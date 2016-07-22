لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة

يمكن أن تكون لوحة بسيطة بأقل التكلفة أو رسمة متناغمة مع ألوان الغرفة هما أبطال الديكور في غرفة معيشتك، نقدم لك في هذا الموضوع أمثلة لغرف معيشة أنيقة جدًا مميزة بجدران ولوح جميلة .
على الرغم من السقف المميز لهذه الغرفة إلا أن ما يلفت انتباهك عند رؤيتك لهذه الصورة هو وجه الحصان على الجدار، والذي لم تبعد ألوانه عن الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة، لذلك إذا شعرت أن وجه الحصان ليس مجرد صورة منقوشة على الجدار فلا تقلق على سلامة عقلك أو عينيك.
غرفة معيشة ملونة بألوان مبهجة، قطع الأثاث بها مميزة للغاية وكذلك الجدار الأمامي بها نُقشت عليه رسومات من الطبيعة جمعت بين عدة ألوان أبرزها الأخضر والفيروزي وذلك حتى تتناغم مع الأريكة الخضراء، على الرغم من وجود عناصر كثيرة مميزة في ديكور هذه الغرفة إلا أن الجدار أكثر عنصر مميز بها.
قد تكون هذه الغرفة غير مميزة على الإطلاق قبل أن يفكر أحد الخبراء في الاستعانة بمجموعة من اللوحات الفنية المختلفة الأشكال والأحجام وتعليقها على الجدار الأمامي للغرفة، أصبحت الغرفة راقية جدًا على الرغم من بساطتها.
للوهلة الأولى عندما ترى وجه هذا الرجل الأسمر على الجدار تظن أنه جزء من فيلم معروض على شاشة تلفاز عن معاناة الأفارقة في مناجم الذهب، لكن عندما تحدق بعينيك تكتشف أنها مجرد رسمة منقوشة على الجدار.
كلمة ok التي زينت بالإضاءة الذهبية على جدار هذه الغرفة، مدّ الغرفة بمزيد من السحر وأصبحت ملائمة جدًا لمشاهدة فيلم رومانسي في نهاية الأسبوع أمام شاشة التلفاز.
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