مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله !

عندما تنتوى إنشاء منزل جديد للعائله ، لا تبحث فقط عن الشكل العام و تغفل التفاصيل المهمه. ففي الآونه الأخيره و مع التقدم المعماري ، أصبحت التصاميم الجميله و المبهره متوفره بكثره . و لكن ما يجب أن تبحث عنه هو منزل يلبي كافة احتياجات الأسره . فمثلاً عليك أن تسأل نفسك هل العائله تحتوى على أطفال أم لا ، حتى تتمكن من توفير مساحات للعبهم . و أيضاً عليك أن تحدد هل كبار السن من الأجداد سوف يعيشون معكم أم لا، لتهيئه أماكن مناسبه لإستضافتهم . و هكذا عليك أن تقيّم وضعك و تضع أولوياتك ، حتى لا تنهك نفسك في بناء منزل جميل و تفاجأ بعد ذلك أنه لا يصلح لمعيشة أسرتك !. و سنعرض عليك اليوم قائمه ببعض المميزات التى يجب توافرها في التصميم الناجح لمنزل العائله .
احرص على توزيع الغرف على أفراد أسرتك فور اختيارك لتصميم المنزل ، و قبل تنفيذه على الطبيعه . و لا تنتظر بعدما يتم البناء و التشطيب ، لتجلس حائراً توزع الغرف و قد تفاجأ بأن عددها لا يكفى ، أو وجود متطلبات معينه لأحد أفراد الأسره لم تحقق في البناء . و أبسط مثال عل ذلك إن كان أحد الأجداد أو كلاهما سيعيش معكم ، عليك أن تعرف هل وضعهم الصحي يسمح بصعود السلالم ، فإن لم يسمح فعليك اختيار منزلاً من طابق واحد أو تخصيص جزءاً من الدور الأرضي لغرفتهم بحمام ملحق في حالة المنزل متعدد الطوابق .
اللهاث الدائم وراء صيحات الموضه ، من شأنه أن يٌجهد معنوياتك و ماداياتك على حد سواء ، لذا فإن استنادك على الكلاسيكيه في تصميم منزل العائله لهو أمر في غاية الحكمه . لأن منزل العائله مقدر له أن يعيش طويلا لذا لن تناسبه الصيحات التى تظهر و تختفى بعد عدة أشهر ، فنحن نريد نمطاً يعيش طويلاً برونق مستدام .
اختيار ألوان مبهجه لطلاء المنزل الخارجي ، يجعل الإنطباع الأول أن المنزل ممتع و غير تقليدي. فالألوان مثل الأصفر و الأزرق الفاتح و الأخضر من شأنها أن كسر الملل و تكسب المنزل طابع فريد من الألفه و المحبه ، خاصة إن كان المنزل يقع عل البحر و مزود بأرجوحه مريحه كما في الصوره .
لا تكتفى باختيار تصميم جيد للمنزل فقط ، بل احرص على تهيئة البيئه المحيطه لإحتواء المنزل الجديد . فحديقه منمقه مليئه بالأزهار ، تحتوى على جلسه مريحه لتناول الطعام في الهواء الطلق ، أو الإستمتاع بالمشروب اليومي بعد العمل ، من شأنها أن تجعل المنزل متكامل المميزات . مما يشجع على جو عام مليء بالهدوء و الإستجمام .
من حق أطفالنا علينا توفير بيئه مناسبه لتفريغ طاقاتهم ، و ممارسة ألعابهم الصغيره . لذا إن كنت قد رُزقت بالأطفال ، عليك إعداد الحديقه بشكل يناسب لعبهم ، مثلما أن تنقحها من النباتات الشوكيه ، و تقوم بتنظيفها من أي مواد قد تجرح أو تخدش الصغار . كما عليك الإنتباه لنوعية الأدوات التى تخزنها في الحديقه ، و التى قد يصل إليها الصغار و يلعبون بها ألعاب صبيانيه خطيره .
اختيارك تصميم عصري لمنزل الأسره ، لا يكتمل إلا بوجود مسبح خاص لأوقات ترفيه العائله . فحمام السباحه ضروري في الأوقات الصيفيه الحاره ، كما أنه يخلق سببأ ممتعاً و قوياً لتجمع الأسره و إستجمامها معاً . و وجود مدفأه عصريه بجانب الحمام ، يجعل المكان مناسب لتقضية أوقات المرح عند حلول المساء و التأمل في زرقة المياه مع السماء الصافيه .
لا تنشغل في متطلبات أسرتك و تنسى أمرك أنت و زوجتك ، فمن أهم مميزات منزل العائله المثالي ، وجود مساحة رومانسيه ولو صغيره مثل هذه بكراسي متدليه من السقف كالأرجوحه ، تنعم فيها أنت و شريكتك بالإنسجام و الإسترخاء سوياً لتتمكنا من التخطيط السليم للمستقبل و تنمية الترابط الوجداني بينكما .