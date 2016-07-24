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10 واجهات مكسيكية حديثة للمساحات الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
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واجهات من المكسيك صممها بعض الخبراء ببراعة تامة اتقان بالغ، واجهات مدمجة إلا إنها بسيطة ومثالية جدًا للمساحات الصغيرة، في هذا الموضوع سنعرضها لك بالتفصيل للاستفادة من أفكار المصممين المكسيكيين دعنا نعرض لك كل واجهة على حدى. 

1- الأبواب المنزلقة

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

يمكن لثلاث فتحات بسيطة وأبواب زجاجية منزلقة بينهما فاصل حجري أن تبرز جمال هذا التصميم، البساطة دائمًا عنوان للجمال، وهذا ما حققه هذا المشروع . 

2- تصميم بسيط

[Casa SD], Wowa Wowa منازل
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

على الرغم من صغر مساحة هذه الواجهة إلا أن الخبراء استطاعوا تصميمها بشكل يعطي تأثير بصري بأنها أكثر سعة، وهناك توازن في استخدام مواد البناء بها، وحافظوا على كل فرصة تبقي هذا المنزل مرن ومعاصر هكذا .  

3- تصميم عمودي

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

المساحة الضيقة ليست عقبة أمام المصمم الماهر، ولكن التحدي في تصميم هذه الواجهة هو النمو الرأسي للمنزل، ولكن يمكنك ضغط جانبي الواجهة والاعتماد على النوافذ الطويلة واحاطتها بطبقة من الخرسانة الرمادية، لتصبح هذه الواجهة أيقونة في عالم الفن المعماري .   

4- تصميم أفقي

#cumbres369, aaestudio aaestudio مرآب~ كراج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

المساحة الأفقية للواجهة أمر جيد جدًا للحصول على تصميم فريد، ولكن العقبة التي يمكن أن تقف أمام المصصم هي أن الواجهة تصمم لطابق واحد فقط، ومن الممكن أن يجعلها مليئة بالرتابة أو غير متوازنة. 

لذلك يجب علينا الحذر في احتيار كل العناصر المكونة لها مثل الألوان، مواد البناء، والقوام، ونجد هنا أن النقطة المحورية لهذا التصميم هو المرأب الذي يتيح لك وضع سيارتك. 

5- التصميم المعاصر

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

واجهة بسيطة لمنزل صغير على شاطيء البحر، الألواح والطلاء هي العناصر المسئولة لإعطاء الحياة لهذه الواجهة، في النهاية ظهرت الواجهة بشكل بسيط وجميل.

6- تصميم موفر للمساحة

MODELO CUGAT, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل Grey
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

إذا اتيحت لك فرصة اختيار تصميم يوفر لك المساحة لا تتردد لحظة في اختيارها، النوافذ الزجاجية الكبيرة تتيح لك رؤية كل ما يدور حولك وأنت بداخل الغرفة، وتعطي فرصة للعين لرؤية المساحة أكثر سعة . 

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7- بساطة الواجهة الحديثة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مثال آخر لواجهة رائعة دمج بين قاعدة من الصلب وغطاء خرساني وانتهت ببنية لها نفس لون الهيكل الرمادي الداكن، بالإضافة إلى الغطاء النباتي في الحديقة الأمامية الذي أعطى لمسة حياة للواجهة . 

8- نقاء مثالي

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

يمكن أن يكن لديك الحد الأدني من عناصر التصميم وتحصل من خلاله على واجهة مثالية، بالاعتماد على ثلاثة عناصر فقط. 

9- واجهة خالية من الزخارف

LAS ACACIAS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

تصميم جريء جدًا لواجهة منزل صغير خالية من أي عناصر الزخرفة، تصميم مبدع لمجموعة من الخبراء المكسيكيين أرادوا إثبات أن الأبداع يمكن أن يكون خالي من العناصر الزخرفية . 

10- الاصالة والمعاصرة

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

الإضاءة الصفراء الخفيفة خلقت مساحة مريحة في الواجهة العلوية للمنزل مليئة بالدفء والأصالة، كما أعطت الخرسانة المكشوفة الغير مصقلة طابع آخر مذهل لهذه الواجهة. 

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