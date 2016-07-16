منزل عصري بأجواء استوائية

على مساحة 240 مترًا مربعًا، قامت شركة CAMILO PULIDO المعمارية، بتصميم منزل رائع من طابقين، أطلقت عليه
سالازار، وركزت في تصميمه على الجمع بين العمارة والطبيعة، فنجد المزروعات الخضراء منتشرة في كل ركن بدءًا من واجهة المنزل، وحتى غرفة النوم
يتكون المنزل، الذي يسيطر على تصميمه الداخلي اللونين الأبيض والأسود، من غرفة رئيسية، إلى جانب 5 غرف نوم تتمتع كل منها بحمام خاص، فضلًا عن غرفة الطعام والمطبخ وأيضًا غرفة المحرك، وحمام السباحة في الفناء الخلفي.
لنبدأ جولتنا داخل المنزل..
نبدأ جولتنا بالواجهة، وهي أول جزء تحقق فيه شرط الجمع بين العمارة والطبيعة، حيث التصميم الهندسي المكون من كتل بيضاء مختلفة الأحجام، تبرز من بينهم كتلة بنية تحدد النافذة الطولية في الطابق الثاني، وتتمتع بعدد كبير من النوافذ الزجاجية، المختلفة الأحجام أيضًا.
فيما اتخذ المدخل تصميمًا اسمنتيًا بمستطيلات متراصة جنبًأ إلى جنب، ومن ثم مساحة عرضية من الحصى،تزينت بمرروعات خضراء هناك وهناك، كما صممت حدائق صغيرة داخل أحواض بيضاء على جانب الدرجات السوداء التي تقودنا إلى باب المنزل.
الفناء الخلفي للمنزل يبدو كجنة استوائية قد جمعت بين الماء والزرع، حيث حمام السباحة بمياهه الزرقاء التي تعكس لون السيراميك، وتتناسب مع لون السماء، ويكتمل المشهد الجمالي بالمزروعات الخضراء التي تحيط به كأسوار لمنح الحماية والخصوصية، فيما يمكن الاستمتاع بهذا المشهد الرائع والأجواء الصيفية، من شرفة الطابق الثاني، التي تتميز بتصميمها الأنيق بالأبيض، مع درابزين معدني باللون الأسود المناقض.
وسط تلك الأجواء الاستوائية، والورود الملونة، تجسدت الرفاهية في هذا الجاكوزي المستدير، الذي يقبع في الجانب الأيمن من حمام السباحة الكبير، ليؤكد على أن الفناء الخلفي ما هو إلا مساحة كبيرة الهدف منها الاسترخاء، والاستمتاع بالعطلات الصيفية، في تلك المياه الزرقاء التي تعكس لون السيراميك المرقط القابع في القاع.
ليس فقط حمام السباحة، بل أيضًا يتمتع الفناء الخلفي بـ شرفة رائعة، ذات مساحة متسعة، وقد وضعت بها أريكة وكرسيان من الخوص، يظللهما سقف الطابق الثاني، وقد وضعت فيه مروحة تقليدية، للتخفيف من الأجواء الحارة، وإذا ابتعدنا قليلا بنظرنا، سنجد أنه قد تم تصميم بار في الجدار، لتقديم المشروبات من داخل المنزل، والاستمتاع بها في الخارج.
أما في الداخل، وبمجرد المرور من باب المنزل، نجد أنفسنا أمام نغمات محايدة من النقيضين الأبيض والأسود، في تصميم أنيق جذاب، مع أعمدة خرسانية سوداء، تعطي أجواء من الفخامة والرقي، فضلًا عن الأرضية اللامعة التي تعكس أضواء الوحدات الصغيرة المثبتة في السقف الأبيض.
الطابق الأول من المنزل عبارة عن مساحة مفتوحة، تضم كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام وأيضًا المطبخ، وقد سيطر اللون البني الداكن على الأثاث، حيث وحدات المطبخ التي يعلوها سطح رخامي لامع يتناغم مع الأرضية، وأيضًا كراسي طاولة الطعام بلونها البني، فضلًأ عن أثاث غرفة المعيشة، الذي استعان فيه المصممون بمفروشات بيضاء ووسائد صفراء، لكسر الرتابة التي تخلقها الألوان المحايدة في تلك المساحة الواسعة.
التصميم الداخلي للمنزل إجمالًا، عصري وأنيق للغاية، حيث الأرفف المصممة داخل الحائط، والأعمدة الاسطوانية السوداء، وأخرى مستطيلة بيضاء، فضلًأ عن تصميم الدرج الذي لا يخلو من اللمسات الخضراء المجسدة للطبيعة، حيث تم تصميم حوض من المزروعات، بشكل أفقي صاعد مع الدرابزين المعدني الأنيق،
فيما تقودنا إلى الطابق الثاني، درجات أسمنتية أنيقة اكتست باللون الأسود، حيث البلاطات السيراميكية المتراصة إلى جانب بعضها البعض، والتي صممت منها أيضًا تلك الدرجة الكبيرة التي تسبق السلم.
لمزيد من تصميمات المنازل العصرية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل في هيئة فندق صغير!