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كما ذكرنا تعد النوافذ من أهم مصادر التهوية داخل المطبخ، لذلك يجب الحرص بأستمرار على فتحها ، وخاصةً أثناء الطهى، للتخلص من الدخان المتصاعد من الأطعمة، مع الحرص على أن تكون النوافذ داخل المطبخ مصنوعة من السلك الألمونيوم وأن تكون فتحاته صغيرة، حتى تمنع دخول أى حشرات صغيرة داخل المطبخ.

اختيار الموقع المناسب للمطبخ وترتيبه

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

من الأمور المهمة أيضاً في تهوية المطبخ، هي الأختيار الجيد والمناسب لموقع المطبخ بحيث يكون في الأتجاه البحري، ليضمن بذلك استمرارية تجديد الهواء، كما يجب أيضاً الحرص على ترتيب خزانات المطبخ بأستمرار والتخلص من الخامات والأدوات الغير مستخدمة لضمان التخلص من الروائح المتراكمة داخل.

الشفاط من الضروريات

Badkamer & tegels magazine nummer 51, Badkamer & Tegels magazine Badkamer & Tegels magazine مطبخ
Badkamer &amp; Tegels magazine

Badkamer & Tegels magazine
Badkamer &amp; Tegels magazine
Badkamer & Tegels magazine

من الضروريات في تهوية المطبخ هى استخدام شفاط للهواء ، للتخلص من الدخان والأبخرة أثناء الطهى، فهو فعال جداً في تنقية الهواء من أى روائح أو أبخرة يمكنها أن تعلق في المطبخ وينتج هنها روائح غير مستحبة، لكن يجب أيضاً الأهتمام بتنظيفه بشكل دوري كل شهر.

النظافة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وأخيراً الاهتمام بنظافة المطبخ، وعدم ترك أكياس المهملات فترات طويلة وخاصةً ليلاً، والمداومة بأستمرارعلى تنظيف سلة المهملات وغسلها بمطهر لعدم صدور أى روائح كريهة منها، والمداومة أيضاً على غسل الأواني والأطباق وعدم تركها فترات طويلة في حوض المطبخ لأن ذلك يساعد على نمو البكتريا والفطريات، مع مراعاة تنظيف سجاد المطبخ بأستمرار لعدم انبعاث أى روائح غير مستحبة منه.

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