شرفات قديمه تحولت إلى أخرى مذهله !

أصبح للشرفه و التراس أهميه كبيره في المنازل الحديثه ، التى تهتم بالإستغلال المثالي لكافة مساحات المنزل . و الشرفه تمثل متنفس رائع لأفراد الأسره ، للتعافي من دوامات الحياه و إرهاقها . فالإستمتاع بالهواء الطلق يمكن تحقيقه في المنزل بالجلوس في الشرفه جيدة التصميم أو تراس الحديقه المهيأ بالأثاث المريح . و اليوم نعرض عليكم عدة نماذج لشرفات قديمه قد تحولت تماماً إلى أخرى مذهله ، تجعلك تتمنى قضاء أوقات فراغك فيها .
المكان قد فقد رونقه بسبب عامل الزمن ، و أيضاً الألوان المستخدمه شاحبة للغايه ، تحتاج إلى إعادة إحياء . و الكراسي البلاستيكيه إلى جانب كراسي الخوص الأخرى ، أعطت مظهراً غير ترحيبي إطلاقاُ كما أنه غير متناسق و لا يشجع على الجلوس في المكان .
قد تمت إعادة تجديد التراس تماماً ، و إستبدال الأرضيات التقليديه بأخرى خشبيه . و تقسيم المكان إلى جزء لتناول الطعام ، و جزء آخر للجلوس و الإستمتاع بالهواء الطلق و تمت إزالة الكراسي البلاستيكيه تماماً . كما تم تغيير الحديقه المحيطه تماماً و تزيين أرضيتها بالحصى الملون و بعض النباتات البريه . و نلاحظ وجود شمسيه كبيره للإسترخاء تحت ظلها على الأريكه المريحه .
الشرفه القديمه كانت تقليديه و غير مستغله ، كما أنها كانت متصله بالحديقه التى تظهر بصوره ليست جيده بسبب حشائشها الغير منمقه و أشجارها الشعثاء .
تم عمل توسع كبير للشرفه ، في مستوى المنزل لتشمل الشرفه كافة المساحه الجانبيه للمنزل . كما تمت إزالة الحائط المصمت الجانبي للمنزل ، و استبدالة بالأبواب الزجاجيه الكبيره فأصبح المنزل مفتوحاُ على الشرفه و الخارج ، مما يوفر محيط كبير للتجمع العائلي .
حديقة هذا المنزل روتينيه للغايه ، و الجزء الأسمنتي الخالي من الزرع يفتقر إلى الحياه . لذا رغبت الأسره في تجديد المكان و ملئه بالحيويه و النشاط .
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تم تجديد الأرضيه الأسمنتيه تماماً و استبدالها بأخرى خشبيه رائعه ، للإنسجام مع اللمسات الخشبيه في طاولة الطعام و باب الحديقه الساحر . و تزويد التراس بطاولة طعام و كراسي أنيقه بهذه الطريقه ، مع شمسيه لحجب آشعة الشمس و عمل ظلال جميله ، فكره رائعه لبث الحياه إلى المكان بإقامة حفلة شوي عائليه ،و الإستمتاع بتناول الطعام وسط الأزهار .
شرفه جميله فوق سطح المنزل مهيأه بتصاميم عصريه ، بلون رمادي مميز . و لكن ما يعيبها أن أثاثها عادي إلى حد كبير . كما أنها تفتقر للطبيعه و الأزهار الملونه النضره ، و كل ما يوجد بها بضعة تباتات ذابله تحتاج لعناية مكثفه .
تحولت الشرفه تماما إلى أخرى مبهجه غاية الروعه ، بفضل إضافة الأشجار الخضراء المورقة و نباتات الليلك و الأوركيد بروائحهم الجذابه . و لم ينسى مصممو die balkongestalter إضافة لمسات تستدعي الأريحيه و التباسط على الأجواء مثل الشمسيه المائله و المسند المريح باللون الوردي على الأرضيه .