منزل أمريكي في صقاريا التركية!

في صور هذا المنزل القادمة سترى كيف أن شركة نون ميمارليك استخدمت أبسط الديكورات بعيدًا عن أي تعقيد وأثبتت حقيقة أن القليل يعني الكثير. التصميم يعكس رغبة العميل في منزل دافئ وهادئ ذا خطوط بسيطة وأقل بهرجة ممكنة. هيا بنا إلى جولة في ذلك المنزل المذهل بمدينة صقاريا في شمال تركيا!
ربما عند رؤيتك لهذه الصورة للوهلة الأولى تظن أنك في إحدى الضواحي الغنية في الولايات المتخدة الأمريكية، ولكن الحقيقة أنه منزل في تركيا محافظة صقاريا. استخدم المصمم أحدث وسائل التكنولوجيا في البناء الخارجي من أول نظلم السطح وحتى الجراج ذا الباب الأوتوماتيكي. استخدم المصمم الأحجار الطبيعية في رصف الممر المؤدي للجراج لتكتمل الصورة الطبيعية الخلابة مع الأشجار والنباتات المحيطة ولتمتزج ألوانه مع ألوان البيت الخارجية.
مع وجود هذا المنظر الطبيعي والمساحة الخضراء الواسعة كيف لا يمكن للمصمم أن يغفل عن وجود بلكونة أوأكثر في هذا المنزل الرائع؟ كما ترون يوجد أكثر من بلكونة في معظم الغرف لإعطاء فرصة للسكان للاستمتاع بالطبيعة ولخلق مساحة مشتركة بين خارج المنزل وداخله. ولون واجهة المبنى المحايد يعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء. دعونا نلقي نظرة على المنزل من الداخل، فأنا متأكدة أن منظره من الخارج كفيل بتشويقكم!
المنزل من الداخل تحفة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. التصميم مبني على نمط ريفي يتمثل في العوارض الخشبية في السقف التي تضفي إحساسًا بالدفئ، والأحجار الطبيعية في الحائط الظاهر في الصورة والأرض الخشبية؛ كل هذا له طابع ريفي متميز يمتزج مع النمط الحداثي في المدفأة التي أضفت لمسة من الفخامة على المكان. الجزء الحيوي في المنزل يتضمن غرفة المعيشة على جانب وعلى الجانب الآخر غرفة ال سفرة والمطبخ، وكما تلاحظون أن اختلاف ارتفاع الجانبين أعطى ديناميكية للتصميم وشعورًا أكبر باتساع المنزل.
هذه صورة أخرى لباقي غرفة المعيشة من الصورة السابقة. مع هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في أثاث المنزل يظهر اللونان النابضان بالحياة البنفسجي والأخضر ليعطيان شعورًا بالحيوية والنشاط؛ لتخرج المنزل من رتابة ألوانه مع محافظة المصمم على توازن الألوان من خلال الطاولة ذات اللون الكريمي. الشباك الزجاجي الكبير يعطي فرصة لأشعة الشمس المشرقة بالدخول للمنزل وإنارة غرفة المعيشة مع وجود إطلالة جميلة جدًا على الطبيعة الموجودة بالخارج لكل الجالسين.
كما ترون غرفة السفرة كبيرة تتماشى مع حجم المنزل تكفي لجلوس 12 شخص. استخدم المصمم نفس الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة حيث أن الطاولة خشبية بلون داكن والكراسي باللونين البنفسجي والأخضر أيضًا. للنجفتين المتدليتين من العوارض الخشبية دور بارز في إضفاء بعض الفخامة على تصميم السفرة البسيط.
ألوان المطبخ رائعة ودافئة جدًا وتخلق بيئة مناسبة للإبداع في الطبيخ! مع وجود نافذتين كبيرتين للتهوية واستخدام الألوان الزاهية في الجدران والأرضية لإعطاء شعور بالاتساع والتباين الصادم الذي أضافه لون المطبخ نفسه البني الداكن.
غرفة النوم تم وضعها في العلية واختيار موفق من المصمم في وضع السرير مباشرة أمام النافذة السقفية التي يطلق عليها
كوة السقف ليتسنى للواحد أن يتأمل السماء قبل النوم ولرؤية القمر وعدّ النجوم! يا لها من أحلام سعيدة لمن ستكون هذه الغرفة من نصيبه. الغرفة بسيطة جدًا بألوان فاتحة أيضًا لجعلها تبدو أوسع ولا يوجد بها الكثير من الديكور على الإطلاق للتأكيد على كون نمطها مينيمالي لا يرنو للتعقيد.
اقرأ أيضًا منزل كبير يسكنه آخر أصغر حجمًا!