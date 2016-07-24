8 تصميمات مثالية لغرفة المعيشة

تعد غرفة المعيشة واجهة المنزل فنحرص على اختيار تصميم مميز لها لخطف الأنظار كما نحرص على توفير عنصر الراحة بها عند اختيار قطع الأثاث وألوان الغرفة واختيار تفاصيل عملية تساعد على رسم صورة أنيقة للغرفة ككل.
إليكم 9 تصميمات من تركيا نأمل أن تلهمك بتصميم مناسب لغرفتك.
تتعدد درجات الألوان الهادئة فى هذا التصميم فى قطع الأثاث والستائر والسجاد بجانب الإضاء الطبيعية التى تضىء الغرفة من خلال النافذة الكبيرة مما يشيع جو من الإسترخاء والراحة بالغرفة.
كما تم انتقاء قطع أثاث مريحة وأنيقة لتكمل عنصر الراحة بالغرفة .
تتميز الأرضيات الخشبية السادة بالبساطة تفتح لك المجال لتزيين غرفتك بقطع أثاث بألوان متنوعة ومواد مختلفة مما يحقق توازن التصميم، فهنا تم اختيار سجاد بلون رمادى وأريكة والستائر بنفس اللون بالإنسجام مع لون قطع الأثاث الأخرى وتناسقهم مع لون الأرضية
يتميز هذا التصميم بالأناقة فى اختيار نمط أثاث كلاسيكى وإكسسوارات متماشية مع نمط الأثاث كما اختيرت السجادة بنقشات مميزة وخاطفة للعين ويكمل هذه الصورة الكلاسيكية اختيار ستائر بألوان متناسقة مع الديكور وتصميم بسيط، بجانب النجف الكريستالى الذى يميز الغرفة بإضاءة ليلية ساحرة .
ليس فقط اختيار ألوان الأثاث هو ما يميز غرفة المعيشة ولكن تزيين الغرفة بإضاءة بديكور مختلف ويزيد من وجود دفء بالمكان .
يناسب هذا التصميم الغرف المفتوحة فلا تعارض بين استخدام أنماط مختلفة من قطع الأثاث، فوجود أرضية خشبية سادة تعطيك المجال لتنظيم كل ركن بروح مختلفة وإدخال إضاءة بسيط موزعة على جدار الستارة يضيف لمسة سحرية على الغرفة ليلًا ويزيد من أناقتها .
أما أن كنت من عشاق البساطة فسيناسبك هذا التصميم الهادىء بقطع أثاث قليلة ولكنها مريحة وأنيقة، كما تتميز أرضية الغرفة بإختيار لون مريح ويزيد من بساطة الغرفةإلى جانب المكتبة التى صممت بنمط غير تقليدى وبسيط ووفرت مساحة أيضًا للشاشة.
فهذا التصميم يشعرك بالراحة لوجود مساحة كبيرة حولك وقلة التفاصيل الكثيرة المشتتة للإنتباه.
نعم يتميز هذا التصميم بإختيار نمط أثاث كلاسيكى يتماشى مع اختيار ستائر بألوان هادئة ومريحة وتوزيع اللون الأبيض بين الجدران والأثاث والستائر يجدد من حيوية الغرفة كما يضفى عليها الراحة والإسترخاء فهذا التصميم هادىء ومريح وأنيق
تصميم بسيط آخر ولكن يعتمد على حيوية الألوان فسيكون مناسب لك إن كنت من محبى التصميمات العصرية الملونة كما سيناسب محبى الأعمال اليدوية فيمكنهم عرض أدواتهم الملهمة الملونة فى هذه الرفوف التى تضيف بهجة على الغرفة بتنوع الألوان فيها.
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