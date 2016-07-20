مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله !

عندما تنتوى إنشاء منزل جديد للعائله ، لا تبحث فقط عن الشكل العام و تغفل التفاصيل المهمه. ففي الآونه الأخيره و مع التقدم المعماري ، أصبحت التصاميم الجميله و المبهره متوفره بكثره . و لكن ما يجب أن تبحث عنه هو منزل يلبي كافة احتياجات الأسره . فمثلاً عليك أن تسأل نفسك هل العائله تحتوى على أطفال أم لا ، حتى تتمكن من توفير مساحات للعبهم . و أيضاً عليك أن تحدد هل كبار السن من الأجداد سوف يعيشون معكم أم لا، لتهيئه أماكن مناسبه لإستضافتهم . و هكذا عليك أن تقيّم وضعك و تضع أولوياتك ، حتى لا تنهك نفسك في بناء منزل جميل و تفاجأ بعد ذلك أنه لا يصلح لمعيشة أسرتك !. و سنعرض عليك اليوم قائمه ببعض المميزات التى يجب توافرها في التصميم الناجح لمنزل العائله .