قواطع داخلية لمنازل عصرية

الأعمدة فكرة مألوفة وعملية، كما نرى في هذه الصورة أنها جعلت غرفة المعيشة مستقلة عن غرفة السفرة لكنها أيضًا لم تقطع اتصالهم، والمنحنى الذي صنعته الأعمدة بالقرب من السقف أعطى المساحة فخامة وجعلته كالقصر الملكي، لهذا فأن الاعتماد على الأعمد كقواطع في هذه المساحة فكرة موفقة للغاية .

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة