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9 تصميمات للجدران الزجاجية فى المنزل

هنادى موسى هنادى موسى
Dezanove House, Inaki Leite Design Ltd. Inaki Leite Design Ltd. حدائقإضاءة
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تستخدم الجدران الزجاجية كنمط غير تقليدى فى تأثيث المنزل فينير المنزل بإضاءة طبيعية فى النهار ما يضفى جو من الحيوية والراحة فى المنزل بالإضافة إلى أنه يعطى انطباع بإتساع المساحة بجانب أنك تستمتع لإحساسك بإندماج المنزل مع الطبيعة وأنت تراه بمقعداك فى داخل المنزل.

لذلك جمعنا لك عدد من التصميمات التى استخدمت الزجاج كجدار لتلمس بنفسك الحيوية التى والجمال الذى تقدمه الجدران الزجاجية بداخل المنزل.

منزل يحيطه الزجاج

dezanove house designed by iñaki leite - front view at twilight Inaki Leite Design Ltd. حدائقإضاءة
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – front view at twilight

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

تم استخدام الزجاج فى جدران هذه المنزل ليصبح امتداد للحديقة ويستطيع سكانه الاستمتاع بالحديقة من جميع أركان المنزل المختلفة فهذا منزل تضيئه الطبيعة من كل مكان.

فاصل بين الغرف

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

نبدأ باستخدام الجدار الزجاجى كفاصل يقسم المساحات الكبيرة لغرف ما ينظم وضعية ترتيب الأثاث ويعطى انطباع مريح عن المنزل كما يضيف لمسة جمالية فى ديكور الغرف خاصة مع إدخال ألوان منسجمة مع ألوان الغرف مثل لون الستائر أو قطع الأثاث كما فى هذا التصميم بجانب اختيار الجدار الزجاجى بنقشة ملونة مما يضفى مظهر مميز لديكور الغرفة.

فى غرفة النوم

Digital Wall Tiles from India, TILES CARREAUX TILES CARREAUX جدران وأرضياتسجاد
TILES CARREAUX

Digital Wall Tiles from India

TILES CARREAUX
TILES CARREAUX
TILES CARREAUX

هل تحب أن تستيقظ على نور الشمس؟ إذًا لابد أن تجرب إضافة جدار زجاجى بغرفة نومك لتقتح عينك على الطبيعة بإشراقها فى الصباح، فهنا لا حاجة لإستخدام المنبهات حتى تستيقظ.

تناسق الزجاج مع الخشب

Artisan Collection (15mm), Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

يناسب هذا التصميم المنازل ذات الغرف المفتوحة فتطل جميعها على الطبيعة من خلال الجدار الزجاجى الكبير مع تزويده بستائر حمراء أنيقة.

ونلاحظ تناسق الزجاج مع الأرضية الخشبية وكذلك السقف الخشبى مما يميز المنزل بمظهر فريد وبسيط.

غرفة طعام أنيقة

Småland Collection, Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

تتميز تلك الغرفة باختيار ألوان مميزة للأخشاب وقطع الأثاث وتكمل المشهد الجمالى للطبيعة بالخارج التى نطل عليها خلال اجتماعنا على طاولة الطعام .

مما يجعلها غرفة مثالية لاستقبال الزوار والعائلة لقضاء وقت ممتع فى حضور الطبيعة.

غرفة هادئة

Maison entièrement équipée de vitrage chauffant, Vitrum Glass Vitrum Glass
Vitrum Glass

Vitrum Glass
Vitrum Glass
Vitrum Glass

يتميز تصميم غرفة المعيشة هنا بالهدو ء والبساطة فى اختيار ألوان هادئة وقطع أثاث بسيطة وتكمل الطبيعة الخلابة بالخارج الشعور بالإسترخاء بسبب الإضاءة الطبيعة الكبيرة التى تضىء الغرفة من خلال الجدار الزجاجى.

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التراس امتداد للمنزل

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

يمكن استخدام الجدران الزجاجية أيضًا لإنشاء فاصل بين الغرفة والتراس لتستمتع بالزرع والأشجار داخل منزلك وسهولة التواصل بين أفراد الأسرة فى داخل المنزل وخارجه.

الجدار الزجاجى فى الحمام

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba حمام
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

فى أنماط التصميمات اليابنية لغرف النوم يجاور الحمام غرفة النوم ولا يفصل بينهم سوى جدار زجاجى فقط.

نصف جدار

dezanove house designed by iñaki leite - stairs Inaki Leite Design Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – stairs

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

من الأفكار الفريدة فى تصميمات الجدران الزجاجية استخدام نصف الجدار فقط للتحكم بقوة الإضاءة الطبيعة المطلوبة داخل المنزل أو للجمع بين تصميمات مختلفة للجدار الواحد.

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