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إصنع بنفسك: أفكار بسيطة حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Stylish Event and Room Decorations, Candle & Cake Candle & Cake المنزلديكورات واكسسوارات
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عمل مشروع بنفسك ووضعه في البيت يشعرك بفخر ورضا عن النفس لا مثيل له. فإذا كنت من هواة الأشغال اليدوية و تريد وضعة لمسة على بيتك مصنوعة بحب و من أجل تميز في قطع و إكسسوارات منزلك  ومن أجل أن تتباهي وسط أصدقائك و أقربائك، جئت لك اليوم بأفكار بسيطة لتصنعها بنفسك حول المنزل.

إصيص ملون

Vasi di terracotta "Ciclamino", Bubi collage Bubi collage المنزل اكسسوارات النباتات طوب White
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

هل سئمت منظر اصص الزرع لديك و تريد تجديد وعمل لمسة فنية جديدة؟ فقط أفرغ محتويات الإصيص و قم بدهانه بألوان أكريليك، طبقتين على الأقل، ثم لف شريطة جميلة حولة لتحصل في النهاية على شكل رائع و جديد للأصيص.

قاعدة للأواني الساخنة

trivet brick, Bubi collage Bubi collage مطبخأواني المطبخ سيراميك Amber/Gold
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

إذا صادف و كنت تجدد حمامك أو مطبخك و تبقى بعضاً من البلاطات المستخدمة في عملية التجديد، فإليك  فكرة بسيطة لإستغلال البلاطات المتبقية بدلاً من رميها أو التخلص منها. فيمكنك عمل قاعدة للأواني الساخنة عن طريق لصق عودين من الخشب في أسفل البلاطة لتكون مرتفعه و سهلة الحركة.

و بذلك تكون حصلت على قاعدة بشكل رائع و قمت باستغلال البلاطات الزائدة.

صناديق تخزين ملونة

homify
homify

homify
homify
homify

وداعاً للفوضى الناتجة عن عدم وجود مكان تخزين للأشياء المتفرقة في المنزل، فإذا أردت صندوق لتخزين أغراضك المختلفة مثل الكتب و المجلات أو للعب أطفالك الملقاه في كل مكان، إليك الحل السحري عن طريق استخدام صندوق خشبي قديم و دهانه بألوان أكريليك مع تركيب عجلات في أسفله للحصول على صندوق ملون جميل سهل الحركة و أيضاً مكان إضافي في بيتك لتخزين الأغراض المختلفة.

وسادات ملونة

Canastras - Home Staging, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأقمشة و منسوجات
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بيتك يحتاج للمسة جديدة؟ أسهل وأسرع إضافة لبيتك هي عن طريق إضافة وسادات جديدة لغرفة النوم أوغرفة المعيشة. أغطية الوسائد هي أسهل شئ يمكنك عمله باستخدام ماكينة الخياطة، فإذا كان لديك معلومات مبدئية عن تشغيل الماكينة سوف تتمكن من عمل مجموعة أغطية جديدة باقمشة زاهية لتنعش غرف منزلك.

فروع زينة

Stylish Event and Room Decorations, Candle & Cake Candle & Cake المنزلديكورات واكسسوارات
Candle &amp; Cake

Stylish Event and Room Decorations

Candle & Cake
Candle &amp; Cake
Candle & Cake

إذا كنت تحتفل بأي مناسبة مثل الأعياد أو أعياد الميلاد يمكنك تزيين بيتك عن طريق عمل فروع الزينة بنفسك، فيمكنك إستخدام ورق الكوريشة، الفوم، الفوم اللامع أو الأقمشة الملونة المختلفة لعمل وحدات بأشكال رائعة ثم ربطهم سوياً بحبل للحصول على منتج نهائي رائع، يمكنك تعليقه و جعل منزلك احتفالي و مبهج.

تزين مفاتيح الإنارة

Washi Tape, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify المنزلديكورات واكسسوارات
Pamela Kilcoyne – Homify

Washi Tape

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

لإضافة بعض اللمسات البسيطة في الغرف يمكنك تزين مفاتيح الإنارة البيضاء بواسطة الشرائط اللاصقة الملونة للحصول على شكل شبابي جديد بدلاً من اللون الأبيض المعتاد.

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تجديد أثاثك القديم

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan Annie Sloan غرفة نوممنضدة جانبية
Annie Sloan

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

إذا مللت أثاثك القديم ذو الشكل الكلاسيكي و اللون البني المعتاد يمكنك تجديده بألوان زاهية و جريئة لتحصل على نتيجة أنيقة تغيرشكل بيتك و تضيف لمسة معاصرة.

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco حدائقأُصص النباتات والفازات
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

يمكنك استغلال الباليتات لعمل رفوف للنباتات و تعليق وحدة رفوف النباتات في شرفتك أو فنائك الخارجي لتحصل على مميزات النباتات ولونها الأخضر الرائع وإحياء منزلك بأقل التكاليف و بشكل أنيق.

بيت الطاقة المتجددة
هل لديك أفكار بسيطة أخرى؟ شاركنا بتجاربك.

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