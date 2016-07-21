الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شرفات قديمه تحولت إلى أخرى مذهله !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Loading admin actions …

أصبح للشرفه و التراس أهميه كبيره في المنازل الحديثه ، التى تهتم بالإستغلال المثالي لكافة مساحات المنزل . و الشرفه تمثل متنفس رائع لأفراد الأسره ، للتعافي من دوامات الحياه و إرهاقها . فالإستمتاع بالهواء الطلق يمكن تحقيقه في المنزل بالجلوس في الشرفه جيدة التصميم أو تراس الحديقه المهيأ بالأثاث المريح . و اليوم نعرض عليكم عدة نماذج لشرفات قديمه قد تحولت تماماً إلى أخرى مذهله ، تجعلك تتمنى قضاء أوقات فراغك فيها . 

1-التراس القديم

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

المكان قد فقد رونقه بسبب عامل الزمن ، و أيضاً الألوان المستخدمه شاحبة للغايه ، تحتاج إلى إعادة إحياء . و الكراسي البلاستيكيه إلى جانب كراسي الخوص الأخرى ، أعطت مظهراً غير ترحيبي إطلاقاُ كما أنه غير متناسق و لا يشجع على الجلوس في المكان .

التراس الجديد

Terrasse et aménagement piscine, AD2 AD2 منازل
AD2

AD2
AD2
AD2

قد تمت إعادة تجديد التراس تماماً ، و إستبدال الأرضيات التقليديه بأخرى خشبيه . و تقسيم المكان إلى جزء لتناول الطعام ، و جزء آخر للجلوس و الإستمتاع بالهواء الطلق و تمت إزالة الكراسي البلاستيكيه تماماً . كما تم تغيير الحديقه المحيطه تماماً و تزيين أرضيتها بالحصى الملون و بعض النباتات البريه . و نلاحظ وجود شمسيه كبيره للإسترخاء تحت ظلها على الأريكه المريحه .

2-الشرفه القديمه

Vorher - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten بلكونة أو شرفة
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

الشرفه القديمه كانت تقليديه و غير مستغله ، كما أنها كانت متصله بالحديقه التى تظهر بصوره ليست جيده بسبب حشائشها الغير منمقه و أشجارها الشعثاء .

الشرفه الجديده

Nachher Bilder - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten بلكونة أو شرفة
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

تم عمل توسع كبير للشرفه ، في مستوى المنزل لتشمل الشرفه  كافة المساحه الجانبيه للمنزل  . كما تمت إزالة الحائط المصمت الجانبي للمنزل ، و استبدالة بالأبواب الزجاجيه الكبيره فأصبح المنزل مفتوحاُ على الشرفه و الخارج ، مما يوفر محيط كبير للتجمع العائلي .

3-حديقه ممله

Terrasse vorher/nachher, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

حديقة هذا المنزل روتينيه للغايه ، و الجزء الأسمنتي الخالي من الزرع يفتقر إلى الحياه . لذا رغبت الأسره في تجديد المكان و ملئه بالحيويه و النشاط .

شاهد أيضاً  الدوبلكس الأسباني بعد تجديده !

تراس فاخر

Terrasse vorher/nachher, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

تم تجديد الأرضيه الأسمنتيه تماماً و استبدالها بأخرى خشبيه رائعه ، للإنسجام مع اللمسات الخشبيه في طاولة الطعام و باب الحديقه الساحر . و تزويد التراس بطاولة طعام و كراسي أنيقه بهذه الطريقه ، مع شمسيه لحجب آشعة الشمس و عمل ظلال جميله ، فكره رائعه لبث الحياه إلى المكان بإقامة حفلة شوي عائليه ،و الإستمتاع بتناول الطعام وسط الأزهار .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4- شرفه عاديه

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

شرفه جميله فوق سطح المنزل مهيأه بتصاميم عصريه ، بلون رمادي مميز . و لكن ما يعيبها أن أثاثها عادي إلى حد كبير . كما أنها تفتقر للطبيعه و الأزهار الملونه النضره ، و كل ما يوجد بها بضعة تباتات ذابله تحتاج لعناية مكثفه .

شرفه نضره

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

تحولت الشرفه تماما إلى أخرى مبهجه غاية الروعه ، بفضل إضافة الأشجار الخضراء المورقة  و نباتات الليلك و الأوركيد بروائحهم الجذابه . و لم ينسى مصممو  die balkongestalter إضافة لمسات تستدعي الأريحيه و التباسط على الأجواء مثل الشمسيه المائله و المسند المريح باللون الوردي على الأرضيه .

مميزات التصميم الناجح لمنزل العائله !
هل أعجبتك الشرفات بعد التجديد ؟ شاركنا في التعليقات.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً