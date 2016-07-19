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مطابخ بسيطة لكنها أنيقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب White
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المطابح المفتوحة خيار مطلوب عند الكثير، نقدم لك لمسات بسيطة لتزيينها بأقل التكاليف الممكنة حتى وإن كانت مساحة هذه الغرف محدودة أل أن الخبراء دائمًا لديهم الحل، يمكن الاعتماد على تصاميم معينة للخزانات لتوفير المساحة مثلًا، سنتاول في هذا الموضوع نماذج لمطابخ تركية بسيطة جدًا لكنها على قدر عالي من الأناقة . 

الإضاءة لغز الأناقة

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon مطبخرفوف وأدراج
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

كما نرى في هذه الصورة أن مهمة تزيين هذا المطبخ حملتها الإضاءة على عاتقها، فكرة الاعتماد على الإضاءة فقط في إبراز أناقة مطبخك غير سهلة، لكن الأمر يستحق المغامرة، الإضاءة الداخلية خاصة التي استخدمت بين الخزانات العلوية والسفلية في هذا المطبخ انعكست على الأسطح بشكل ساحر.

بالإضافة إلى الأخرى التي توجد بداخل الخزانة العلوية وزاد من جمالها الأبواب الزجاجية المفرغة للخزانة والتي ساعدت على انتقال الضوء  للخارج وخلقت جو هاديء وجذاب داخل المطبخ، لذلك لا يمكن لأحد أن يستهين بسحر الإضاءة .

طوب مكشوف وخشب أبيض

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

غرفة المطبخ هذه وإن بدت لك ريفية إلا أنها غرفة حديثة، على الرغم من هيئتها واستخدام الطوب الأبيض المكشوف والخشب الأبيض في كل ركن من أركانه، بالإضافة إلى السجادة المزركشة على الرغم من صغر حجمها إلا أنها قادرة على ترك بصمة مميزة لها وسط كل هذه العناصر التي سيطرت على هذه الغرفة . 

الأبيض اختيار مثالي

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

إذا كنت ترغب في تزيين مطبخك البسيطة لإظهار أناقته عليك بالاعتماد على اللون الأبيض ونقيضه الأسود في إبراز كافة عناصره الداخلية، وهما قادران على إظهاره بمظهر دينامكي جاذب للعين .

الأناقة تأتي من البساطة

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

ألوان الباستيل مرضية للعين دائمًا وتلطف الأجواء المحيطة بها، وإن اختلف تأثيرها في الغرف إلا إنها دائمًا ذات تأثير رائع، ففي غرفة النوم تعطي طابع الراحة، وفي المطابخ تعطي طابع النظام والصفاء، وعند اتحادها مع الأبيض فإنها تخلق ديكور منظم مليء بالصفاء والأناقة . 

حلول عملية ومبتكرة

Mutfak Projesi, Blue Home Blue Home مطبخطاولات وكراسي مزيج خشب وبلاستيك Brown
Blue Home

Blue Home
Blue Home
Blue Home

للراغبين في الجمع مابين الألوان المتناقضة واستخدام الخشب في المطبخ، عليهم الاستعانة بهذا التصميم، على الرغم من صغر المساحة إلا أن هناك تكامل ما بين طاولة الطعام وكونترتوب المطبخ، مع تصميم مجموعة كراسي حديثة وبعض الاكسسوارات سيكون لديك مطبخ متكامل وأنيق. 

استخدام الألوان

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب White
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

نثبت لك دائمًا إنك لا تحتاج لتكاليف ضخمة لكي تحصل على مطبخ أنيق، يمكنك أن تحدث فرق شاسع في مطبخك باستخدام بعض الألوان فقط، على سبيل المثال إذا كنت تستخدم اللون الأساسي أبيض يمكنك توظيق أربع ألوان مبهجة معه في  أجزاء مختلفة من المطبخ مثل الكراسي والخزانات، ستحصل من خلالها على مطبخ حديث وعصري .   

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