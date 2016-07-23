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5 أشكال رائعة ومختلفة لمداخل المنازل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify منازل
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تعتبر واجهة المنزل هي عنوان أناقته وجماله، فإذا كانت واجهة منزلك ممتازة، فإن الانطباع الأول عن منزلك إنطباعًا حسنًا، وتختلف الأشكال حسب زوق كل عائلة وبراعة المُصممين، فبعهضا تتمتع بلمسات خضراء، أوحجرية، أو أسمنتية أو خشبية، وأخرى بوجهات زجاجية غاية في الجمال.

ولأن جمال منزلك محط إهتمامنا نقدم لك في هذا المقال أشكال رائعة ومختلفة لـ مداخل المنازل.

الأبيض يغلب على المدخل

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design منازل حجر Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

بعتبر اللون الأبيض لون الصفاء والرقي، فهو لون مُحايد، وهكذا تم تصميم مدخل هذا المنزل لتكون الواجهة بأكملها من الجدران الأسمنتية المطلية باللون الأبيض، إلى جانب الجدار الذي يعلو باب المنزل فهو من الرمادي الفاتح، مع الشبابيك الزجاجية، وباب خشبي متين من اللون الأوف وايت.

كما أنه هناك عدة سلالم أسمنتية بيضاء للصعود إلى باب المنزل، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء التي تُحيط به، وبجانبها جراج للسيارة.

مدخل أنيق مع إضاءة بسيطة

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم الاعتماد على الإضاءة الخافتة كي تعطي رونق خاص ومظهر جذاب لمدخل المنزل، أمام الباب الخشبي بني اللون، مع الأرضية البيضاء من السيراميك، ويمكن الصعود إليه على درجات السلم البنية، ويُزين المكان تلك اللمسات الخضراء البسيطة الموجودة على الأرضية الحجرية والبلاط الرمادي.

واجهة المنزل من الجدران الأسمنتية البيضاء، مع الشبابيك الزجاجية المُدعمة بالستائر البيضاء من الداخل.

واجهة خشبية ومدخل مائل

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados منازل
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تحمل الواجهة الخشبية أحيانًا شيئًا من الكلاسيكية، إلا أن واجهة هذا المنزل تُظهر جمال وأناقة بشكل غاية في الروعة، حيث الباب الحديدي المُفرغ والأسقف الخشبية، والجدران الأسمنتية المطلية باللون البيج الفاتح.

ومن الباب الحديدي الأسود الفرعي ندخل إلى طرقة مُزينة باللمسات الخضراء تنتهي بنا إلى الباب الرئيسي للمنزل، المطلي باللون البني وبجانبه وحدات الإضاءة البسيطة تعطي إضاءة خافتة أمام المنزل.

حديقة أمام مدخل المنزل

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura منازل
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

في هذا التصميم يغطي اللون الأخضر المكان، حيث تملىء الأشجار المكان، مع عدة بلاطات بيضاء أمام المدخل، وباب خشبي متين، إضافة إلى الواجهة المصنوعة من المرايا للبيت والتي تعطي له مظهر خاص.

كما أن واجهة البيت من الجدار الأسمنتي أبيض اللون حيث صُمم بطريقة بسيطة غير متكلفة، فكلما كان التصميم بسيط كان أجمل، وعدة شبابيك مُغطاه من الداخل بالستائر البيضاء.

مدخل واسع مع لمسات خضرء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ربما جمال هذا التصميم يكمن في الاتساع الذي يتميز به المدخل، حيث الأرض من الرخام البيج الفاتح، مع أعمدة خرسانية بيضاء تحمل سقفًا مُدعم بوحدات إضاءة صغيرة تُضيء أمام المنزل بأكمله، والباب خشبي مطلي باللون البني، بجانبه بعض اللمسات الخضراء البسيطة غير المتكلفة لا تعطي زحامًا للمكان، وبجانب المدخل مساحة صغيرة أشبه بالحديقة مُقسمة بين الخضرة والبلاط، يأتي كل هذا مع واجهة أسمنتية بيضاء للمنزل.

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