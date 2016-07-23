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قواطع داخلية لمنازل عصرية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
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المساحات المفتوحة هو النظام الرائج حديثًا، أمر مريح وغير مكلف لكنه يحتاج إلى قواطع مميزة وذكية للفصل بين الغرف، لذلك نقدم لك من خلال هذ الموضوع مجموعة من القواطع الجميلة التي يمكن أن تعتمد عليها في منزلك. 

حائط الشيكولاتة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

جدار غير مكتمل بلون الشيكولاتة يفصل غرفة المعيشة غن باقي المساحة المحيطة بها، واستغل أيضًا القاطع ليضم مدفأة تخفف من برودة ليالي الشتاء، تشعر إنك بداخل غرفة مستقلة وفي نفس الوقت لم تفقد غرفة المعيشة الاتصال مع باقي الغرف. 

جدار مقسوم

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

الجدار المقسوم لنصفين إحداهما مرتكز في السقف والآخر على الأرض ومفرغ من المنتصف فكرة رائعة جدًا لإبقاء الاتصال بين غرفة المعيشة وباقي الغرف، كما تمد الغرفة بالضوء الطبيعي القادم بواسطة النافذة في النهار. 

قاطع خشبي

homify غرفة المعيشة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

للوهلة الأولى عند وقوع عينيك على الصورة قد تظن أن القاطع هنا الذي يفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفر ستارة مقسمة إلى شرائط، لكنك إذا دققت النظر ستجدها مجموعة أعمدة خشبية تتدلى من السقف محاولة التدخل للفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة دون التسبب في إزعاج . 

فاصل زجاجي

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

الفواصل الزجاجية تستخدم عندما يريد الخبراء  توسيع المساحة أو لتكون على دراية بكل شيء محيط بك، ويمكن أن يكون هذا الزجاج أيضًا معالج بتقنية عزل الصوت للتخلص من ضوضاء غرفة المعيشة أثناء نومك في غرفة النوم وفي نفس الوقت ترى ما يدور حولك إن أردت ذلك. 

أعمدة ملوكية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الأعمدة فكرة مألوفة وعملية، كما نرى في هذه الصورة أنها جعلت غرفة المعيشة مستقلة عن غرفة السفرة لكنها أيضًا لم تقطع اتصالهم، والمنحنى الذي صنعته الأعمدة بالقرب من السقف أعطى المساحة فخامة وجعلته كالقصر الملكي، لهذا فأن الاعتماد على الأعمد كقواطع في هذه المساحة فكرة موفقة للغاية .  

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أي من هذه القواطع ستعتمد عليه في منزل أحلامك؟ 

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