10 واجهات مكسيكية حديثة للمساحات الصغيرة

المساحة الأفقية للواجهة أمر جيد جدًا للحصول على تصميم فريد، ولكن العقبة التي يمكن أن تقف أمام المصصم هي أن الواجهة تصمم لطابق واحد فقط، ومن الممكن أن يجعلها مليئة بالرتابة أو غير متوازنة.

لذلك يجب علينا الحذر في احتيار كل العناصر المكونة لها مثل الألوان، مواد البناء، والقوام، ونجد هنا أن النقطة المحورية لهذا التصميم هو المرأب الذي يتيح لك وضع سيارتك.