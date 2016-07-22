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7 حمامات سباحة على مساحات صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura مسبح
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يظن الكثير أنه لكى تستمتع بحمام سباحة في منزلك فإنك بحاجة إلي مساحة كبيرة و لكننا سنثبت خطأ هذا الإعتقاد في جولة اليوم فقد أخذنا علي عاتقنا مهمة تسليط الضوء علي مدي رومانسية وروعة المشهد عند وضع مسبحاً صغيراً في فنائك. فبالاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة يمكنك أن تحقق تصميما ًمذهلاً من خلال خلق توازن بين الألوان و توزيع الإكسسوارات فمن خلال الأمثلة التالية يمكنك أن تري بنفسك أن المساحة ليست مهمة في هذه الحالة.

طراز موحد

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

عند إتخاذ القرار بوضع حمام سباحة في فناء المنزل يجب الأخذ بالإعتبار ضرورة أن يكون طراز التصميم متناغماً مع باقي ديكور المنزل وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بعض العناصر كالنباتات والأثاث التي نستفيد منها في بث روح لطراز حمام السباحة في المنزل. فهنا تطغي الأشكال الدائرية علي أجواء الفناء، بدئاً من المسبح، مروراً بالطريق المؤدي إلي داخل المنزل وحتى كراسي الأكابولكو.

مسبح آمن

Casa GG, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura مسبح حجر Brown
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

مهما بدت فكرة حمام السباحة مغرية إلا إن وجود اطفال بالبيت دائما ما يدعونا إلي إتخاذ أقصي الاحتياطات والتدابير للحيلولة دون وقوع أي حوادث، فعلي سبيل المثال يتوجب أن تكون الأرضية المحيطة بالمسبح من خامة مقاومة للإنزلاق لتجنب الوقوع وما قد ينتج عنه من إصابات. يجب أيضاً أن ننتبه لعمق المسبح فهنالك العديد من الخيارات المتاحة بطاقات إستيعابية متفاوتة فلتحدد ما يناسب إحتياجاتك لتتخذ افضل قرار، كما تسعي ان تفعل دائما عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.

يمكنك الإطلاع على كيفية تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة

مسبح داخلي أم خارجي؟

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

واحد من العوامل الهامة للأخذ في الإعتبار هو موقع حمام السباحة، سواء فناء داخلي أو خارجي فكلاهما له مميزاته و عيوبه. و في هذا المثال يمكننا أن نري مساحة شرفة مغطاة تطل علي منظر مذهل للمدينة من إرتفاع شاهق مما يجعل المسبح الصغير مكاناً ممتعا بحق في أي وقت علي مدار العام والإستجمام مع الإطلاع على هذا المنظر الرائع.  

إعتبارات هامة للشرفة المرتفعة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مسبح
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

إذا كانت شرفة منزلك علي إرتفاع عالي فعليك توخي الحذر الشديد عند عمل حمام السباحة كيلا يتسبب في إتلاف هيكل المبني إذا تجاوز الوزن الحمل المحدد له، فقبل البدء في مشروع كهذا يتعين عليك الإستعانة بالخبراء و المتخصصين لمساعدتك في العثور علي التصميم والموديل ذوالخصائص الملائمة.

مسبح في الجديقة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

النباتات هي عنصرأساسي في تزيين أي بيئة لا سيما عندما تكون تلك البيئة عبارة عن مساحات خارجية. و لذلك يمكننا الحفاظ على الحديقة الخارجية بنباتاتها و تخصيص جزء من المساحة للمسبح، فالإختيار الموفق يمنحنا بيئة رائعة باستخدم اللون الأخضر مع اللون الأزرق و تجعل المكان غنياَ أكثر بالجماليات.

مسبحاً ضحلاً

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

في هذا النوع من المسابح فإن المرح والإستمتاع يلعبان دورا كبيرا و ينافس اعتيادية المسبح الموجود داخل الأرض. ملائم للغاية لأي نوع من المناسبات الاحتفالية كما أنه مثالي للإسترخاء و ممارسة التمارين المائية للجسم، علي خلاف المسابح المطاطية القابلة للنفخ فإن هذا المسبح ثابت و يبقي متميزاً بحجمه الصغير و تصميمه الرائع.

الإضاءة

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture بلكونة أو شرفة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يمكنك التحكم  في الإضاءة لخلق البيئة المرغوبة. سواء وضعت الإضاءة بالمسبح نفسه أو قمت بتوزيعها فيما حوله كالمصابيح أو الشموع و خلافه. إختر ما يتناسب مع ميزانيتك فكل الخيارات تصلح لتزيين المكان بالإضافة إلي جعله أكثر أماناً من خلال إتضاح الرؤية بالليل.‎

بيت مساحته 50 متر لكن مميز
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