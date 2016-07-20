أشكال مختلفة للأثاث متعدد الاستخدامات

لا يهم بعد اليوم إن كنت تعيش في بيتٍ واسع أو صغير المساحة، حيث أصبح بإمكانك استخدام أثاث غرفة معينة في المنزل بأكثر من طريقة، إذ أن تلك الطريقة قد تساهم في حل مشكلة المساحات الصغيرة بالمنزل.
ونقدم لك في هذا المقال عدة تصميمات لأثاث غرف مختلفة يُمكن استخدامه في أكثر من شيء إذ أنه أثاث مُتعدد الاستخدامات.
نجد في هذا التصميم البساطة والحداثة، إذ أن المطبخ مُصمم على الطريقة الأميركية الحديثة ومفتوحًا على غرفة الطعام، ولكن نجد ان المنضدة في التصميم تضم مكتبة صغيرة تحمل بداخلها بعض الكتب، حيث تم استخدام تلك المساحة للحفاظ على مجموعة كتب ربما كانت تشغل مساحة أخرى في المنزل، وتغنينا هذه الفكرة عن شراء مكتبة مخصوصة لوضع الكتب.
كما تضم الغرفة أثاث خشبي من اللون البني الغامق، مع أرضية خشبية بنية وجدان أسمنتية بيضاء، وأمامها منضدة بعدة كراسي للطعام.
الكثير منا يحب القراءة قبل النوم، إذ أن فكرة هذا التصميم اعتمدت على وجود مكتبة ملتصقة بالسرير، يستمع الأفراد وضع الكتب المفضلة لهم بها، حتى تكون قريبة في متناول أيديهم قبل النوم، فقد صُنعم من الخشب الملون باللون الأبيض والذي يضم عدة أرفف بسيطة، تحمل الكثير من الكتب وبلورات الإنارة.
ومُصمم السرير بحيث يضم أسفله مجموعة من الدواليب والأدراج البيضاء، بحيث لا يقتصر التصميم على سرير للنوم فقط، بل يمكن تخزين الملابس والمُستلزمات الخاصة أسفله.
يضم هذا السرير عدة أرفف ومروحة ورف، وذلك حيث صُمم هذا السرير بطريقة مائلة باللون البيج الفاتح، بحيث يسمح لمستخدميه بتعليق مروحة فوق السرير مباشرة، مع بعض مصابيح الإنارة الصغيرة، كما يلتصق به رفين يسمحا بوضع الأشياء فوقهم.
كما يضم السرير رف أمامي مميز، في حين تم تصميمه من الخشب السميك فاتح اللون، يعطي إشراقة للغرفة.
في هذا التصميم قد تم استغلال ظهر الأريكة لصناعة مكتب بسيط يمكن استخدامه في الاستذكار، او العمل، وربما في تناول الطعام إذا أرد أصحاب المنزل، حيث نجد أريكه بيضاء اللون ظهرها يكتمل بالخشب بني اللون ليصنع من نفسه منضدة صغيرة خشبية مع كرسيين من الخشب أيضًا.
ويجتمع ذلك في غرفة معيشة بسيطة صُممت من السراميك الأبيض اللون والجدران البيج الفاتحة مع شاشة تلفزيونية كبيرة.
يعتبر هذا التصميم البسيط فكرة تخدم المكان إن كانت مسحته صغيرة، حيث الأدراج البيضاء المُصممة أسفل السُلم بالمنزل، والتي تسمح بتخزين الكثير من الأغراض بها، وتأتي هذه الفكرة الرائعة كوسيلة لإستغلال المساحة تحت السُلم، بحيث أصبح السُلم مُتعدد الاستخدامات يخدم المساحات الضيقة في المنزل.
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