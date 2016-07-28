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6 أفكار تخزينية لغرفة المعيشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
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غرفة المعيشة من الغرف العامة والتي غالباً ما تكون مكان لاستقبال الضيوف، فمن الواجب أن تكون في أبهى صورها وتجنب وجود أي فوضى بها لتليق بوظيفتها، وحتى يتم استغلالها لأقصى درجة ممكنه. ومن أجل الحصول على بيت خالي من الفوضى يجب علينا التأكد أن كل شئ في البيت له مكان تخزيني خاص. و حيث أن غرفة المعيشة ليست بطبعها أن تحتوي على أدراج أو خزانات فدعوني أعرض عليكم بعض الأفكار الذكية والتي ستمكنك من تخزين أغراضك المختلفة بدون إفساد الشكل العام للغرفة.

1-أثاث متعدد الإستخدامات

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera

homify
homify
homify

إذا كان لديك أغراض كثيرة و القليل من المساحة لتخزينة، هنا تأتي الطاولة الهيدروليكية كواحدة من أفضل الحلول، فالطاولة هي في الأصل عبارة عن صندوق للتخزين يعلوها سطح مستوي يستخدم كطاولة، هذا التصميم من أفضل الحلول في الأماكن الضيقة.

2- أدراج في طاولة القهوة

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إحرص على إختيار تصميم لطاولة القهوة ذو أدراج مخبئة، فهذا التصميم مفيد حيث أنه يحيل دون الفوضى الحادثة من أجهزة التحكم أو الريموت كونترول و التي يسهل إلقائها في أي مكان فتكون عرضة للضياع أو إحداث فوضى في الغرفة بسهولة. الأدراج مفيدة و خاصة في وجود أطفال، فيمكنك تجميع كل الأغراض التي قد تريد إبعادها عنهم وغلقها بمغالق الأمان.

3- طاولات جانبية ذات رفوف

Oscar, Félinea Félinea غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Félinea

Félinea
Félinea
Félinea

من المفيد إختيار تصميمات عملية من الطاولات الجانبية، فالطاولات الجانبية مفيدة لوضع المشروبات، المأكولات أو الأغراض المختلفة و المؤقتة، و لكن إذا كنت تريد وضع الكتب أو المجلات للرجوع إلبها مرة أخرى فلايجب أن تأخذ مساحة سطح الطاولة الجانبية و هنا يأتي هذا التصميم الرائع و الذي يحتوي على رفوف للكتب والمجلات في أسفل الطاولة مما يجعلها عملية جداً لمحبي القراءة.

4- خزانة و رفوف

Cedar House The Chase Architecture غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

تصميم بسيط و رائع على الطراز المودرن لوحدة تستخدم كرف لوضع شاشة التلفاز، إكسسوارات الغرفة والمقتنيات الجميلة و لكنه عميق بما فيه الكفاية ليستخدم أيضاً كخزانة بطول الحائط.

5- رفوف السلال

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company غرفة المعيشةمخزن
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إذا كنت تريد تصميم شبابي، مرح ودافئ فهذا التصميم للمكتبة  ذات الرفوف هو حل عملي رائع حيث أن كل ما عليك هو إستخدام صناديق من خامة دافئة مثل الخوص بشكل موحد مع وحدة قديمة من رفوف مربعة، وتقسيم أغراضك على الصناديق و بذلك تكون حصلت على تصميم جميل وعمليي، كما يمكنك بسهولة تغير الصناديق في المستقبل إذا أردت.

6- خزانة على الطراز الكلاسيكي

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

لن نغفل عرض بعض الأفكارعلى الطراز الكلاسيكي في موضوعنا اليوم، فهناك إعتقاد أنه من الصعب الحصول على مكان تخزيني يليق بالتفاصيل الكلاسيكية المضبوطة  و لكن هذا المثال أثبت عدم صحة هذا الإعتقاد. فهذه الغرفة بتفاصيلها الرائعة وخامتها الدافئة و ألوانها المريحة للرائي، تم إكمالها بوحدة أرفف للكتب تصل للسقف و في نهايتها حرص المصمم  LEIVARS على تخصيص مساحة للتخزين المغلق لوضع الأغراض المختلفة. ما أضاف اللمسة الكلاسيكية لهذه الوحدة هو السلم المتحرك، و رغم أن إرتفاع السقف ليس بعالي مقارنة بالتصميمات الكلاسيكية القديمة ولكن إضافة هذا السلم أعطت للغرفة لمسه في غاية الأناقة.

7 غرف معيشة ستايل
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