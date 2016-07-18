عندما تجتمع الحداثة مع الأناقة في منازل كوريا الجنوبية

عندما تجتمع الحداثة في التصميم والعصرية مع الأناقة والبساطة المفرطة، أذاً فنحن حقاً أمام واحدة من أجمل وأروع المدارس في الهندسة المعمارية، وهي المدرسة الكورية، فنحن اليوم جولتنا في Homify مع مجموعة من أجمل المنازل في الموريا الجنوبية، كما ذكرنا أهم ما ميز هذة المنازل هو رقى التصميم وأناقته كما سنري فى جولتنا اليوم.
بداية جولتنا اليوم مع منزل نابض بالحياة، فعندما تنظر له من بعيد تشعر وللوهلة الأولى أنك أمام منزل ملئ بالحيوية، هذا المنزل في بونغين بكوريا الجنوبية، وهو منزل من طابقين صمم بالكامل من الخشب الطبيعى، واندمج مع الطبيعة من حولة بشكل ديناميكي وحيوي يشعرك حقاً بأنك أمام منزل يشع طاقة وحياة.
تصميماً معمارياً أخر لمنزل أكثر عملية في وسط المدينة، هذا المنزل عندما تمر وأنت في الطريق وتجده أمامك حتما ستتوقف منبهر لبضع دقائق لتنظر إلى هذا المنزل الأنيق والبسيط جداً، المنزل بالكامل صمم من الخشب الطبيعي مع اختلاف درجاته كما نري الواجهة الأمامية بني داكن، والجانبين بني فاتح بعض الشئ، كما أن تصميم السقف مثلثاً ليعطيك شعوراً بمساحة أضافية للمنزل.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن البساطة عنوان الجمال في كل شئ، ونحن اليوم أمام منزل قمة في البساطة والأناقة في تصميمه، منزل جمع بين الأختلاف والبساطة معاً، منزل من طابقين محاط بغابة من الأشجار أول ما سيلفت انتباهك لهذا المنزل هو اندماج ألوان الباستيل الهادئة معاً في واجهة المنزل، كالبني، الأخضر الباستيل والأبيض معاً في لمسة أنيقة ومميزة جداً للواجهة، كما قام المصمم باستغلال المساحة المحيطة بالمنزل وتبليطها بالكامل ليقوم باستغلال الفراغ بشكل يعطي مساحة أكبر للمنزل.
أما مجموعة المنازل تلك في شوارع كوريا صممت جميعها بتصميم واحد مع اختلاف الألوان لكل منزل، بشكل أعطي للشارع مظهراً مبهجاً ومنظماً، المنازل من طابقين لكنها تبدو صغيرة بعض الشئ كما نري، ولكن المصمم استغل التصميم بطريقة مثالية عن طريق تصميم هذا السطح المرتفع ليخلق بذلك مساحات أضافية داخل المنزل.
وختام جولتنا مع هذا المنزل المتميز والمختلف بشكل كبير في تصميمه، المزج بين الخشب والزجاج في الواجهة أعطى للمنزل روحاً مختلفة، أكتملت بالمزج بين اللونين لأبيض والبني معاً، هذا المنزل من طابقين لكن تصميمه يجعلك تشعر وكأنك أمام منزل من المكعبات وليس منزلاً على أرض الواقع، حقاً تصميماً متميز وأنيق.
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