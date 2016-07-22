6 منازل بولندية رائعة

أغلب البيوت في أوروبا تأخذ شكل تقليدي ولكن في بعض البلدان هناك إتجاه للتمرد على العمارة التقليدية و إتباع مدارس معمارية جديدة في عمل المباني الأخرى مثل المتاحف و المباني الإدارية. و ظهر مؤخراً هذا الإتجاة في تصميم البيوت، بمنتهى البساطة و مع بعض الأفكار الغير تقليدية تمكن الناس من كسر رتابة التقليدية و بدأ يظهر في أفكار لطيفة و خاصة مع الطبيعة الخلابة وعلى الرغم من ظروف الجو القارس في أوروبا.
جولتنا اليوم في بولندا حيث أنها بدأت الإهتمام بالعمارة و خلقت طراز معاصر مميز، فجأنا لكم بأمثلة من البيوت حتى يتسنى لكم أن تتعرفوا على العمارة البولندية المعاصرة الرائعة.
لأول وهلة يخال لك أن هذه الصورة معدله عن طريق الفوتوشوب و أن المنزل يبدو مرفوع عن الأرض في الهواء مثل الخدعة الهندية الشهيرة للرجل الجالس في الهواء. و لكنها ليست إلا خداع بصري في منتهى الذكاء للحفاظ على منظر و جمال الغابة، فقد تم تجليد السور بالكامل بالمرايات لتعكس منظر اللأشجار و تعطي مظهر عميق و لا نهائي للغابة القابع بها المنزل والذي ينم عن إحترام قوي للبيئة. المنزل من تصميم REFORM ARCHITEKT MARCIN TOMASZEWSKI
جزء من البيت يأخذ الشكل التقليدي للواجهة المثلثة من السقف، أما الجزء الأمامي فيأخذ شكل مكعب خشبي و في واجهته الأمامية نلاجظ وجود باب جرار زجاجي يسمح بمرور الإضاءة الطبيعية وأيضاً يؤدي للفناء الأمامي و الممهد بواسطة الأخشاب ومجهز ببعض الكراسي ليسمح لمستخدمي البيت بالاستمتاع بالطبيعة وأشجار الغابة الخضراء إذا أرادوا. البيت محاط بالخضرة من كل مكان و يبدو خامته و شكله طبيعيان كأنه جزء من البيئة المحيطة.
يبدو شكل هذا المنزل تقليدي لأول وهلة ولكنه يحتوي على تفاصيل غير تقليدية، فنرى شباك يأخذ زاوية من المنزل ليحقق أعلى نسبة دخول للإضاءة. كما أن الفناء الخارجي عبارة عن بيت زجاجي صمم بهذا الشكل حتى يوفر لساكني البيت الاستمتاع بالطبيعة حتى في أبرد الظروف المناخية.
نظراً لطبيعة الأرض المنحدرة إنحدار شديد، فقد تم إنشاء المنزل على الجزء العالي والتحايل عن طريق عمل أعمدة لرفع باقي المنزل على المنحدر المنخفض. هذا البيت الخارج من الجبل يبدوا رائعاً و ملفتاً للأنظار و خاصة مع كشف الجزء الإنشائي الرافع لهيكله.
يرتبط البيت في الأعلى بالجزء المنخفض عن طريق مصعد بانوراما حتى يسهل الوصول لأكثر نقطة إنخفاضاً. المنحدر عليه خضرة و شجيرات تزيد من روعة المنظر و تضيف جمالاً للمنزل. أما واجهة المنزل فهي مصممة بعناية، ورغم أن التصميم الخارجي يمكن أن يبدو تقليدي و لكن تفاصيل الواجهة على الطراز المودرن مع شرفات درابزينها من الزجاح في كل الأدوار، مصممة بشكل رائع.
تم تصميم بيت على شكل تقليدي و لكن بتصميم غير تقليدي على الإطلاق، فالمنزل تأخذ تفاصيله أشكالاً هندسية و تبدو مثل مكعبات الأطفال المجمعة، الواجهة مجلدة بألواح الجرافيت من الخارج بأشكال هندسية غير متناسقة وبألواح الأخشاب المنتظمة في كل الأجزاء الغائرة ليحتضن الجرافيت الأسود الخشب الدافئ و يعطي للمنزل رونق لا مثيل له و خاصة مع التصميم الخارجي للحديقة الخارجية.
هذا المنزل جماله لا يكمن في مبانيه فقط و لكن في الحديقة الخضراء المحيطة به والتي تضيف إلى قيمته و تزيدة جمالاً فمع برودة الشتاء جائت هذه الخضرة و الحشائش لتعطي لوناً خلاباً و حياة للمنزل.