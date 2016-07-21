6 مباني ذات تصميم داخلي جميل

نحرص دائمًا على عرض نماذج جميلة لكل شيء يخص أعمال الخبراء في الفن المعماري والديكور، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 6 منازل جميلة من الواجهة حتى الأجزاء الداخلية منها، منازل من مختلف أنحاء العالم مثل تركيا وألمانيا وبولندا، تصاميم مختلفة عن بعضها لكنها في النهاية اجتمعت على الجمال والرقي.
مثال آخر لمنزل مثير للاهتمام من تركيا يقع على بحر أيجة، وتلونت واجهته بألوان فاتحة حتى لا تمتص أشعة الشمس حتى تكون الأجزاء الداخلية للمنزل باردة في الصيف .
غرفة مجهزة بأجهزة لسماع الموسيقى مدهشة، مما يجعل هذه الغرفة مناسبة جدًا للاسترخاء وسماع الموسيقى في المساء، عناصر الديكور بها عصرية للغاية أهمها اللوحة التجريدية على الجدار، في النهاية هي غرفة أنيقة ومعاصرة .
منزل تصميمه حديث وعصري، اكتسى بلونين محايدين وهما الأبيض والرمادي، وفي جانب المنزل هيكل زجاجي يمكن أن يكون حديقة مثالية للمنزل للاسترخاء والهروب من برودة الجو في الشتاء.
بعد تخطي عتبة المنزل وتكون بالداخل ستجد نفسك على أرضية خشبية في غرفة المعيشة أمام مساحة واسعة من الفضاء، النظام مسيطر على الوضع، البلاط والسيراميك يكسي أرضيات المطبخ وغرفة السفرة، في المطبخ استخدم اللون الأبيض في الجدران بينما في غرفة المعيشة استخدم ورق الحائط الأسود المزخرف مما ساعد في تقسيم المساحة المفتوحة بمهارة.
منزل تركي ذوتصميم حديث جدًا ومثير للاهتمام، تتكون واجهته من جزئين كساها الحجر الطبيعي، بالطبع أنت متحمس لرؤية ما بداخل هذا المنزل دعنا نصحبك إلى الداخل .
مرة أخرى نحن أمام مساحة مفتوحة، لكن الموضع المنتظم للأثاث فصل بين الغرف بشكل مرتب، الأجزاء الداخلية تلونت بألوان دافئة مما جعلت هذه المساحة مريحة وواسعة .
أناقة وفخامة يمكنك عنونه تلك الواجهة بهاتين الصفتين، الزجاج العنصر الأساسي بها، أما الدرج فجعل هذا المنزل متطور وعصري للغاية، دعنا نرى ما بداخل هذا المنزل الجذاب.
لون أبيض، أثاث بسيط، وإضاءة حديثة، إذا توافرت لك هذه الغناصر الثلاثة تكون اكتملت أضلاع مثلث الرقي والأناقة، وها هي اجتمعت وأصبحت غرفة معيشة راقية جدًا وبسيطة.
تصميم فريد لواجهة هذا المنزل جمعت مابين الزجاج والخشب بشكل متناسق مع الأجواء المحيطة به، مماجعل هذا المنزل تحفة معمارية .
الجمع بين الأخضر والخشب والأبيض جعل غرفة المعيشة حيوية ونضرة، والألواح الزجاجية خلف الجزء الأخضر جعلت الضوء يتسلل إلى الغرفة، أما أثاث الغرفة فترتب بطريقة مذهلة جدًا، أصبحت الغرفة بعد كل هذا الجهد ملائمة جدًا لاستقبال الضيوف في جلسة ودودة.
منزل على الطراز الريفي مريح بشكل لا يصدق ومتلائم مع الأجواء المحيطة به و مزود بحظيرة جميلة حتى تستوعب الحيوانات التي تشارك في أعمال الحقل .
تبدو المساحة الداخلية للمنزل واسعة ومضيئة وذلك بفضل الجدار الزجاجي العريض الذي يسمح بدخول أشعة الشمس إلى غرفة المعيشة، جعل الغرفة مشرقة وملائمة للهروب من الصخب.
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