10 واجهات مكسيكية حديثة للمساحات الصغيرة

واجهات من المكسيك صممها بعض الخبراء ببراعة تامة اتقان بالغ، واجهات مدمجة إلا إنها بسيطة ومثالية جدًا للمساحات الصغيرة، في هذا الموضوع سنعرضها لك بالتفصيل للاستفادة من أفكار المصممين المكسيكيين دعنا نعرض لك كل واجهة على حدى.
يمكن لثلاث فتحات بسيطة وأبواب زجاجية منزلقة بينهما فاصل حجري أن تبرز جمال هذا التصميم، البساطة دائمًا عنوان للجمال، وهذا ما حققه هذا المشروع .
على الرغم من صغر مساحة هذه الواجهة إلا أن الخبراء استطاعوا تصميمها بشكل يعطي تأثير بصري بأنها أكثر سعة، وهناك توازن في استخدام مواد البناء بها، وحافظوا على كل فرصة تبقي هذا المنزل مرن ومعاصر هكذا .
المساحة الضيقة ليست عقبة أمام المصمم الماهر، ولكن التحدي في تصميم هذه الواجهة هو النمو الرأسي للمنزل، ولكن يمكنك ضغط جانبي الواجهة والاعتماد على النوافذ الطويلة واحاطتها بطبقة من الخرسانة الرمادية، لتصبح هذه الواجهة أيقونة في عالم الفن المعماري .
المساحة الأفقية للواجهة أمر جيد جدًا للحصول على تصميم فريد، ولكن العقبة التي يمكن أن تقف أمام المصصم هي أن الواجهة تصمم لطابق واحد فقط، ومن الممكن أن يجعلها مليئة بالرتابة أو غير متوازنة.
لذلك يجب علينا الحذر في احتيار كل العناصر المكونة لها مثل الألوان، مواد البناء، والقوام، ونجد هنا أن النقطة المحورية لهذا التصميم هو المرأب الذي يتيح لك وضع سيارتك.
واجهة بسيطة لمنزل صغير على شاطيء البحر، الألواح والطلاء هي العناصر المسئولة لإعطاء الحياة لهذه الواجهة، في النهاية ظهرت الواجهة بشكل بسيط وجميل.
إذا اتيحت لك فرصة اختيار تصميم يوفر لك المساحة لا تتردد لحظة في اختيارها، النوافذ الزجاجية الكبيرة تتيح لك رؤية كل ما يدور حولك وأنت بداخل الغرفة، وتعطي فرصة للعين لرؤية المساحة أكثر سعة .
مثال آخر لواجهة رائعة دمج بين قاعدة من الصلب وغطاء خرساني وانتهت ببنية لها نفس لون الهيكل الرمادي الداكن، بالإضافة إلى الغطاء النباتي في الحديقة الأمامية الذي أعطى لمسة حياة للواجهة .
يمكن أن يكن لديك الحد الأدني من عناصر التصميم وتحصل من خلاله على واجهة مثالية، بالاعتماد على ثلاثة عناصر فقط.
تصميم جريء جدًا لواجهة منزل صغير خالية من أي عناصر الزخرفة، تصميم مبدع لمجموعة من الخبراء المكسيكيين أرادوا إثبات أن الأبداع يمكن أن يكون خالي من العناصر الزخرفية .
الإضاءة الصفراء الخفيفة خلقت مساحة مريحة في الواجهة العلوية للمنزل مليئة بالدفء والأصالة، كما أعطت الخرسانة المكشوفة الغير مصقلة طابع آخر مذهل لهذه الواجهة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا : لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة