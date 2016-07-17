6 أشكال مختلفة في الاعتماد على الشمس كإضاءة بديلة

لا أحد منا يستطع أن يعيش في الظلام، ويعتمد أغلبنا على الكهرباء في الحصول على الإضاءة المنزلية، ولكن هل فكرت يومًا في الاعتماد على الشمس للحصول على إضاءة بديلة؟، في حين أنه يمكنك استخدام تلك الطاقة الربانية في الحصول على ضوء طبيعي يُنير منزلك.

لذلك نقدم لكم في هذا المقال أشكال مختلفة لمنازل استخدمت ضوء الشمس كإضاءة بديلة عن طريق تصميمات حديثة وعصرية.