بيت حلم كل عائلة..

مرة واحدة نجد أنفسنا بداخل هذا المنزل، والذي كان بمثابة مساحة مفتوحة مقسمة على هيئة غرف معيشة، مطبخ، وسفرة، السقف العالي يعطي مزيد من الاتساع للمساحة، بالإضافة إلى النوافذ الضخمة التي تنقل الضوء الطبيعي لداخل المنزل لتعطيه مظهر نضر.

الديكور جمع بين المنسوجات الطبيعية والالوان الدافئة، بالإضافة إلى المصابيح، كل هذه العناصر خلقت أجواء رحبة مريحة داخل المنزل .