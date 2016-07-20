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مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors منازل
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عندما تنتوى إنشاء منزل جديد للعائله ، لا تبحث فقط عن الشكل العام و تغفل التفاصيل المهمه. ففي الآونه الأخيره و مع التقدم المعماري ، أصبحت التصاميم الجميله و المبهره متوفره بكثره . و لكن ما يجب أن تبحث عنه هو منزل يلبي كافة احتياجات الأسره  . فمثلاً عليك أن تسأل نفسك هل العائله تحتوى على أطفال أم لا  ، حتى تتمكن من توفير مساحات للعبهم . و أيضاً عليك أن تحدد هل كبار السن من الأجداد سوف يعيشون معكم  أم لا، لتهيئه أماكن مناسبه لإستضافتهم . و هكذا عليك أن تقيّم وضعك و تضع أولوياتك ، حتى لا تنهك نفسك في بناء منزل جميل و تفاجأ بعد ذلك أنه لا يصلح لمعيشة أسرتك !. و سنعرض عليك اليوم قائمه ببعض المميزات التى يجب توافرها في التصميم الناجح لمنزل العائله .

مساحة المنزل تناسب الأسره

THE RIDGES - A3 VILLA, Aijaz Hakim Architect [AHA] Aijaz Hakim Architect [AHA] منازل
Aijaz Hakim Architect [AHA]

Aijaz Hakim Architect [AHA]
Aijaz Hakim Architect [AHA]
Aijaz Hakim Architect [AHA]

احرص على توزيع الغرف على أفراد أسرتك فور اختيارك لتصميم المنزل ، و قبل تنفيذه على الطبيعه . و لا تنتظر بعدما يتم البناء و التشطيب ، لتجلس حائراً توزع الغرف و قد تفاجأ بأن عددها لا يكفى ، أو وجود متطلبات معينه لأحد أفراد الأسره لم تحقق في البناء . و أبسط مثال عل ذلك إن كان أحد الأجداد أو كلاهما سيعيش معكم ، عليك أن تعرف هل وضعهم الصحي يسمح بصعود السلالم ، فإن لم يسمح فعليك اختيار منزلاً من طابق واحد أو تخصيص جزءاً من الدور الأرضي لغرفتهم  بحمام ملحق في حالة المنزل متعدد الطوابق .

كلاسيكيه تعيش طويلاً

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG منازل
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

اللهاث الدائم وراء صيحات الموضه ، من شأنه أن يٌجهد معنوياتك و ماداياتك على حد سواء ، لذا فإن استنادك على الكلاسيكيه في تصميم منزل العائله لهو أمر في غاية الحكمه . لأن منزل العائله مقدر له أن يعيش طويلا لذا لن تناسبه الصيحات التى تظهر و تختفى بعد عدة أشهر ، فنحن نريد نمطاً يعيش طويلاً برونق مستدام .

بهجة و حيويه

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

اختيار ألوان مبهجه لطلاء المنزل الخارجي ، يجعل الإنطباع الأول أن المنزل ممتع و غير تقليدي.  فالألوان مثل الأصفر و الأزرق الفاتح و الأخضر من شأنها أن كسر الملل و تكسب المنزل طابع فريد من الألفه و المحبه ، خاصة إن كان المنزل يقع عل البحر و مزود بأرجوحه مريحه كما في الصوره .

اهتم بالبيئه المحيطه

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

لا تكتفى باختيار تصميم جيد للمنزل فقط ،  بل احرص على تهيئة البيئه المحيطه لإحتواء المنزل الجديد . فحديقه منمقه مليئه بالأزهار ، تحتوى على جلسه مريحه لتناول الطعام في الهواء الطلق ، أو الإستمتاع بالمشروب اليومي بعد العمل ، من شأنها أن تجعل المنزل متكامل المميزات . مما يشجع على جو عام مليء بالهدوء و الإستجمام .

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أطفال العائله

Por ahí..., r79 r79 منازل
r79

r79
r79
r79

من حق أطفالنا علينا توفير بيئه مناسبه لتفريغ طاقاتهم ، و ممارسة ألعابهم الصغيره . لذا إن كنت قد رُزقت بالأطفال ، عليك إعداد الحديقه بشكل يناسب لعبهم ، مثلما أن تنقحها من النباتات الشوكيه ، و تقوم بتنظيفها من أي مواد قد تجرح أو تخدش الصغار . كما عليك الإنتباه لنوعية الأدوات التى تخزنها في الحديقه ، و التى قد يصل إليها الصغار و يلعبون بها ألعاب صبيانيه خطيره .

حمام سباحه

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design منازل
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

اختيارك تصميم عصري لمنزل الأسره ، لا يكتمل إلا بوجود مسبح خاص لأوقات ترفيه العائله . فحمام السباحه ضروري في الأوقات الصيفيه الحاره ، كما أنه يخلق سببأ ممتعاً و قوياً لتجمع الأسره و إستجمامها معاً . و وجود مدفأه عصريه بجانب الحمام ، يجعل المكان مناسب لتقضية أوقات المرح عند حلول المساء و التأمل في زرقة المياه مع السماء الصافيه .

الرومانسيه مطلوبه دائماً

homify منزل جاهز للتركيب خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

لا تنشغل في متطلبات أسرتك و تنسى أمرك أنت و زوجتك ، فمن أهم مميزات منزل العائله المثالي ، وجود مساحة رومانسيه ولو صغيره  مثل هذه بكراسي متدليه من السقف كالأرجوحه ، تنعم فيها أنت و شريكتك بالإنسجام و الإسترخاء سوياً لتتمكنا من التخطيط السليم للمستقبل و تنمية الترابط الوجداني بينكما .

منزل صغير .. مثالي
ما هي مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله في وجهة نظرك ؟

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