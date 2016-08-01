البيت المثالي بديكورات عصرية وسينما بالداخل

بإستمرار التطور في ابتكار التصميمات العصرية، ازدات رغبة الشباب في الحصول على كل ما هو جديد، والعيش برقي في منازل مختلفة عن غيرها من ما هو معتاد، حيث أن الجميع يبحث عن الأفضل كي يكون منزله مصدر تباهي أمام ضيوفه.
ولأن منزلك يجب أن يكون واجهة مشرفة أمام الجميع، نقدم لكم في هذا المقال أحدث الطرق للحصول على البيت المثالي لأسرة شابة مع لمسات عصرية تعطيه رونق خاص وديكورات بسيطة حديثة.
يعتبر تصميم المنزل الذي يُتيح لأصحابه المكان المناسب لجراج السيارات من أفضل التصميمات، إذ يسمح للأفراد بأن تكون ممتلكاتهم أمام أعينهم، ولا يضطرون إلى الذهاب لجراج عام في المنطقة، وفي هذا التصميم نجد واجهة المنزل من المرايا التي تنتهي بسقفٍ يحمي السيارات من أشعة الشمس، يعلوها جدار أسمنتي مطلي باللون الأبيض.
أما عن مدخل البيت فنجده مُميز وأنيق بدرجات السلالم الغير عالية، وبابٍ خشبي، بين جدران حجرية تأخذ اللون الأبيض، في حين يطل المنزل بأكمله على الطريق الأسمنتي، مع لمسة خضراء تفصل بين البيت والطريق.
الأناقة إسلوب حياة في هذا المنزل، ولأن غرفة الاستقبال هي أهم أركان البيت، فقد كان هذا التصميم كذلك، حيث المساحة الواسعة التي تضم أثاث بسيط غير ضخم بألوانٍ فاتحة تُعطي إشراقة للمكان.
فنجد أن الأرضية من السراميك الأبيض اللون، وجدران أسمنتية تكسوها الستائر الحريرية البيضاء، وفي الواجهة الرئيسية للغرفة نجد مرايا مُحاطة بإطار خشبي سميك كديكور بسيط يُعطي اتساع أكثر للمكان، ذلك إضافة إلى الأثاث العصري المُكون من أريكة من اللون الأبيض العتيق، مع أربعة كراسي من اللون الأزرق الحربي، والذي يكسر طغيان اللون الأبيض وانتشاره في المكان، بالإضافة إلى منضدتين، الأولى سوداء اللون والثانية بنية اللون على مقربة من المدخل.
إن أهم ما يُميز غرفة النوم أن تكون مُريحة، كما أن الكثيرون يفضلون النوم أمام التفاز، وقد جمع هذا التصميم بين الشيئين، حيث السرير المُريح والشاشة التلفزيونية الكبيرة، حيث يشعر أفراد هذه الغرفة وكأنه في السينما، ذلك نتيجة للستائر العازلة للأشعة، مع السقف المُضلع والمُصمم على شكل بيت النور، بحيث يسمح بمرور ضوء بسيط، ويعطي إضاءة خافتة في الغرفة.
كما صُممت الأرضية من الخشب بني اللون، والسرير عصري غير تقليدي على يشبه في تصميمة الأريكة، ويأخذ اللون البني، بالإضافة لوجود كراسي من نفس اللون تحمل وسائد بيضاء، ومنضدة خشبية صغيرة.
البساطة مطلوبة، خاصة وإن كانت في غرفة الأطفال، والتي تم تصميمها هنا بألوانٍ فاتحة كي تعطي إشراقة وبهجة للغرفة، الأرضية من السراميك أبيض اللون، مع الحوائط المنقوشة الملونة بالأصفر الفاتح، إلى جانب الأرفف الملونة باللون المائي الفاتح دائرية الشكل، يُمكنها أن تحمل بعض التُحف والألعاب.
ويأتي الأثاث بسيط وأنيق، من سرير للطفل مصنوع من الخشب السميك وملون باللون الأبيض، وفي أحد جوانبه عدة أدراج يُمكن وضع مُستلزمات الطفل وأغراضه بها، إضافة إلى الستائر الحاجبة للشمس التي تُغطي الشرفة بأكملها، وأمامها كرسي أبيض اللون ومنضدة صغيرة.
ولكن أهم ما يُميز هذه الغرفة هو سقف الأحلام، الذي تملئه النجوم الصغيرة والتي تعطي إضاءة بسيطة، فتبدو وكأنها نجوم حقيقية في السماء.
يعتبر المطبخ هو عصب البيت بالنسبة للمرأة، وكلما كان المطبخ أنيق، كلما ساعدها ذلك على الإبداع في وإسعاد أسرتها بأشهي الأكلات من أيديها، لذلك فقد اعتمد على التصميم على الأناقة والبساطة، حيث الجدران من السيراميك المنقوش، والسقف الخرساني الأبيض البسيط.
وتنقسم غرفة المطبخ إلى نصفين، حيث الجزء الأول الذي يضم أثاث المطبخ نفسه المصنوع من الخشب، باللون البيج الفاتح، مع أجهزة المطبخ العادية، ويأتي النصف الثاني من الغرفة ليضم منضدة خشبية بلوح من الزجاج، مع عدة كراسي سوداء تعلوها وحدة إضاءة مُستديرة بسيطة.
ولأن الحديقة أجمل ما المنزل فإن الجلوس بها يُعد فرصة ثمينة للاسترخاء والهدوء، وفي هذا التصميم نجد غرفة جلوس بسيطة مكونة من أريكة وكراسي خشية سميكة باللون الحنطي، مع وسائد بيضاء منقوشة بالأصفر، ومنضدة يعلوها لوح زجاجي.
ولتغيير الأجواء فإنه هناك منضدة خشبية وعدة كراسي باللون البني الغامق إذ يُمكن لأفرادها تناول الطعام في الهواء الطلق وأمام الحديقة.
إن كانت الحديقة شيء مميز وجميل بالمنزل، فإن المسبح يزيد من جمالها، وفي هذا التصميم نرى مسبح كبير ورائح على مساحة كبيرة من الحديقة، حيث صُمم من السيراميك المنقوش ويأخذ أشكال ومُستويات مختلفة، وتزينه لمسات خضراء مع بعض الأشجار التي تُحيط بالمنزل.
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