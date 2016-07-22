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لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
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يمكن أن تكون لوحة بسيطة بأقل التكلفة أو رسمة متناغمة مع ألوان الغرفة هما أبطال الديكور في غرفة معيشتك، نقدم لك في هذا  الموضوع أمثلة لغرف معيشة أنيقة جدًا مميزة بجدران ولوح جميلة . 

وجه حصان

MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs غرفة المعيشة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

على الرغم من السقف المميز لهذه الغرفة إلا أن ما يلفت انتباهك عند رؤيتك لهذه الصورة هو وجه الحصان على الجدار، والذي لم تبعد ألوانه عن الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة، لذلك إذا شعرت أن وجه الحصان ليس مجرد صورة منقوشة على الجدار فلا تقلق على سلامة عقلك أو عينيك. 

جدار مبهج

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

غرفة معيشة ملونة بألوان مبهجة، قطع الأثاث بها مميزة للغاية وكذلك الجدار الأمامي بها نُقشت عليه رسومات من الطبيعة جمعت بين عدة ألوان أبرزها الأخضر والفيروزي وذلك حتى تتناغم مع الأريكة الخضراء، على الرغم من وجود عناصر كثيرة مميزة في ديكور هذه الغرفة إلا أن الجدار أكثر عنصر مميز بها. 

لوحات عصرية

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

قد تكون هذه الغرفة غير مميزة على الإطلاق قبل أن يفكر أحد الخبراء في الاستعانة بمجموعة من اللوحات الفنية المختلفة الأشكال والأحجام وتعليقها على الجدار الأمامي للغرفة، أصبحت الغرفة راقية جدًا على الرغم من بساطتها.  

لوحة أم جزء من فيلم على شاشة ؟!

Décoration d'une pièce à vivre, Violaine Denis Violaine Denis غرفة المعيشة
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

للوهلة الأولى عندما ترى وجه هذا الرجل الأسمر على الجدار تظن أنه جزء من فيلم معروض على شاشة تلفاز عن معاناة الأفارقة في مناجم الذهب، لكن عندما تحدق بعينيك تكتشف أنها مجرد رسمة منقوشة على الجدار.   

جدار ذهبي

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

كلمة ok التي زينت بالإضاءة الذهبية على جدار هذه الغرفة، مدّ الغرفة بمزيد من السحر وأصبحت ملائمة جدًا لمشاهدة فيلم رومانسي في نهاية الأسبوع أمام شاشة التلفاز. 

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لبيتٍ مختلف بستائر وأثاث منقوش
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