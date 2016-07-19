8 غرف معيشة في منتهى الأناقة

غرفة المعيشة هي أكثر مكان نقضي فيه أوقاتنا في المنزل، لهذا اسمها غرفة
المعيشة! فإذا كنت تريد الاستمتاع بحياتك داخل المنزل فليس عليك إلا أن تركز على تصميم غرفة المعيشة بشكل يلائمك ويلائم جميع أفراد أسرتك. هل لديك أطفال فيجب أن تحذر من بعض أنواع الأقشمة وألوانها التي تتسخ بسهولة؟ أو أن تنحي فكرة وجود التحف جانبًا حتى يكبروا؟ وبالطبع ستريد مساحة واسعة وممرات لا تعيق تحركهم في المنزل أثناء اللعب والمرح والجري. أم أنك تعيش وحدك أو مع شريكتك فتذهب بالتصميم إلى ما تحب من المجازفات والفنون ومختلف الألوان والأشكال بلا أي قيود لذوقك الخاص؟
نقدم لك مجموعة من غرف المعيشة المذهلة التي نؤكد لك أنك ستجد فيها ما يناسب شخصيتك!
ما أول ما يلفت انتباهك عند النظر لهذه الصورة؟ شخصيًا أول ما فعل كان ذلك السلم الرائع المحاط بالزجاج كنوع من الأمان مع مشاركته في أناقة التصميم أيضًا! الجدار الطوبي الأسود وراء السلم الذي يقوم بعمل فواصل صغيرة بين الغرف كحائط غير مكتمل والسجادة والطاولة ذات اللون الأسود أعطت تباينًا واضحًا مع لون الأرضية المحايد الفاتح المصنوع من البورسلين الأنيق البرّاق الذي يجعل المكان يبدو أوسع لعدم وجود فواصل واضحة فيه.
تصميم رائع ببالتة ألوان بحرية جبلية حيث اللون الرمادي والكريمي في الستائر والكراسي والطاولة كالجبال وباقي الألوان من البرتقالي ودرجات الأزرق في السجادة والنجفة المتدلية كألوان البحر المتدرجة والشعاب المرجانية. هذه بالتة الألوان المفضلة لدي! النوافذ الزجاجية الضخمة وفّرت إضاءة عالية للغرفة حيث يدخلها ضوء الشمس من كل اتجاه وبإطلالة طبيعية جذابة على مجموعة من الأشجار الخلابة.
هذه الغرفة لعشاق التميز والأناقة. استخدم المصمم اللون الرمادي الذي يمتزج على ناحية أخرى مع اللون الأسود والفضي ليعكس رقيًا لذوق ساكني المنزل. ذهب المصمم لاستخدام الألوان المحايدة من الرمادي والبني والكريمي وأضاف بعض التحف الملونة لإضافة بعض البريق للمكان الذي لا يجعل التصميم متجددًا دائمًا حيث أنك تستطيع تغيير التحف والصور المعلقة في أي وقت وإعطاء الغرفة شكلًا جديدًا.
عند التخطيط لتصميم غرفة معيشة بها مساحة كبيرة مقارنة بباقي البيت ننصح دائمًا بجعلها غرفة متعددة الاستخدامات كإضافة مكتبة واختيار كنبة يمكن استخدامها كسرير أو بها مكان في الأسفل للتخزين. في هذه الصورة نرى الكنبة مصممة بنمط مينيمالي وبها مكان واسع جدًا لاستخدامها كسرير للنوم.
لوحة فنية أم غرفة معيشة؟ هذه الغرفة تبدو وكأنها صممت خصيصًا لفنان تشكيلي برسوماتها المميزة المعلفة على الجدران واللون الفاتح الجرئ المستخدم في في الكنبة والكراسي والخدديات. استخدم المصمم أيضًا الحوائط الجزئية للفصل بين الغرف الذي يوسع المساحة ويدمج الغرف مع بعضها البعض بانسيابية.
إذا كانت مساحة غرفة معيشتك صغيرة وغير كافية يجب عليك أن تضع في الحسبان جعل أكثر اللمسات الديكورية لتكون في السقف والأرض والحوائط منعًا لإغلاق الممرات وتكدس أماكن المشي بالتحف والطاولات وما إلى ذلك الذي من شأنه أن يزيد المساحة ضيقًا! استغل السجاد والنجف وشكل الحائط وتغليفه سواء بحجر أو غيره في إضفاء لمسة من الديكور بدون إهدار المساحة المتاحة.
هذه الغرفة تبدو وكأنها غرفة معيشة وجزء من الشرفة في نفس الوقت بسبب المنظر البانورامي المطل على الحديقة الذي يقدمه هذا التصميم. بالتة الألوان المستخدمة في الخدديات ولون الكنبة والبفّات أخرج التصميم من الألوان المحايدة والمائلة للطبيعة إلى ألوان نابضة بالحياة والمرح. ما يميز هذه الغرفة حقًا هي تلك المدفأة العصرية المختلفة عن معظم التصميمات التي رأيتها من قبل. اقرأ أيضًا كيف تختار الألوان المناسبة في دهانات بيتك ؟!
إذا كنت تبحث عن تصميمًا دافئًا لبيتك، فهذا هو التصميم المناسب لك! تغليف الحوائط بالحجر الطبيعي لمسة فريدة تضفي دفئًا وحميمية للمكان مع المدفأة العصرية الرائعة والأرض الخشبية والعوارض الخشبية الموجودة في السقف أيضًا مغ الإضاءة المثبتة فيها. كل هذا من شأنه أن يضفي إحساسًا بالانتماء والراحة للمكان.