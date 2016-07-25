إصنع بنفسك: أفكار بسيطة حول المنزل

عمل مشروع بنفسك ووضعه في البيت يشعرك بفخر ورضا عن النفس لا مثيل له. فإذا كنت من هواة الأشغال اليدوية و تريد وضعة لمسة على بيتك مصنوعة بحب و من أجل تميز في قطع و إكسسوارات منزلك ومن أجل أن تتباهي وسط أصدقائك و أقربائك، جئت لك اليوم بأفكار بسيطة لتصنعها بنفسك حول المنزل.
هل سئمت منظر اصص الزرع لديك و تريد تجديد وعمل لمسة فنية جديدة؟ فقط أفرغ محتويات الإصيص و قم بدهانه بألوان أكريليك، طبقتين على الأقل، ثم لف شريطة جميلة حولة لتحصل في النهاية على شكل رائع و جديد للأصيص.
إذا صادف و كنت تجدد حمامك أو مطبخك و تبقى بعضاً من البلاطات المستخدمة في عملية التجديد، فإليك فكرة بسيطة لإستغلال البلاطات المتبقية بدلاً من رميها أو التخلص منها. فيمكنك عمل قاعدة للأواني الساخنة عن طريق لصق عودين من الخشب في أسفل البلاطة لتكون مرتفعه و سهلة الحركة.
و بذلك تكون حصلت على قاعدة بشكل رائع و قمت باستغلال البلاطات الزائدة.
وداعاً للفوضى الناتجة عن عدم وجود مكان تخزين للأشياء المتفرقة في المنزل، فإذا أردت صندوق لتخزين أغراضك المختلفة مثل الكتب و المجلات أو للعب أطفالك الملقاه في كل مكان، إليك الحل السحري عن طريق استخدام صندوق خشبي قديم و دهانه بألوان أكريليك مع تركيب عجلات في أسفله للحصول على صندوق ملون جميل سهل الحركة و أيضاً مكان إضافي في بيتك لتخزين الأغراض المختلفة.
بيتك يحتاج للمسة جديدة؟ أسهل وأسرع إضافة لبيتك هي عن طريق إضافة وسادات جديدة لغرفة النوم أوغرفة المعيشة. أغطية الوسائد هي أسهل شئ يمكنك عمله باستخدام ماكينة الخياطة، فإذا كان لديك معلومات مبدئية عن تشغيل الماكينة سوف تتمكن من عمل مجموعة أغطية جديدة باقمشة زاهية لتنعش غرف منزلك.
إذا كنت تحتفل بأي مناسبة مثل الأعياد أو أعياد الميلاد يمكنك تزيين بيتك عن طريق عمل فروع الزينة بنفسك، فيمكنك إستخدام ورق الكوريشة، الفوم، الفوم اللامع أو الأقمشة الملونة المختلفة لعمل وحدات بأشكال رائعة ثم ربطهم سوياً بحبل للحصول على منتج نهائي رائع، يمكنك تعليقه و جعل منزلك احتفالي و مبهج.
لإضافة بعض اللمسات البسيطة في الغرف يمكنك تزين مفاتيح الإنارة البيضاء بواسطة الشرائط اللاصقة الملونة للحصول على شكل شبابي جديد بدلاً من اللون الأبيض المعتاد.
إذا مللت أثاثك القديم ذو الشكل الكلاسيكي و اللون البني المعتاد يمكنك تجديده بألوان زاهية و جريئة لتحصل على نتيجة أنيقة تغيرشكل بيتك و تضيف لمسة معاصرة.
يمكنك استغلال الباليتات لعمل رفوف للنباتات و تعليق وحدة رفوف النباتات في شرفتك أو فنائك الخارجي لتحصل على مميزات النباتات ولونها الأخضر الرائع وإحياء منزلك بأقل التكاليف و بشكل أنيق.