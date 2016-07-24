شاهد بساطة التصميم.. فيلا متألقة بالحس الريفي

في إحدى بقاع العالم الهادئة صُمِمَت تلك الفيلا الرائعة التي لم يأبه مصممها كثيرًا بتزيين واجهتها وشكلها الخارجي قدر ما اهتم بموقعها المتميز وسط الخضرة والأشجار.. لونها الأصفر منحها إطلالة غير عادية قادرة على لفت أنظار الجميع، فباتت بسحرها تضئ تلك البقعة من بقاع الأرض، هذا إلى جانب ما تتحلى به من حس ريفي جميل والذي هو أساس تألقها وسر بساطتها.. تعالوا معنا في جولة سريعة نتفقد فيها تلك الفيلا من الداخل والخارج!
فيلا بسيطة وهادئة صٌمِمَت وسط مساحة شاسعة من الخضرة بأشجارها المتنوعة وسحرها الخاص اللامنتهي، واجهتها الخارجية متألقة بجمال اللون الأصفر الذي تلاحم مع ضوء الشمس فمنح الفيلا بريقًا دائمًا ممتزجًا بحالة من الدفئ.
لم يكمن جمال الفيلا في الساحة الخضراء المحيطة بها وحدها، وإنما يكمن أيضًا في الحس الريفي الذي هو أساس كل تفصيله من تفاصيلها سواء من الداخل أو من الخارج. ربما يفتقر تصميمها من الخارج لبعض اللمسات الساحرة والمبتكرة التي غالبًا ما تميز واجهات الفيلات والمنازل، إلا أن الساحة الخضراء وجمال الطبيعة أضاف لها جمال من نوع خاص!
ومن خلال هذا الكادر يظهر لنا بوضوح جانب من الفيلا المدموج بالحديقة، والذي يلفت لنا أنها مقامة على مساحة مرتفعة من الأرض ساهمت بكل بساطة في منحها إطلالة أحلى، هذا إذا ما تطرقنا لنقاء السماء وعذوبتها التي تعكس هي الأخرى حالة من الهدوء والسكينة على الفيلا وتساعد قاطنيها على نيل هدفهم في الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء خلال فترة مكوثهم فيها!
ومن تلك الزاوية.. فنلاحظ بوضوح أن المدخل بسيط جدًا ولكنه تميّز بالعراقة التي تجسدت في مجموعة الأحجار المزينة لكلا العمودين الثابتين على طرفي الباب الخشبي قديم الطراز والمُطَعّم ببعضٍ من شرائح الزجاج الشفاف بحيث يعرض جمال المنظر الخارجي للقاطنين بسهولة، وهو ما يمكننا رؤيته بوضوح من خلال الصورة التالية!
المنزل من الداخل بسيط إلى أبعد الحدود، يبرز مدخله باب خشبي أنيق ومفرغ يزينه الزجاج الشفاف والذي يسمح بتمرير ضوء الشمس إلى الداخل وهو ما يضفي على المنزل لمسة جمالية بدفئ الشمس التي تنعكس عادة على الجدران وتمنحها سحر لا يوصف!
الغريب هنا أن المصمم جعل المدخل من الداخل يتمتع بنفس اللمسة التي تزينه من الخارج بتلك الأحجار التي تكسي العمود المواجه للباب بألوانها الهادئة وشكلها الأنيق.
وبمرورنا إلى الداخل قليلًا.. نجد غرفة السفرة مفتوحة على غرفة المعيشة، ورغم أن مبدأ الدمج هذا غالبًا ما يتبع أكثر في المنازل المصممة بشكل عصري أي حديثة الطراز، إلا أن كلا الغرفتين يتميزا هنا بالطابع الكلاسيكي.
يتمثل ذلك في طاولة السفرة هادئة التفاصيل المصممة كليًا من الخشب بتصميم كلاسيكي بسيط، وكذلك مجموعة الأرائك المكسيين بإحدى خامات الجلود باللونين الأبيض والبني الداكن بشكل مميز، هذا بالإضافة إلى تلك الثريا العريقة المتدلية من السقف لتتوسط ساحة غرفة المعيشة.
هنا نجد رواق طويل هادئ اللون، بيمينه نلاحظ بسهولة حائط كلاسيكي مُزَّين بالزجاج الملون والمُطِل على الحديقة الخارجية للمنزل.. تخترقه أشعة الشمس بوضوح كما نرى لتتخلل إلى الداخل بسحرها الذي بالطبع يزيد الفيلا حيوية وجمالًا!
وعن غرفة النوم، فألوانها من الوهلة الأولى لابد وأن تُشعِرَك بالراحة، حيث اعتمد المصمم هنا على اللونين الوردي الفاتح والكاكي ليعطي الغرفة لمسة خاصة راقية رغم بساطتها.
لم يستهين المصمم أيضًا بفرش الغرفة، بل بالعكس كان حريصًا كل الحرص على تحقيق التناغم في الغرفة باستخدام سجادة بألوان مشابه للون الحائط الأساسي المطلي باللون الوردي. ولا يمكن أن نغفل هنا الحس الريفي الذي نبع من فرش السرير المزركش والمتناسق أيضًا مع كافة عناصر الغرفة.
رغم أننا أسهبنا في وصف كل تفصيلة بغرفة النوم في السطور القليلة السابقة، إلا أن الجانب الآخر منها لا يمكن إغفاله على الإطلاق!
فمن هذه الزاوية نجد أن المصمم استبدل
تسريحة غرفة النوم بمكتبة متعددة الأرفف تتوسطها شاشة عرض بحجم متوسط ليسمح لقاطني المنزل الاستمتاع بمشاهدة أحلى الأفلام أثناء استرخائهم على السرير، والغريب في الأمر هنا أن المصمم لم يستغنى عن الكرسي الذي عادة ما يوضع أمام المرآة التابعة للتسريحة حيث أنه وضعه بمواجهة الأدارج الخاصة بتلك المكتبة السوداء المعلقة!
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