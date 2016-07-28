6 أفكار تخزينية لغرفة المعيشة

غرفة المعيشة من الغرف العامة والتي غالباً ما تكون مكان لاستقبال الضيوف، فمن الواجب أن تكون في أبهى صورها وتجنب وجود أي فوضى بها لتليق بوظيفتها، وحتى يتم استغلالها لأقصى درجة ممكنه. ومن أجل الحصول على بيت خالي من الفوضى يجب علينا التأكد أن كل شئ في البيت له مكان تخزيني خاص. و حيث أن غرفة المعيشة ليست بطبعها أن تحتوي على أدراج أو خزانات فدعوني أعرض عليكم بعض الأفكار الذكية والتي ستمكنك من تخزين أغراضك المختلفة بدون إفساد الشكل العام للغرفة.
إذا كان لديك أغراض كثيرة و القليل من المساحة لتخزينة، هنا تأتي الطاولة الهيدروليكية كواحدة من أفضل الحلول، فالطاولة هي في الأصل عبارة عن صندوق للتخزين يعلوها سطح مستوي يستخدم كطاولة، هذا التصميم من أفضل الحلول في الأماكن الضيقة.
إحرص على إختيار تصميم لطاولة القهوة ذو أدراج مخبئة، فهذا التصميم مفيد حيث أنه يحيل دون الفوضى الحادثة من أجهزة التحكم أو الريموت كونترول و التي يسهل إلقائها في أي مكان فتكون عرضة للضياع أو إحداث فوضى في الغرفة بسهولة. الأدراج مفيدة و خاصة في وجود أطفال، فيمكنك تجميع كل الأغراض التي قد تريد إبعادها عنهم وغلقها بمغالق الأمان.
من المفيد إختيار تصميمات عملية من الطاولات الجانبية، فالطاولات الجانبية مفيدة لوضع المشروبات، المأكولات أو الأغراض المختلفة و المؤقتة، و لكن إذا كنت تريد وضع الكتب أو المجلات للرجوع إلبها مرة أخرى فلايجب أن تأخذ مساحة سطح الطاولة الجانبية و هنا يأتي هذا التصميم الرائع و الذي يحتوي على رفوف للكتب والمجلات في أسفل الطاولة مما يجعلها عملية جداً لمحبي القراءة.
تصميم بسيط و رائع على الطراز المودرن لوحدة تستخدم كرف لوضع شاشة التلفاز، إكسسوارات الغرفة والمقتنيات الجميلة و لكنه عميق بما فيه الكفاية ليستخدم أيضاً كخزانة بطول الحائط.
إذا كنت تريد تصميم شبابي، مرح ودافئ فهذا التصميم للمكتبة ذات الرفوف هو حل عملي رائع حيث أن كل ما عليك هو إستخدام صناديق من خامة دافئة مثل الخوص بشكل موحد مع وحدة قديمة من رفوف مربعة، وتقسيم أغراضك على الصناديق و بذلك تكون حصلت على تصميم جميل وعمليي، كما يمكنك بسهولة تغير الصناديق في المستقبل إذا أردت.
لن نغفل عرض بعض الأفكارعلى الطراز الكلاسيكي في موضوعنا اليوم، فهناك إعتقاد أنه من الصعب الحصول على مكان تخزيني يليق بالتفاصيل الكلاسيكية المضبوطة و لكن هذا المثال أثبت عدم صحة هذا الإعتقاد. فهذه الغرفة بتفاصيلها الرائعة وخامتها الدافئة و ألوانها المريحة للرائي، تم إكمالها بوحدة أرفف للكتب تصل للسقف و في نهايتها حرص المصمم LEIVARS على تخصيص مساحة للتخزين المغلق لوضع الأغراض المختلفة. ما أضاف اللمسة الكلاسيكية لهذه الوحدة هو السلم المتحرك، و رغم أن إرتفاع السقف ليس بعالي مقارنة بالتصميمات الكلاسيكية القديمة ولكن إضافة هذا السلم أعطت للغرفة لمسه في غاية الأناقة.