إصنع بنفسك: أفكار بسيطة حول المنزل

إذا صادف و كنت تجدد حمامك أو مطبخك و تبقى بعضاً من البلاطات المستخدمة في عملية التجديد، فإليك فكرة بسيطة لإستغلال البلاطات المتبقية بدلاً من رميها أو التخلص منها. فيمكنك عمل قاعدة للأواني الساخنة عن طريق لصق عودين من الخشب في أسفل البلاطة لتكون مرتفعه و سهلة الحركة.

و بذلك تكون حصلت على قاعدة بشكل رائع و قمت باستغلال البلاطات الزائدة.