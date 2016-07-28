6 أفكار تخزينية لغرفة المعيشة

غرفة المعيشة من الغرف العامة والتي غالباً ما تكون مكان لاستقبال الضيوف، فمن الواجب أن تكون في أبهى صورها وتجنب وجود أي فوضى بها لتليق بوظيفتها، وحتى يتم استغلالها لأقصى درجة ممكنه. ومن أجل الحصول على بيت خالي من الفوضى يجب علينا التأكد أن كل شئ في البيت له مكان تخزيني خاص. و حيث أن غرفة المعيشة ليست بطبعها أن تحتوي على أدراج أو خزانات فدعوني أعرض عليكم بعض الأفكار الذكية والتي ستمكنك من تخزين أغراضك المختلفة بدون إفساد الشكل العام للغرفة.