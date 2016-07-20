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أشكال مختلفة للأثاث متعدد الاستخدامات

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento em Campinas, Alessandra Duque Arquitetura & Interiores Alessandra Duque Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
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لا يهم بعد اليوم إن كنت تعيش في بيتٍ واسع أو صغير المساحة، حيث أصبح بإمكانك استخدام أثاث غرفة معينة في المنزل بأكثر من طريقة، إذ أن تلك الطريقة قد تساهم في حل مشكلة المساحات الصغيرة بالمنزل. 

ونقدم لك في هذا المقال عدة تصميمات لأثاث غرف مختلفة يُمكن استخدامه في أكثر من شيء إذ أنه أثاث مُتعدد الاستخدامات.

مطبخ عصري يحمل مكتبة للكتب

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة السفرة
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

نجد في هذا التصميم البساطة والحداثة، إذ أن المطبخ مُصمم على الطريقة الأميركية الحديثة ومفتوحًا على غرفة الطعام، ولكن نجد ان المنضدة في التصميم تضم مكتبة صغيرة تحمل بداخلها بعض الكتب، حيث تم استخدام تلك المساحة للحفاظ على مجموعة كتب ربما كانت تشغل مساحة أخرى في المنزل، وتغنينا هذه الفكرة عن شراء مكتبة مخصوصة لوضع الكتب.    

كما تضم الغرفة أثاث خشبي من اللون البني الغامق، مع أرضية خشبية بنية وجدان أسمنتية بيضاء، وأمامها منضدة بعدة كراسي للطعام.

سرير لمحبي القراءة

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

الكثير منا يحب القراءة قبل النوم، إذ أن فكرة هذا التصميم اعتمدت على وجود مكتبة ملتصقة بالسرير، يستمع الأفراد وضع الكتب المفضلة لهم بها، حتى تكون قريبة في متناول أيديهم قبل النوم، فقد صُنعم من الخشب الملون باللون الأبيض والذي يضم عدة أرفف بسيطة، تحمل الكثير من الكتب وبلورات الإنارة.

ومُصمم السرير بحيث يضم أسفله مجموعة من الدواليب والأدراج البيضاء، بحيث لا يقتصر التصميم على سرير للنوم فقط، بل يمكن تخزين الملابس والمُستلزمات الخاصة أسفله.

سرير الأحلام

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

يضم هذا السرير عدة أرفف ومروحة ورف، وذلك حيث صُمم هذا السرير بطريقة مائلة باللون البيج الفاتح، بحيث يسمح لمستخدميه بتعليق مروحة فوق السرير مباشرة، مع بعض مصابيح الإنارة الصغيرة، كما يلتصق به رفين يسمحا بوضع الأشياء فوقهم.

كما يضم السرير رف أمامي مميز، في حين تم تصميمه من الخشب السميك فاتح اللون، يعطي إشراقة للغرفة.

أريكة بمكتب خشبي

Apartamento em Campinas, Alessandra Duque Arquitetura & Interiores Alessandra Duque Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores

Alessandra Duque Arquitetura & Interiores
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores
Alessandra Duque Arquitetura & Interiores

في هذا التصميم قد تم استغلال ظهر الأريكة لصناعة مكتب بسيط يمكن استخدامه في الاستذكار، او العمل، وربما في تناول الطعام إذا أرد أصحاب المنزل، حيث نجد أريكه بيضاء اللون ظهرها يكتمل بالخشب بني اللون ليصنع من نفسه منضدة صغيرة خشبية مع كرسيين من الخشب أيضًا.

ويجتمع ذلك في غرفة معيشة بسيطة صُممت من السراميك الأبيض اللون والجدران البيج الفاتحة مع شاشة تلفزيونية كبيرة.

سلم داخلي بمجموعة من الأدراج

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يعتبر هذا التصميم البسيط فكرة تخدم المكان إن كانت مسحته صغيرة، حيث الأدراج البيضاء المُصممة أسفل السُلم بالمنزل، والتي تسمح بتخزين الكثير من الأغراض بها، وتأتي هذه الفكرة الرائعة كوسيلة لإستغلال المساحة تحت السُلم، بحيث أصبح السُلم مُتعدد الاستخدامات يخدم المساحات الضيقة في المنزل.

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CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
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