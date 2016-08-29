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شقة مساحتها 137 متر مقسمة بذكاء

هنادى موسى هنادى موسى
둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 مطبخ
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نقوم اليوم بجولة داخل أحد المنازل التى صممت داخليًا للتتبع نمط البساطة والمينمال بعملية وأناقة، فإن كنت من محبى المينمال بالتأكيد ستلهمك التقسيمات الداخلية لهذا المنزل.

غرفة معيشة واسعة

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 غرفة المعيشة
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

تم تحديد المساحة الأكبر بالمنزل لغرفة المعيشة وزودت بإضاءة موزعة على أماكن مختلفة بالغرفة لتصبح الغرفة مليئة بالحيوية والدفء كما صممت نافذة كبيرة تضىء الغرفة بالإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار مما يضفى جو من الراحة والإسترخاء على الغرفة ، خاصة مع اختيار ألوان هادئة للأرضية والجدران.

ولقلة التفاصيل بالتصميم يمكن اختيار قطع الأثاث وترتيبها بالغرفة بأى نمط تفضله.

إضاءة الممرات

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 حمام
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

توزيع الإضاءة أيضًا فى جدران مدخل المنزل والممرات يزيد من الإحساس الدفء فى المنزل كما يرحب بالزائرين بمجرد دخولهم فيكون الانطباع الاول عن المنزل مميزًا.

مطبخ مفتوح

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 مطبخ
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

صمم المطبخ بالشقة ليواجه غرفة المعيشة مما يجعل أفراد الأسرة فى مكان واحد فيزيد من تواصلهم خلال اليوم.

المطبخ الهادىء

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 مطبخ
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

ألوان المطبخ امتداد لنمط الهدوء والبساطة فى المنزل فاللون الأبيض مع سيراميك الجدار الأزرق يعطى لمسة مميزة للمطبخ ويجدد من طاقتك ويشعرك بالراحة خلال وقت تحضير الطعام خاصة مع توفر الإضاءة الطبيعية التى يزودها الشباك.

طاولة العشاء

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 مطبخ
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

أيضًا الخزائن اختيرت بتفاصيل وتصميمات بسيطة مع إضاءة مركزة على طاولة العشاء ولا تبعد الطاولة عن المطبخ فتوفر عليك وقت نقل الطعام والتنظيف بعد العشاء، كما تحافظ على نظافة المنزل ومن الممكن أن يجلس عليها أفراد الأسرة أثناء انتظار الطعام مما يزود من استغلال وقت الأسرة.

غرفة الأطفال

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 غرفة الاطفال
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

لتوفير أكبر مساحة بالغرفة تزود من حرية اللعب للطفل داخل الغرفة، تم بناء وحدات تخزين بداخل الجدار أسفل النافذة، مع توفير وحدة أخرى كمكتب مزود برفوف إضافية لترتيب أغراض الطفل.

ولأن الأزرق بدرجاته من أكثر الألوان المناسبة لغرف النوم تم طلاء الجدران بدرجات مختلفة من الأزرق.

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غرفة النوم

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 غرفة نوم
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

غرفة النوم الكبيرة تم اختيار اللون الازرق أيضًا لطلاء الجدران لتوفير عنصر الراحة والإسترخاء بالغرفة كما زودت بخزانة ملابس بسيطة تمامًا وعملية حتى لا تزحم الغرفة خاصة بعد وضع قطع الأثاث الأخرى.

غرفة المكتب

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 مكتب عمل أو دراسة
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

نلاحظ أن الغرفة المخصصة للمكتب أقل فى المساحة لذلك تم استغلال الجدران لبناء وحدات تخزين برفوف بداخلها وكذلك أسفل النافذة مما يوفر فى مساحة الغرفة .

الحمام

둔산동 한마루아파트 37평형, 더홈인테리어 더홈인테리어 حمام
더홈인테리어

더홈인테리어
더홈인테리어
더홈인테리어

وأخيرًا الحمام تم تصميمه بنمط وألوان عصريه على الرغم من صغر مساحته إلا أن وجود مرآة كبيرة يعطى انطباع بان مساحة الحمام أكبر خاصة مع وجود إضاءة داخلية بعرض المرآة.

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