طرق التهوية لمطبخ صحي

وأخيراً الاهتمام بنظافة المطبخ، وعدم ترك أكياس المهملات فترات طويلة وخاصةً ليلاً، والمداومة بأستمرارعلى تنظيف سلة المهملات وغسلها بمطهر لعدم صدور أى روائح كريهة منها، والمداومة أيضاً على غسل الأواني والأطباق وعدم تركها فترات طويلة في حوض المطبخ لأن ذلك يساعد على نمو البكتريا والفطريات، مع مراعاة تنظيف سجاد المطبخ بأستمرار لعدم انبعاث أى روائح غير مستحبة منه.

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