مطابخ بسيطة لكنها أنيقة

كما نرى في هذه الصورة أن مهمة تزيين هذا المطبخ حملتها الإضاءة على عاتقها، فكرة الاعتماد على الإضاءة فقط في إبراز أناقة مطبخك غير سهلة، لكن الأمر يستحق المغامرة، الإضاءة الداخلية خاصة التي استخدمت بين الخزانات العلوية والسفلية في هذا المطبخ انعكست على الأسطح بشكل ساحر.

بالإضافة إلى الأخرى التي توجد بداخل الخزانة العلوية وزاد من جمالها الأبواب الزجاجية المفرغة للخزانة والتي ساعدت على انتقال الضوء للخارج وخلقت جو هاديء وجذاب داخل المطبخ، لذلك لا يمكن لأحد أن يستهين بسحر الإضاءة .