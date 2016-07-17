6 أشكال مختلفة في الاعتماد على الشمس كإضاءة بديلة

لا أحد منا يستطع أن يعيش في الظلام، ويعتمد أغلبنا على الكهرباء في الحصول على الإضاءة المنزلية، ولكن هل فكرت يومًا في الاعتماد على الشمس للحصول على إضاءة بديلة؟، في حين أنه يمكنك استخدام تلك الطاقة الربانية في الحصول على ضوء طبيعي يُنير منزلك.
لذلك نقدم لكم في هذا المقال أشكال مختلفة لمنازل استخدمت ضوء الشمس كإضاءة بديلة عن طريق تصميمات حديثة وعصرية.
في هذا التصميم نرى المنزل الزجاجي كبيتًا خصبًا لدخول الشمس، فالجدران والأسقف الزجاجية تسمح لها بالدخول من كل مكان، كما أن الاشراقة الواضحة في التصميم تأتي أيضَا من هذا الأثاث البسيط الفاتح اللون، والذي يعطي إنارة أكثر حينما ينعكس عليه ضوء الشمس من كل الجهات، في حين أن الأشجار التي تلتف حول الأسقف الزجاجية تخفف من أشعة الشمس وتعطي ظل بسيط، لنصل إلى الفكرة النهائية وهي تسلل الضوء بين أوراق هذه الأشجار ليدخل إلى المنزل ويعطيه الإضاءة الطبيعية التي تلزمه.
قد تكون أغلب تصميمات الحمامات التي تقع عليها أعيننا جميلة، ولكنها ليست مختلفة، في هذا التصميم يأتي الاختلاف حينما يعتمد الضوء به على أشعة الشمس.
ونجد هنا الحمام بتصميمه الرائع ذو الأرضية المصنوعة من الرخام البيج والجدار الحجري، تتخلله اشعة الشمس من تلك الشرفة الزجاجية التي تمتد بعرض الحائط، وتسمح بدخول الضوء له وانتشاره في كامل أركان الحمام.
يأتي هذا التصميم لغرفة معيشة بسيطة تعتمد في ضوئها على السقف الخشبي المفرغ الذي يعطي مساحة جيدة لأشعة الشمس في أن تتخلل المكان، كما أن انفتاح الغرفة على الحديقة هو بمثابة فكرة رائعة للحصول على ضوءٍ أكثر، ويجعل المكان جيد التهوية.
إلى جانب ذلك فإن الأثاث فاتح اللون والبسيط يعطي اشراقة أكثر للمكان، حيث الأريكتين فاتحتين بوسائد بيضاء، ومنضدة الطعام والكراسي من نفس اللون.
لا يُشترط أن تكون بالطابق الأرضي أو في منزل من طابقٍ واحد كي تكون جدران منزلك من الزجاج، فهذا التصميم لطابق مُرتفع تتشكل جدرانه من الزجاج السميك، وسقف أسمنتي عادي، في حين أن هذا الشكل يعطي الفرصة الثمينة لأصحاب المنزل في الحصول على ضوء الشمس من كل الجوانب، واستخدامه كـ إضاءة بديلة في المكان.
ونجد أيضًا أن الموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأثاث فاتح اللون، وذلك حتى لا يمتص أشعة الشمس الضارة وحرارتها، ولكن يجعلنا نستفيد من ضوئها في إنارة المكان، في حين أن الأثاث فاتح اللون يعطي اشراقة وبهجة أكثر في المنزل.
لا تقف تصميمات الأسقف على التصميم التقليدي المُعتاد، بل أنه يمكن الاّن تصميم السقف بشكل مثلث تكون أحد جوانبه من الزجاج كي يسمح بدخول الضوء.
وقد اعتمد هذا التصميم على كون أحد الجانبين من الجدار الأسمنتي العادي أبيض اللون، والأرضية من الرخام البيج الفاتح، إلى جانب الجدار الزجاجي المضلع بأعمدة حديدية سوداء، والذي يمكن لأشعة الشمس أن تتخلله وتُعطي الإنارة الكافية للمكان.
لا يُشترط أن تكون الغرفة كلها من الزجاج كي يدخلها الضوء وتصل إليها أشعة الشمس، بل إنه من الممكن أن يتم تصميم شبابيك على ارتفاع يسمح بمرور الضوء وفي واجهة الأشعة الشمسية كما هو في التصميم الذي أمامكم.
ويعتمد التصميم على وجود شبابيك في أعلى الحائط يسقط منها الضوء بشكل مائل على أثاث المنزل ويُنير الغرفة، ذلك إضافة إلى استخدام الأثاث الرمادي الفاتح والرخام الأبيض الذي يعطي إشراقة واضحة للمكان.
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