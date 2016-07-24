الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 تصميمات مثالية لغرفة المعيشة

هنادى موسى هنادى موسى
Bodrum Gümüşlük - Villa Projesi, Archidecors Archidecors غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تعد غرفة المعيشة واجهة المنزل فنحرص على اختيار تصميم مميز لها لخطف الأنظار كما نحرص على توفير عنصر الراحة بها عند اختيار قطع الأثاث وألوان الغرفة واختيار تفاصيل عملية تساعد على رسم صورة أنيقة للغرفة ككل.

إليكم 9 تصميمات من تركيا نأمل أن تلهمك بتصميم مناسب لغرفتك.

1- غرفة الراحة

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشة
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

تتعدد درجات الألوان الهادئة فى هذا التصميم فى قطع الأثاث والستائر والسجاد بجانب الإضاء الطبيعية التى تضىء الغرفة من خلال النافذة الكبيرة مما يشيع جو من الإسترخاء والراحة بالغرفة.

كما تم انتقاء قطع أثاث مريحة وأنيقة لتكمل عنصر الراحة بالغرفة .

2- توازن التصميم

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

تتميز الأرضيات الخشبية السادة بالبساطة تفتح لك المجال لتزيين غرفتك بقطع أثاث بألوان متنوعة ومواد مختلفة  مما يحقق توازن التصميم، فهنا تم اختيار سجاد بلون رمادى وأريكة والستائر بنفس اللون بالإنسجام مع لون قطع الأثاث الأخرى وتناسقهم مع لون الأرضية 

3- الأناقة

Private Villa 02, MHD Design Group MHD Design Group غرفة المعيشة
MHD Design Group

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

يتميز هذا التصميم بالأناقة فى اختيار نمط أثاث كلاسيكى وإكسسوارات متماشية مع نمط الأثاث كما اختيرت السجادة بنقشات مميزة وخاطفة للعين ويكمل هذه الصورة الكلاسيكية اختيار ستائر بألوان متناسقة مع الديكور وتصميم بسيط، بجانب النجف الكريستالى الذى يميز الغرفة بإضاءة ليلية ساحرة .

4- جدران مضيئة

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

ليس فقط اختيار ألوان الأثاث هو ما يميز غرفة المعيشة ولكن تزيين الغرفة بإضاءة  بديكور مختلف ويزيد من وجود دفء بالمكان . 

5- أنماط مختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يناسب هذا التصميم الغرف المفتوحة فلا تعارض بين استخدام أنماط مختلفة من قطع الأثاث، فوجود أرضية خشبية سادة تعطيك المجال لتنظيم كل ركن بروح مختلفة وإدخال إضاءة بسيط موزعة على جدار الستارة يضيف لمسة سحرية على الغرفة ليلًا ويزيد من أناقتها .

6- بساطة

Bodrum Gümüşlük - Villa Projesi, Archidecors Archidecors غرفة المعيشة
Archidecors

Archidecors
Archidecors
Archidecors

أما أن كنت من عشاق البساطة فسيناسبك هذا التصميم الهادىء بقطع أثاث قليلة ولكنها مريحة وأنيقة، كما تتميز أرضية الغرفة بإختيار لون مريح ويزيد من بساطة الغرفةإلى جانب المكتبة التى صممت بنمط غير تقليدى وبسيط ووفرت مساحة أيضًا للشاشة.

فهذا التصميم يشعرك بالراحة لوجود مساحة كبيرة حولك وقلة التفاصيل الكثيرة المشتتة للإنتباه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- كلاسيكية هادئة

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS غرفة المعيشة
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

نعم يتميز هذا التصميم بإختيار نمط أثاث كلاسيكى يتماشى مع اختيار ستائر بألوان هادئة ومريحة  وتوزيع اللون الأبيض بين الجدران والأثاث والستائر يجدد من حيوية الغرفة كما يضفى عليها الراحة والإسترخاء فهذا التصميم هادىء ومريح وأنيق

8- سحر الألوان

CEMRİİ, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

تصميم بسيط آخر ولكن يعتمد على حيوية الألوان فسيكون مناسب لك إن كنت من محبى التصميمات العصرية الملونة كما سيناسب محبى الأعمال اليدوية فيمكنهم عرض أدواتهم الملهمة الملونة فى هذه الرفوف التى تضيف بهجة على الغرفة بتنوع الألوان فيها.

تبحث عن أفكار أخرى؟  8 أفكار لغرف معيشة صغيرة

بيت أسيوي على الطراز الاسكندينافي
أى تصميم تركى ألهمك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً