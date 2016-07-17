6 تصميمات للتغلب على ضيق الغرفة وظلامها

الإضاءة.. هي العامل السحري، واليد الخفية، التي يمكن من خلالها التلاعب بالمساحات وتشكيل فارق كبير في تصميم المنزل، ولا شك أن الإضاءة الطبيعية هي الأفضل لمنحه الإشراقة المثالية، إلا أن بعض الغرف قد لا تتمتع بمثل هذه الميزة، نظرًا لعدم وجود نوافذ أو شرفات، ولكن هذا لا يعني أنه ليس من الممكن منحها إشراقتها الخاصة، وذلك بالتوظيف الجيد لوحدات الإضاءة، والبراعة في توزيعها وانتقائها، بما يتناسب مع روح المكان، ويزيد من مساحته واتساعه.

في هذا المقال، نستعرض معكم 6 تصميمات لغرف صغيرة المساحة، تخلو من النوافذ والشرفات، تم تزويدها بالإضاءة المناسبة التي حولت ظلامها إلى أجواء مُشرقة، وساعدت في منحها الاتساع الكافي.