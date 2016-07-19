فن اختيار النجف داخل المنزل

النجف هو اللمسة المكملة لديكور المنزل بالكامل، فيمكننا القول بالأضاءة المتكاملة يعتبر اللمسة الفنية التي تكمل لوحة المنزل، لذلك اختيارالنجف الخاص بالمنزل والتاكد من جودته من الأساسيات التي يجب الألتفات لها جيداً، خاصةً أن لكل غرفة داخل المنزل طريقة في اختيار النجف الملائم لها تختلف عن الغرف الأخري في المنزل، فاضاءة غرفة المعيشة ليست كاضاءة غرفة النوم على سبيل المثال، كما أنه يجب أن يتمتع نجف المنزل بالعملية والأهتمام بذلك وليس الأهتمام بالشكل فقط وأن يكون مكملاً لديكور المنزل، فيجب أن يتحقق التوازن بين الأضاءة الجيدة وشكل النجف، لذلك هناك بعض النصائح التي يجب الألتفات لها قبل اختيار النجف للمنزل بالكامل، دعونا نطلع عليها في هذا المقال.