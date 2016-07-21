شرفات قديمه تحولت إلى أخرى مذهله !

المكان قد فقد رونقه بسبب عامل الزمن ، و أيضاً الألوان المستخدمه شاحبة للغايه ، تحتاج إلى إعادة إحياء . و الكراسي البلاستيكيه إلى جانب كراسي الخوص الأخرى ، أعطت مظهراً غير ترحيبي إطلاقاُ كما أنه غير متناسق و لا يشجع على الجلوس في المكان .