منزل عصري بأجواء استوائية

على مساحة 240 مترًا مربعًا، قامت شركة CAMILO PULIDO المعمارية، بتصميم منزل رائع من طابقين، أطلقت عليه سالازار ، وركزت في تصميمه على الجمع بين العمارة والطبيعة، فنجد المزروعات الخضراء منتشرة في كل ركن بدءًا من واجهة المنزل، وحتى غرفة النوم

يتكون المنزل، الذي يسيطر على تصميمه الداخلي اللونين الأبيض والأسود، من غرفة رئيسية، إلى جانب 5 غرف نوم تتمتع كل منها بحمام خاص، فضلًا عن غرفة الطعام والمطبخ وأيضًا غرفة المحرك، وحمام السباحة في الفناء الخلفي.

لنبدأ جولتنا داخل المنزل..