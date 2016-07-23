قواطع داخلية لمنازل عصرية

المساحات المفتوحة هو النظام الرائج حديثًا، أمر مريح وغير مكلف لكنه يحتاج إلى قواطع مميزة وذكية للفصل بين الغرف، لذلك نقدم لك من خلال هذ الموضوع مجموعة من القواطع الجميلة التي يمكن أن تعتمد عليها في منزلك.
جدار غير مكتمل بلون الشيكولاتة يفصل غرفة المعيشة غن باقي المساحة المحيطة بها، واستغل أيضًا القاطع ليضم مدفأة تخفف من برودة ليالي الشتاء، تشعر إنك بداخل غرفة مستقلة وفي نفس الوقت لم تفقد غرفة المعيشة الاتصال مع باقي الغرف.
الجدار المقسوم لنصفين إحداهما مرتكز في السقف والآخر على الأرض ومفرغ من المنتصف فكرة رائعة جدًا لإبقاء الاتصال بين غرفة المعيشة وباقي الغرف، كما تمد الغرفة بالضوء الطبيعي القادم بواسطة النافذة في النهار.
للوهلة الأولى عند وقوع عينيك على الصورة قد تظن أن القاطع هنا الذي يفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفر ستارة مقسمة إلى شرائط، لكنك إذا دققت النظر ستجدها مجموعة أعمدة خشبية تتدلى من السقف محاولة التدخل للفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة دون التسبب في إزعاج .
الفواصل الزجاجية تستخدم عندما يريد الخبراء توسيع المساحة أو لتكون على دراية بكل شيء محيط بك، ويمكن أن يكون هذا الزجاج أيضًا معالج بتقنية عزل الصوت للتخلص من ضوضاء غرفة المعيشة أثناء نومك في غرفة النوم وفي نفس الوقت ترى ما يدور حولك إن أردت ذلك.
الأعمدة فكرة مألوفة وعملية، كما نرى في هذه الصورة أنها جعلت غرفة المعيشة مستقلة عن غرفة السفرة لكنها أيضًا لم تقطع اتصالهم، والمنحنى الذي صنعته الأعمدة بالقرب من السقف أعطى المساحة فخامة وجعلته كالقصر الملكي، لهذا فأن الاعتماد على الأعمد كقواطع في هذه المساحة فكرة موفقة للغاية .
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