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6 مباني ذات تصميم داخلي جميل

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة المعيشة
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نحرص دائمًا على عرض نماذج جميلة لكل شيء يخص أعمال الخبراء في الفن المعماري والديكور، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 6 منازل جميلة من الواجهة حتى الأجزاء الداخلية منها، منازل من مختلف أنحاء العالم مثل تركيا وألمانيا وبولندا، تصاميم مختلفة عن بعضها لكنها في النهاية اجتمعت على الجمال والرقي.

1ــ الحداثة تتجسد في مبنى تركي

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI منازل
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

مثال آخر لمنزل مثير للاهتمام من تركيا يقع على بحر أيجة، وتلونت واجهته بألوان فاتحة حتى لا تمتص أشعة الشمس حتى تكون الأجزاء الداخلية للمنزل باردة في الصيف . 

والداخل

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI تصميم مساحات داخلية
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

غرفة مجهزة بأجهزة لسماع الموسيقى مدهشة، مما يجعل هذه الغرفة مناسبة جدًا للاسترخاء وسماع الموسيقى في المساء، عناصر الديكور بها عصرية للغاية أهمها اللوحة التجريدية على الجدار، في النهاية هي غرفة أنيقة ومعاصرة . 

2ـ منزل بولندي بحديقة شتوية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل تصميمه حديث وعصري، اكتسى بلونين محايدين وهما الأبيض والرمادي، وفي جانب المنزل هيكل زجاجي يمكن أن يكون حديقة مثالية للمنزل للاسترخاء والهروب من برودة الجو في الشتاء. 

والداخل

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بعد تخطي عتبة المنزل وتكون بالداخل ستجد نفسك على أرضية خشبية في غرفة المعيشة أمام مساحة واسعة من الفضاء، النظام مسيطر على الوضع، البلاط والسيراميك يكسي أرضيات المطبخ وغرفة السفرة، في المطبخ استخدم اللون الأبيض  في الجدران بينما في غرفة المعيشة استخدم ورق الحائط الأسود المزخرف مما ساعد في تقسيم المساحة المفتوحة بمهارة.  

3ـ فيلا في أنقرة

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat منازل
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

منزل تركي ذوتصميم حديث جدًا ومثير للاهتمام، تتكون واجهته من جزئين كساها الحجر الطبيعي، بالطبع أنت متحمس لرؤية ما بداخل هذا المنزل دعنا نصحبك إلى الداخل .

والداخل

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat غرفة المعيشة
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

مرة أخرى نحن أمام مساحة مفتوحة، لكن الموضع المنتظم للأثاث فصل بين الغرف بشكل مرتب، الأجزاء الداخلية تلونت بألوان دافئة مما جعلت هذه المساحة مريحة وواسعة . 

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4ـ منزل ألماني من المستقبل

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

أناقة وفخامة يمكنك عنونه تلك الواجهة بهاتين الصفتين، الزجاج العنصر الأساسي بها، أما الدرج فجعل هذا المنزل متطور وعصري للغاية، دعنا نرى ما بداخل هذا المنزل الجذاب.  

والداخل

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR غرفة السفرة
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

لون أبيض، أثاث بسيط، وإضاءة حديثة، إذا توافرت لك هذه الغناصر الثلاثة تكون اكتملت أضلاع مثلث الرقي والأناقة، وها هي اجتمعت وأصبحت غرفة معيشة راقية جدًا وبسيطة. 

5ـ مبني نمساوي داخل أجواء الطبيعة

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

تصميم فريد لواجهة هذا المنزل جمعت مابين الزجاج والخشب بشكل متناسق مع الأجواء المحيطة به، مماجعل هذا المنزل تحفة معمارية . 

والداخل

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة المعيشة
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

الجمع بين الأخضر والخشب والأبيض جعل غرفة المعيشة حيوية ونضرة، والألواح الزجاجية خلف الجزء الأخضر جعلت الضوء يتسلل إلى الغرفة، أما أثاث الغرفة فترتب بطريقة مذهلة جدًا، أصبحت الغرفة بعد كل هذا الجهد ملائمة جدًا لاستقبال الضيوف في جلسة ودودة.  

6ـ منزل بولندي ريفي

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska منازل
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

منزل على الطراز الريفي مريح بشكل لا يصدق ومتلائم مع الأجواء المحيطة به و مزود بحظيرة جميلة حتى تستوعب الحيوانات التي تشارك في أعمال الحقل .

والداخل

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska غرفة المعيشة
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

تبدو المساحة الداخلية للمنزل واسعة ومضيئة وذلك بفضل الجدار الزجاجي العريض الذي يسمح بدخول أشعة الشمس إلى غرفة المعيشة، جعل الغرفة مشرقة وملائمة للهروب من الصخب. 

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