7 حمامات سباحة على مساحات صغيرة

يظن الكثير أنه لكى تستمتع بحمام سباحة في منزلك فإنك بحاجة إلي مساحة كبيرة و لكننا سنثبت خطأ هذا الإعتقاد في جولة اليوم فقد أخذنا علي عاتقنا مهمة تسليط الضوء علي مدي رومانسية وروعة المشهد عند وضع مسبحاً صغيراً في فنائك. فبالاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة يمكنك أن تحقق تصميما ًمذهلاً من خلال خلق توازن بين الألوان و توزيع الإكسسوارات فمن خلال الأمثلة التالية يمكنك أن تري بنفسك أن المساحة ليست مهمة في هذه الحالة.
عند إتخاذ القرار بوضع حمام سباحة في فناء المنزل يجب الأخذ بالإعتبار ضرورة أن يكون طراز التصميم متناغماً مع باقي ديكور المنزل وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بعض العناصر كالنباتات والأثاث التي نستفيد منها في بث روح لطراز حمام السباحة في المنزل. فهنا تطغي الأشكال الدائرية علي أجواء الفناء، بدئاً من المسبح، مروراً بالطريق المؤدي إلي داخل المنزل وحتى كراسي الأكابولكو.
مهما بدت فكرة حمام السباحة مغرية إلا إن وجود اطفال بالبيت دائما ما يدعونا إلي إتخاذ أقصي الاحتياطات والتدابير للحيلولة دون وقوع أي حوادث، فعلي سبيل المثال يتوجب أن تكون الأرضية المحيطة بالمسبح من خامة مقاومة للإنزلاق لتجنب الوقوع وما قد ينتج عنه من إصابات. يجب أيضاً أن ننتبه لعمق المسبح فهنالك العديد من الخيارات المتاحة بطاقات إستيعابية متفاوتة فلتحدد ما يناسب إحتياجاتك لتتخذ افضل قرار، كما تسعي ان تفعل دائما عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.
يمكنك الإطلاع على كيفية تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة
واحد من العوامل الهامة للأخذ في الإعتبار هو موقع حمام السباحة، سواء فناء داخلي أو خارجي فكلاهما له مميزاته و عيوبه. و في هذا المثال يمكننا أن نري مساحة شرفة مغطاة تطل علي منظر مذهل للمدينة من إرتفاع شاهق مما يجعل المسبح الصغير مكاناً ممتعا بحق في أي وقت علي مدار العام والإستجمام مع الإطلاع على هذا المنظر الرائع.
إذا كانت شرفة منزلك علي إرتفاع عالي فعليك توخي الحذر الشديد عند عمل حمام السباحة كيلا يتسبب في إتلاف هيكل المبني إذا تجاوز الوزن الحمل المحدد له، فقبل البدء في مشروع كهذا يتعين عليك الإستعانة بالخبراء و المتخصصين لمساعدتك في العثور علي التصميم والموديل ذوالخصائص الملائمة.
النباتات هي عنصرأساسي في تزيين أي بيئة لا سيما عندما تكون تلك البيئة عبارة عن مساحات خارجية. و لذلك يمكننا الحفاظ على الحديقة الخارجية بنباتاتها و تخصيص جزء من المساحة للمسبح، فالإختيار الموفق يمنحنا بيئة رائعة باستخدم اللون الأخضر مع اللون الأزرق و تجعل المكان غنياَ أكثر بالجماليات.
في هذا النوع من المسابح فإن المرح والإستمتاع يلعبان دورا كبيرا و ينافس اعتيادية المسبح الموجود داخل الأرض. ملائم للغاية لأي نوع من المناسبات الاحتفالية كما أنه مثالي للإسترخاء و ممارسة التمارين المائية للجسم، علي خلاف المسابح المطاطية القابلة للنفخ فإن هذا المسبح ثابت و يبقي متميزاً بحجمه الصغير و تصميمه الرائع.
يمكنك التحكم في الإضاءة لخلق البيئة المرغوبة. سواء وضعت الإضاءة بالمسبح نفسه أو قمت بتوزيعها فيما حوله كالمصابيح أو الشموع و خلافه. إختر ما يتناسب مع ميزانيتك فكل الخيارات تصلح لتزيين المكان بالإضافة إلي جعله أكثر أماناً من خلال إتضاح الرؤية بالليل.