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منزل أمريكي في صقاريا التركية!

ريم عوض ريم عوض
K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK بلكونة أو شرفة
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في صور هذا المنزل القادمة سترى كيف أن شركة نون ميمارليك استخدمت أبسط الديكورات بعيدًا عن أي تعقيد وأثبتت حقيقة أن القليل يعني الكثير. التصميم يعكس رغبة العميل في منزل دافئ وهادئ ذا خطوط بسيطة وأقل بهرجة ممكنة. هيا بنا إلى جولة في ذلك المنزل المذهل بمدينة صقاريا في شمال تركيا!

أمريكا أم تركيا؟

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK مرآب~ كراج
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

ربما عند رؤيتك لهذه الصورة للوهلة الأولى تظن أنك في إحدى الضواحي الغنية في الولايات المتخدة الأمريكية، ولكن الحقيقة أنه منزل في تركيا محافظة صقاريا. استخدم المصمم أحدث وسائل التكنولوجيا في البناء الخارجي من أول نظلم السطح وحتى الجراج ذا الباب الأوتوماتيكي. استخدم المصمم الأحجار الطبيعية في رصف الممر المؤدي للجراج لتكتمل الصورة الطبيعية الخلابة مع الأشجار والنباتات المحيطة ولتمتزج ألوانه مع ألوان البيت الخارجية.

بلكونات عديدة

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK بلكونة أو شرفة
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

مع وجود هذا المنظر الطبيعي والمساحة الخضراء الواسعة كيف لا يمكن للمصمم أن يغفل عن وجود بلكونة أوأكثر في هذا المنزل الرائع؟ كما ترون يوجد أكثر من بلكونة في معظم الغرف لإعطاء فرصة للسكان للاستمتاع بالطبيعة ولخلق مساحة مشتركة بين خارج المنزل وداخله. ولون واجهة المبنى المحايد يعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء. دعونا نلقي نظرة على المنزل من الداخل، فأنا متأكدة أن منظره من الخارج كفيل بتشويقكم!

لمسة ريفية

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

المنزل من الداخل تحفة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. التصميم مبني على نمط ريفي يتمثل في العوارض الخشبية في السقف التي تضفي إحساسًا بالدفئ، والأحجار الطبيعية في الحائط الظاهر في الصورة والأرض الخشبية؛ كل هذا له طابع ريفي متميز يمتزج مع النمط الحداثي في المدفأة التي أضفت لمسة من الفخامة على المكان. الجزء الحيوي في المنزل يتضمن غرفة المعيشة على جانب وعلى الجانب الآخر غرفة ال سفرة والمطبخ، وكما تلاحظون أن اختلاف ارتفاع الجانبين أعطى ديناميكية للتصميم وشعورًا أكبر باتساع المنزل.

أخضر وبنفسجي

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

هذه صورة أخرى لباقي غرفة المعيشة من الصورة السابقة. مع هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في أثاث المنزل يظهر اللونان النابضان بالحياة البنفسجي والأخضر ليعطيان شعورًا بالحيوية والنشاط؛ لتخرج المنزل من رتابة ألوانه مع محافظة المصمم على توازن الألوان من خلال الطاولة ذات اللون الكريمي. الشباك الزجاجي الكبير يعطي فرصة لأشعة الشمس المشرقة بالدخول للمنزل وإنارة غرفة المعيشة مع وجود إطلالة جميلة جدًا على الطبيعة الموجودة بالخارج لكل الجالسين.

سفرة واسعة

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

كما ترون غرفة السفرة كبيرة تتماشى مع حجم المنزل تكفي لجلوس 12 شخص. استخدم المصمم نفس الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة حيث أن الطاولة خشبية بلون داكن والكراسي باللونين البنفسجي والأخضر أيضًا. للنجفتين المتدليتين من العوارض الخشبية دور بارز في إضفاء بعض الفخامة على تصميم السفرة البسيط.

مطبخ زاهٍ

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK مطبخألواح المطبخ
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

ألوان المطبخ رائعة ودافئة جدًا وتخلق بيئة مناسبة للإبداع في الطبيخ! مع وجود نافذتين كبيرتين للتهوية واستخدام الألوان الزاهية في الجدران والأرضية لإعطاء شعور بالاتساع والتباين الصادم الذي أضافه لون المطبخ نفسه البني الداكن.

غرفة نوم في العلية

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة نومأسرة نوم
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

غرفة النوم تم وضعها في العلية واختيار موفق من المصمم في وضع السرير مباشرة أمام النافذة السقفية التي يطلق عليها كوة السقف ليتسنى للواحد أن يتأمل السماء قبل النوم ولرؤية القمر وعدّ النجوم! يا لها من أحلام سعيدة لمن ستكون هذه الغرفة من نصيبه. الغرفة بسيطة جدًا بألوان فاتحة أيضًا لجعلها تبدو أوسع ولا يوجد بها الكثير من الديكور على الإطلاق للتأكيد على كون نمطها مينيمالي لا يرنو للتعقيد.

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