لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة

على الرغم من السقف المميز لهذه الغرفة إلا أن ما يلفت انتباهك عند رؤيتك لهذه الصورة هو وجه الحصان على الجدار، والذي لم تبعد ألوانه عن الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة، لذلك إذا شعرت أن وجه الحصان ليس مجرد صورة منقوشة على الجدار فلا تقلق على سلامة عقلك أو عينيك.