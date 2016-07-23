5 أشكال رائعة ومختلفة لمداخل المنازل

تعتبر واجهة المنزل هي عنوان أناقته وجماله، فإذا كانت واجهة منزلك ممتازة، فإن الانطباع الأول عن منزلك إنطباعًا حسنًا، وتختلف الأشكال حسب زوق كل عائلة وبراعة المُصممين، فبعهضا تتمتع بلمسات خضراء، أوحجرية، أو أسمنتية أو خشبية، وأخرى بوجهات زجاجية غاية في الجمال.
ولأن جمال منزلك محط إهتمامنا نقدم لك في هذا المقال أشكال رائعة ومختلفة لـ مداخل المنازل.
بعتبر اللون الأبيض لون الصفاء والرقي، فهو لون مُحايد، وهكذا تم تصميم مدخل هذا المنزل لتكون الواجهة بأكملها من الجدران الأسمنتية المطلية باللون الأبيض، إلى جانب الجدار الذي يعلو باب المنزل فهو من الرمادي الفاتح، مع الشبابيك الزجاجية، وباب خشبي متين من اللون الأوف وايت.
كما أنه هناك عدة سلالم أسمنتية بيضاء للصعود إلى باب المنزل، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء التي تُحيط به، وبجانبها جراج للسيارة.
في هذا التصميم تم الاعتماد على الإضاءة الخافتة كي تعطي رونق خاص ومظهر جذاب لمدخل المنزل، أمام الباب الخشبي بني اللون، مع الأرضية البيضاء من السيراميك، ويمكن الصعود إليه على درجات السلم البنية، ويُزين المكان تلك اللمسات الخضراء البسيطة الموجودة على الأرضية الحجرية والبلاط الرمادي.
واجهة المنزل من الجدران الأسمنتية البيضاء، مع الشبابيك الزجاجية المُدعمة بالستائر البيضاء من الداخل.
تحمل الواجهة الخشبية أحيانًا شيئًا من الكلاسيكية، إلا أن واجهة هذا المنزل تُظهر جمال وأناقة بشكل غاية في الروعة، حيث الباب الحديدي المُفرغ والأسقف الخشبية، والجدران الأسمنتية المطلية باللون البيج الفاتح.
ومن الباب الحديدي الأسود الفرعي ندخل إلى طرقة مُزينة باللمسات الخضراء تنتهي بنا إلى الباب الرئيسي للمنزل، المطلي باللون البني وبجانبه وحدات الإضاءة البسيطة تعطي إضاءة خافتة أمام المنزل.
في هذا التصميم يغطي اللون الأخضر المكان، حيث تملىء الأشجار المكان، مع عدة بلاطات بيضاء أمام المدخل، وباب خشبي متين، إضافة إلى الواجهة المصنوعة من المرايا للبيت والتي تعطي له مظهر خاص.
كما أن واجهة البيت من الجدار الأسمنتي أبيض اللون حيث صُمم بطريقة بسيطة غير متكلفة، فكلما كان التصميم بسيط كان أجمل، وعدة شبابيك مُغطاه من الداخل بالستائر البيضاء.
ربما جمال هذا التصميم يكمن في الاتساع الذي يتميز به المدخل، حيث الأرض من الرخام البيج الفاتح، مع أعمدة خرسانية بيضاء تحمل سقفًا مُدعم بوحدات إضاءة صغيرة تُضيء أمام المنزل بأكمله، والباب خشبي مطلي باللون البني، بجانبه بعض اللمسات الخضراء البسيطة غير المتكلفة لا تعطي زحامًا للمكان، وبجانب المدخل مساحة صغيرة أشبه بالحديقة مُقسمة بين الخضرة والبلاط، يأتي كل هذا مع واجهة أسمنتية بيضاء للمنزل.
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