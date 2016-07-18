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5 أفكار لغرف نوم ستذهلك

ريم عوض ريم عوض
Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
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غرفة النوم هي مركز الدفء والراحة الأول في المنزل فإذا كنت تريد أن تجعل منزلك مثاليًا للسكن والاسترخاء فلابد أن تهتم بهذه المساحة المميزة من المنزل. غرفة النوم المثالية التي تبحث عنها ليست مجرد سرير وأربعة جدران، ولكنك ستجدها في غرف النوم التالية التي تتميز بدقة اختيار التصميم ودقة اختيار محتويات كل غرفة لتحقق ذلك الشعور المريح سواء كانت الإكسسوارات او ألوان الأقمشة وأنماط الأثاث المستخدم. ستندهشون حقًا من مدى تناغم كل هذه المكونات معًا الذي سيجعلكم تتمنون تغيير غرفكم لإحدي هذه التصاميم على الفور!

ولأننا في هوميفاي ندرك كم تحبون تفاصيل الديكور في كل ركن من أركان المنزل، ولكوننا مصدر إلهام لكم، نقدم في الصور التالية 10 من أجمل الغرف ذات الحميمية الفريدة والأحلام السعيدة!

النوم في العلية

REHABILITACIÓN DE LOFT EN EL CABAÑAL, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos غرفة نوم
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

كثير منا يتوقع أن يكون النوم في العلية غير مريحا ويشعرك بالضيق أو بقرب السقف منك. على العكس من ذلك تمامًا، بالذات في منزل كهذا استخدم فيه المصمم كثير من اللمسات الطبيعية في السقف والأجزاء المصنوعة من الطوب في الحوائط يبعثان على الدفء في قلبك من أول نظرة.الجميل أيضا في هذه الغرفة هو الجمع بين الحداثة والبساطة والعملية في آن واحد ليخلق مساحة رائعة جدا.

غرفة رومانسية

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

مثل هذه التصميمات تضفي نوع من الخصوصية والرومانسية في الغرفة باستخدام الستائر المتدلية ذات اللون المائل للذهبي .البعض يسمي هذا السرير ذا ذات النمط البحرالأبيض المتوسط السرير العثماني وهو بالفعل يعطيك إحساس بالملكية في غرفة نومك. لاحظوا أيضًا كم هو جميل ومريح للأعصاب التناغم بين الألوان المحايدة الهادئة للاغطية والدهانات والأثاث واللون الأزرق الذي أضفى نوع من النضج للغرفة. إبداع حقيقي.

غرفة الأحلام

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة نوم
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

تصميم حداثي طاغي واستغلال التكنولوجيا ممتاز من اول نوعية الارضيات ذات الخشب المضغوط سهل التنظيف والجدران الخشبية المبتكرة في خلفية السرير وأضاف المصمم مصباح مرنًا للقراءة على جانب السرير الذي سمح لك بقراءة جيدة ليلًا قبل النوم مع التصميم الرائع الذي دمج الحمام بحاجز زجاجي يعطي إحساسًا بالاسترخاء والخصوصية في هذه الغرفة.

حنين إلى الماضي

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة نوم
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

تأسرني اللمسات الكلاسيكية في هذه الغرفة ذات النمط الحداثي. تأملوا زينة السقف والمدفأة وزينة الجدار والرف المنحوت والمرآة البسيطة المائلة والبلاط فيهم من التفاصيل ما يجعلك تخمن من يسكن هذه الغرفة.لابد وأن يكون ملهِم للغاية وعلى الرغم من ذلك فإن ما يضفيه كل من نوع السرير والأثاث والسجادة والإضاءة من عملية وحداثة في الغرفة يجعل من هذه الغرفة مثال جيد على الاندماج بين الحداثة والأصالة في احسن صورها. إبداع حقًا!

نحنا والقمر جيران

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas غرفة نوم
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

عبقرية استغلال المساحة في هذه الغرفة لا تضاهى. درجتان السرير والحمام يعطيان إحساسًا بالاستقلال ويذكرانني بتصميمات دول الشرق الأقصى الساعية للمينيمالية والبساطة. النافذة الملاصقة للسرير تضفي اتساعًا للغرفة. وأستطيع أن أؤكد لكم كم سيطون المنظر جميلًا في المساء عند مطالعة النجوم منها حتى تستغرق في النوم. ولا يمكنني تجاهل دمج الحمام البسيط في الحجرة دون الإضرار بالمساحة.

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