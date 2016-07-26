9 تصميمات للجدران الزجاجية فى المنزل

تستخدم الجدران الزجاجية كنمط غير تقليدى فى تأثيث المنزل فينير المنزل بإضاءة طبيعية فى النهار ما يضفى جو من الحيوية والراحة فى المنزل بالإضافة إلى أنه يعطى انطباع بإتساع المساحة بجانب أنك تستمتع لإحساسك بإندماج المنزل مع الطبيعة وأنت تراه بمقعداك فى داخل المنزل.
لذلك جمعنا لك عدد من التصميمات التى استخدمت الزجاج كجدار لتلمس بنفسك الحيوية التى والجمال الذى تقدمه الجدران الزجاجية بداخل المنزل.
تم استخدام الزجاج فى جدران هذه المنزل ليصبح امتداد للحديقة ويستطيع سكانه الاستمتاع بالحديقة من جميع أركان المنزل المختلفة فهذا منزل تضيئه الطبيعة من كل مكان.
نبدأ باستخدام الجدار الزجاجى كفاصل يقسم المساحات الكبيرة لغرف ما ينظم وضعية ترتيب الأثاث ويعطى انطباع مريح عن المنزل كما يضيف لمسة جمالية فى ديكور الغرف خاصة مع إدخال ألوان منسجمة مع ألوان الغرف مثل لون الستائر أو قطع الأثاث كما فى هذا التصميم بجانب اختيار الجدار الزجاجى بنقشة ملونة مما يضفى مظهر مميز لديكور الغرفة.
هل تحب أن تستيقظ على نور الشمس؟ إذًا لابد أن تجرب إضافة جدار زجاجى بغرفة نومك لتقتح عينك على الطبيعة بإشراقها فى الصباح، فهنا لا حاجة لإستخدام المنبهات حتى تستيقظ.
يناسب هذا التصميم المنازل ذات الغرف المفتوحة فتطل جميعها على الطبيعة من خلال الجدار الزجاجى الكبير مع تزويده بستائر حمراء أنيقة.
ونلاحظ تناسق الزجاج مع الأرضية الخشبية وكذلك السقف الخشبى مما يميز المنزل بمظهر فريد وبسيط.
تتميز تلك الغرفة باختيار ألوان مميزة للأخشاب وقطع الأثاث وتكمل المشهد الجمالى للطبيعة بالخارج التى نطل عليها خلال اجتماعنا على طاولة الطعام .
مما يجعلها غرفة مثالية لاستقبال الزوار والعائلة لقضاء وقت ممتع فى حضور الطبيعة.
يتميز تصميم غرفة المعيشة هنا بالهدو ء والبساطة فى اختيار ألوان هادئة وقطع أثاث بسيطة وتكمل الطبيعة الخلابة بالخارج الشعور بالإسترخاء بسبب الإضاءة الطبيعة الكبيرة التى تضىء الغرفة من خلال الجدار الزجاجى.
يمكن استخدام الجدران الزجاجية أيضًا لإنشاء فاصل بين الغرفة والتراس لتستمتع بالزرع والأشجار داخل منزلك وسهولة التواصل بين أفراد الأسرة فى داخل المنزل وخارجه.
فى أنماط التصميمات اليابنية لغرف النوم يجاور الحمام غرفة النوم ولا يفصل بينهم سوى جدار زجاجى فقط.
من الأفكار الفريدة فى تصميمات الجدران الزجاجية استخدام نصف الجدار فقط للتحكم بقوة الإضاءة الطبيعة المطلوبة داخل المنزل أو للجمع بين تصميمات مختلفة للجدار الواحد.
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