7 حمامات سباحة على مساحات صغيرة

عند إتخاذ القرار بوضع حمام سباحة في فناء المنزل يجب الأخذ بالإعتبار ضرورة أن يكون طراز التصميم متناغماً مع باقي ديكور المنزل وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بعض العناصر كالنباتات والأثاث التي نستفيد منها في بث روح لطراز حمام السباحة في المنزل. فهنا تطغي الأشكال الدائرية علي أجواء الفناء، بدئاً من المسبح، مروراً بالطريق المؤدي إلي داخل المنزل وحتى كراسي الأكابولكو.