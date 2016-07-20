منزل أمريكي في صقاريا التركية!

المنزل من الداخل تحفة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. التصميم مبني على نمط ريفي يتمثل في العوارض الخشبية في السقف التي تضفي إحساسًا بالدفئ، والأحجار الطبيعية في الحائط الظاهر في الصورة والأرض الخشبية؛ كل هذا له طابع ريفي متميز يمتزج مع النمط الحداثي في المدفأة التي أضفت لمسة من الفخامة على المكان. الجزء الحيوي في المنزل يتضمن غرفة المعيشة على جانب وعلى الجانب الآخر غرفة ال سفرة والمطبخ، وكما تلاحظون أن اختلاف ارتفاع الجانبين أعطى ديناميكية للتصميم وشعورًا أكبر باتساع المنزل.