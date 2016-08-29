شقة مساحتها 137 متر مقسمة بذكاء

أيضًا الخزائن اختيرت بتفاصيل وتصميمات بسيطة مع إضاءة مركزة على طاولة العشاء ولا تبعد الطاولة عن المطبخ فتوفر عليك وقت نقل الطعام والتنظيف بعد العشاء، كما تحافظ على نظافة المنزل ومن الممكن أن يجلس عليها أفراد الأسرة أثناء انتظار الطعام مما يزود من استغلال وقت الأسرة.