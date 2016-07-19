فن اختيار النجف داخل المنزل

النجف هو اللمسة المكملة لديكور المنزل بالكامل، فيمكننا القول بالأضاءة المتكاملة يعتبر اللمسة الفنية التي تكمل لوحة المنزل، لذلك اختيارالنجف الخاص بالمنزل والتاكد من جودته من الأساسيات التي يجب الألتفات لها جيداً، خاصةً أن لكل غرفة داخل المنزل طريقة في اختيار النجف الملائم لها تختلف عن الغرف الأخري في المنزل، فاضاءة غرفة المعيشة ليست كاضاءة غرفة النوم على سبيل المثال، كما أنه يجب أن يتمتع نجف المنزل بالعملية والأهتمام بذلك وليس الأهتمام بالشكل فقط وأن يكون مكملاً لديكور المنزل، فيجب أن يتحقق التوازن بين الأضاءة الجيدة وشكل النجف، لذلك هناك بعض النصائح التي يجب الألتفات لها قبل اختيار النجف للمنزل بالكامل، دعونا نطلع عليها في هذا المقال.
للأضاءة وظائف وأهمية كبيرة داخل المنزل لذلك الاضاءة في المنزل واختيارها الصحيح تعتبر من الضروريات في المنزل ولايمكن الاستغناء عنها، لذلك يجب على كل غرفة أن تحتوي على نجفة خاصة بها، فهناك على سبيل المثال انواع من النجف والأضاءة المختلفة فبجانب النجف الرئيسي الكبير، يوجد أيضاً النجف صغيرعلي هيئة مصابيح صغيرة وشمعدانات، ولكل نوع مهامة الخاصة ووظائفه، وكل هذا يندرج تحت مسمى أضاءة المنزل، لكن يجب ان نتحلى بفن اختيار النجف المناسب لكل غرفة وما تحتاجه من مصابيح وشمعدانات أيضاً بجانب أضاءة النجف الرئيسية.
لكل غرفة داخل المنزل شكلها ومساحتها الخاصة بها لذلك للنجف أيضاً شكله وتصميمه الخاص به، لذلك من المهم جداً تقدير مساحة الغرفة قبل شراء النجف الخاص بها، حتى تتمكن بسهولة من تحديد حجم الأضاءة اللازمة لمساحة كل غرفة، ويفضل دائماً اختيار نوعية نجف حديثة حتى تمكنك من التحكم في أضاءة الغرفة بسهولة سواء أذا كنت تريدها خافتة أو عالية فذلك يعطي شعوراً بالراحة أكثر داخل الغرفة
لكل غرفة مساحة وديكور معين خاص بها، وقبل كل ذلك مهام خاصة بها، فلغرفة النوم مهام تختلف عن غرفة المعيشة وغرفة السفرة على سبيل المثال، لذلك اختيار النجف أيضاً يختلف فنجف غرف النوم العادية لا يتناسب مع نجف المطبخ أو نجف غرفة المعيشة، لذلك يجب وضع ذلك في الأعتبار قبل شراء النجف لكل غرفة، كما يمكننا أيضاً اختيار التصميم الخاص بنجف الغرفة من خلال شكل الغرفة وتصميمها حتى يتم التناسق بينهما لاعطاء شكل متكامل للغرفة وتصميماً لمنزل عصري وأنيق.
تظل النقطة الأخيرة تلك من أهم النقاط في التعامل مع نجف المنزل، وهي كيفية العناية به، خاصة النجف النحاس والكريستال، وذلك يمكنك تنظيفه بمنتهى السهولة من خلال فركه بالليمون أو الخل الأبيض ومسحه بقطعة قماش قطنية، فهذة من أسهل وأفضل الطرق في تنظيف نجف المنزل.
من منا لديه المقدرة للاستغناء عن الاضاءة داخل منزله ومن منا لا يحلم بالأضاءة القوية والمريحة التي لا يعوقها اي شئ لذلك اذا تمكنا ان نحقق التوازن بين الأربع أشياء التي ذكرناها تلك، يمكننا بسهولة الحصول علي الأضاءة المريحة مع اختيار النجف المناسب للمنزل الذي انتشرت اشكاله وافكارة المختلفة والغريبة، غير الأـشكال التقليدية والكلاسيكية القديمة، كل ما يمكنك فعله هو تحديد نمط المنزل الخاص بك وديكورة، وبناءً على ذلك اختيار ما يلائمه من أشكال النجف والأضاءة المختلفة.
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