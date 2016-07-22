6 منازل بولندية رائعة

أغلب البيوت في أوروبا تأخذ شكل تقليدي ولكن في بعض البلدان هناك إتجاه للتمرد على العمارة التقليدية و إتباع مدارس معمارية جديدة في عمل المباني الأخرى مثل المتاحف و المباني الإدارية. و ظهر مؤخراً هذا الإتجاة في تصميم البيوت، بمنتهى البساطة و مع بعض الأفكار الغير تقليدية تمكن الناس من كسر رتابة التقليدية و بدأ يظهر في أفكار لطيفة و خاصة مع الطبيعة الخلابة وعلى الرغم من ظروف الجو القارس في أوروبا.

جولتنا اليوم في بولندا حيث أنها بدأت الإهتمام بالعمارة و خلقت طراز معاصر مميز، فجأنا لكم بأمثلة من البيوت حتى يتسنى لكم أن تتعرفوا على العمارة البولندية المعاصرة الرائعة.