عندما تجتمع الحداثة مع الأناقة في منازل كوريا الجنوبية

لا أحد يستطيع أن ينكر أن البساطة عنوان الجمال في كل شئ، ونحن اليوم أمام منزل قمة في البساطة والأناقة في تصميمه، منزل جمع بين الأختلاف والبساطة معاً، منزل من طابقين محاط بغابة من الأشجار أول ما سيلفت انتباهك لهذا المنزل هو اندماج ألوان الباستيل الهادئة معاً في واجهة المنزل، كالبني، الأخضر الباستيل والأبيض معاً في لمسة أنيقة ومميزة جداً للواجهة، كما قام المصمم باستغلال المساحة المحيطة بالمنزل وتبليطها بالكامل ليقوم باستغلال الفراغ بشكل يعطي مساحة أكبر للمنزل.