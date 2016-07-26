9 تصميمات للجدران الزجاجية فى المنزل

تستخدم الجدران الزجاجية كنمط غير تقليدى فى تأثيث المنزل فينير المنزل بإضاءة طبيعية فى النهار ما يضفى جو من الحيوية والراحة فى المنزل بالإضافة إلى أنه يعطى انطباع بإتساع المساحة بجانب أنك تستمتع لإحساسك بإندماج المنزل مع الطبيعة وأنت تراه بمقعداك فى داخل المنزل.

لذلك جمعنا لك عدد من التصميمات التى استخدمت الزجاج كجدار لتلمس بنفسك الحيوية التى والجمال الذى تقدمه الجدران الزجاجية بداخل المنزل.