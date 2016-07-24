شاهد بساطة التصميم.. فيلا متألقة بالحس الريفي

فيلا بسيطة وهادئة صٌمِمَت وسط مساحة شاسعة من الخضرة بأشجارها المتنوعة وسحرها الخاص اللامنتهي، واجهتها الخارجية متألقة بجمال اللون الأصفر الذي تلاحم مع ضوء الشمس فمنح الفيلا بريقًا دائمًا ممتزجًا بحالة من الدفئ.

لم يكمن جمال الفيلا في الساحة الخضراء المحيطة بها وحدها، وإنما يكمن أيضًا في الحس الريفي الذي هو أساس كل تفصيله من تفاصيلها سواء من الداخل أو من الخارج. ربما يفتقر تصميمها من الخارج لبعض اللمسات الساحرة والمبتكرة التي غالبًا ما تميز واجهات الفيلات والمنازل، إلا أن الساحة الخضراء وجمال الطبيعة أضاف لها جمال من نوع خاص!