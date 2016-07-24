أصبح يمكننا الحصول على الحيوية والطاقة من الديكورات والألوان، ولأن الجلسة الشبابية تحتاج إلى ذلك فكان لزامًا على المُصممين أن يصنعوا من بهجة الألوان وحداثة التصميمات ما يُناسب الشباب العصري ويُلائم مُتطلباتهم.
وإذا قسمنا الجلسات إلى شبابية وأنثوية فنجد من التصميمات ما يُناسب الطرفين، لذلك نقدم لكم في هذا المقال ألوان وديكورات حديثة تناسب الجلسات الشبابية بنوعيها.
أصبح الأثاث متعدد الاتسخدمات عصري وحديث ومُنتشر بكثرة في المنازل الشبابية، وهكذا كان التصميم الذي أمامكم والذي يناسب الشباب أكثر، حيث تلك المنضدة الخشبية التي تحمل فوقها شاشة التلفاز، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة التي يُمكن وضع أشياء أخرى عليها، إضافة إلى مجموعة الأرفف أسفلها التي تحمل الكثير من الكتب.
هذا إضافة إلى الأريكة الزرقاء الموضوعة أمام التلفاز والمنضدة، ويعتبر هذا التصميم البسيط عصري مناسب للشباب.
تعتبر هذه الغرفة مُبهجة حيث الألوان الحارة للأثاث، حيث المكتب الأخضر الفاتح والذي يحتوي على عدة أرفف للكتب وأدوات الدراسة، ويأتي إلى جانبه دولاب صغير بمجموعة من الأدراج، والأرفف مطلية باللون البرتقالي، الذي يعطي طاقة وإشراقة للغرفة، ويناسب هذا التصميم الشباب العصري.
كما يحتوي على منضدة خشبية وكرسي جلد أسود، كما أن بالغرفة مساحة كبيرة فارغة تعطي اتساع للمكان، ذلك إضافة إلى الجدران الأسمنتية المطلية باللون الزهري الفاتح، مع الأرضية المُغطاه بالسجاد القطيفة الزهري الفاتح، كما أنها تناسب الشباب والبنات.
تعتبر القراءة الروح للكثيرين، فقد اعتمد هذا التصميم على وجود أكثر من أثاث يحمل الكتب، حيث المكتبة الخشبية البنية المُقسمة إلى أرفف مختلفة، إضافة إلى أريكة حمراء اللون موضوعة على سجادة صغيرة بنفسجية، حيث أن اللون الأحمر أعطى بهجة وحرارة وطاقة للمكان، كما يوجد رف خشبي أبيض كامل يحمل الكتب أيضًا.
إذ أصبحت الغرفة بأكملها بحرًا من الكتب لعشاق القراءة، تلك الغرفة الشبابية التي تناسب الطرفين من الشباب والبنات، بأرضية خشبية مع الحوائط الأسمنتية البيضاء، وبعض المرايا في الواجهة لتزيين الحائط.
في هذا التصميم نجد التضارب والواضح بين الألوان في الغرفة نتيجة للإضاءة الصفراء مع الأريكة الحمراء، والذي يعطي إشراقة وحيوية ملحوظة للغرفة، إذ هي مناسبة للجلسات الشبابية، حيث اللون الأحمر إذ يقول العلماء أنه لون الحب، بينما يجتمع الاّخرين على كونه لون الطاقة، فهو مناسب للشباب العصري غير التقليدي، إضافة إلى الإضاءة الصفراء، حيث يُقال أنه لون الثقة بالنفس.
هذا إضافة إلى الأرضية الرخامية فاتحة اللون، مع جدران أسمنتية من اللون البيج الفاتح، إضافة إلى شاشة التلفاز الكبيرة، والمنضدة الخشبية الحديثة المكونة من عدة طبقات فوق بعضها.
صُممت هذه الغرفة بالشكل الذي يجعلنا نشعر وكأننا نجلس على السلم، حيث تكونت من عدة سلالم في كل درجة منه يوضع شيء ما، لتتخذ الدرجة الأولى مجموعة من الوسائد في شكل أريكة بمزيج من الألوان المُبهجة المختلفة، إلى جانبها عدة أرفف لمكتبة عصرية تحمل الكتب.
وتحمل أيضًا درجات السُلم الأسمنتية غلاف لكل سلمة باللون البني الخشبي، كما تحمل الدرجة الثانية منضدة خشبية مزدوجة، وتأتي الدرجة الثالثة لينتهي السُلم بنافذة كبيرة مُغطاء بالستائر الحريرية البيضاء، وجدران الغرفة أسمنتية بيضاء بسيطة.
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