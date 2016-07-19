مطابخ بسيطة لكنها أنيقة

المطابح المفتوحة خيار مطلوب عند الكثير، نقدم لك لمسات بسيطة لتزيينها بأقل التكاليف الممكنة حتى وإن كانت مساحة هذه الغرف محدودة أل أن الخبراء دائمًا لديهم الحل، يمكن الاعتماد على تصاميم معينة للخزانات لتوفير المساحة مثلًا، سنتاول في هذا الموضوع نماذج لمطابخ تركية بسيطة جدًا لكنها على قدر عالي من الأناقة .
كما نرى في هذه الصورة أن مهمة تزيين هذا المطبخ حملتها الإضاءة على عاتقها، فكرة الاعتماد على الإضاءة فقط في إبراز أناقة مطبخك غير سهلة، لكن الأمر يستحق المغامرة، الإضاءة الداخلية خاصة التي استخدمت بين الخزانات العلوية والسفلية في هذا المطبخ انعكست على الأسطح بشكل ساحر.
بالإضافة إلى الأخرى التي توجد بداخل الخزانة العلوية وزاد من جمالها الأبواب الزجاجية المفرغة للخزانة والتي ساعدت على انتقال الضوء للخارج وخلقت جو هاديء وجذاب داخل المطبخ، لذلك لا يمكن لأحد أن يستهين بسحر الإضاءة .
غرفة المطبخ هذه وإن بدت لك ريفية إلا أنها غرفة حديثة، على الرغم من هيئتها واستخدام الطوب الأبيض المكشوف والخشب الأبيض في كل ركن من أركانه، بالإضافة إلى السجادة المزركشة على الرغم من صغر حجمها إلا أنها قادرة على ترك بصمة مميزة لها وسط كل هذه العناصر التي سيطرت على هذه الغرفة .
إذا كنت ترغب في تزيين مطبخك البسيطة لإظهار أناقته عليك بالاعتماد على اللون الأبيض ونقيضه الأسود في إبراز كافة عناصره الداخلية، وهما قادران على إظهاره بمظهر دينامكي جاذب للعين .
ألوان الباستيل مرضية للعين دائمًا وتلطف الأجواء المحيطة بها، وإن اختلف تأثيرها في الغرف إلا إنها دائمًا ذات تأثير رائع، ففي غرفة النوم تعطي طابع الراحة، وفي المطابخ تعطي طابع النظام والصفاء، وعند اتحادها مع الأبيض فإنها تخلق ديكور منظم مليء بالصفاء والأناقة .
للراغبين في الجمع مابين الألوان المتناقضة واستخدام الخشب في المطبخ، عليهم الاستعانة بهذا التصميم، على الرغم من صغر المساحة إلا أن هناك تكامل ما بين طاولة الطعام وكونترتوب المطبخ، مع تصميم مجموعة كراسي حديثة وبعض الاكسسوارات سيكون لديك مطبخ متكامل وأنيق.
نثبت لك دائمًا إنك لا تحتاج لتكاليف ضخمة لكي تحصل على مطبخ أنيق، يمكنك أن تحدث فرق شاسع في مطبخك باستخدام بعض الألوان فقط، على سبيل المثال إذا كنت تستخدم اللون الأساسي أبيض يمكنك توظيق أربع ألوان مبهجة معه في أجزاء مختلفة من المطبخ مثل الكراسي والخزانات، ستحصل من خلالها على مطبخ حديث وعصري .
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