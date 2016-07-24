8 تصميمات مثالية لغرفة المعيشة

يناسب هذا التصميم الغرف المفتوحة فلا تعارض بين استخدام أنماط مختلفة من قطع الأثاث، فوجود أرضية خشبية سادة تعطيك المجال لتنظيم كل ركن بروح مختلفة وإدخال إضاءة بسيط موزعة على جدار الستارة يضيف لمسة سحرية على الغرفة ليلًا ويزيد من أناقتها .