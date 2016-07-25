أفكار تخزينية للحمام

يغفل الكثير منا و بالأخص في التصايميم التقليدية للحمامات في مصر عن تخصيص مساحة تخزينية في الحمام، و لكن ما نغفله هو أن الحمام من أكثر الفراغات في المنزل و التي تحتاج إلى خزانات و إلا سينتهي بنا الحال إلى رحلات إلى خارج الحمام حيث نضع أوراق التواليت أو المناشف أو الأغراض المختلفة فإنه من المنطق تخصيص أماكن للتخزين في الحمام و توفير الوقت و المجهود و إضافة عامل راحة في البيت.
جئت إليكم اليوم ببعض الأفكار التخزينية و التي أرجو أن تكون مفيدة لكم..
أشهر حيلة و التي بدأت في الإنتشار هذه الأيام هي تقفيل مساحة ما تحت الحوض و عمل خزانات و أدراج لتخزين المناديل، الأدوية و الأدوات النظافة، يمكن لهذه الخزانات أن تأخذ أشكال مختلفة حسب الطراز المتبع في منزلك.
هنا تم عمل خزانة طولية منفصلة بعمق بسيط و رفوف ليست عميقة، كافية لوضع مستحضرات النظافة و التجميل و الأدوية . هذا الدولاب الذكي يصلح في الحمامات الصغيرة و التي لا يوجد بها فرصة مناسبة لوضع خزانات تحت الحوض أو في أي مكان أخر، كما أن هذا الحل رائع لأنه يجمع كل أغراضك في مكان واحد.
من قال أن توفير مساحات تخزينه يعارض طراز منزلك، فبالطبع يمكنك توفير مساحة تخزينية والحفاظ على شكل حمامك الرائع، و هذا المثال هو أكبر دليل على صحة هذا الكلام. حيث تم إنشاء أدراج تتطفو فوق سطح رخامة الحوض و التي يمكن استخدام سطحها العلوي كرف كما تم وضع عدد من وحدات الرفوف المفتوحة و التي يمكنك استغلالها في وضع المناشف و الفوط أو بعض الاكسسوارات اللطيفة. و قد تم المزج بين الشكل و العملية في هذا المثال فاستخدم عدد من الخامات و التي تبدو ذات شكل أنيق و متناغم.
عن طريق تعليق العلاقات يمكنك بكل سهولة استخدامها في تعليق السلال التي يمكنها أن تحتوي على الأغراض المختلفة والتي قد تحتاجها في الحمام و خاصة في حالة وجود أطفال، فتحتاج سلال حرة الحركة لتنقل الأغراض معك حيثما تريد.
هنا تم استغلال كل المساحات في الحمام الاستغلال الأمثل، فقد تم عمل خزانة أدوية فوق الحوض، درج غائر تحته و أيضاً تم عمل دولاب فوق الغسالة مع وجود درج يمكن سحبه مثبت في داخله سلة لوضع الملابس الغير نظيفة فوق الغسالة. و بهذا فقد تم توفير المساحات التخزينية بمنتهى الذكاء حيث تم توفير كل ما تحتاجه في الحمام في مكان واحد.
مهم جداً الحرص على وجود رفوف مثبتة على حائط الدوش، و ذلك لوضع مستحضرات النظافة، من الشامبو، البلسم، الصابون، و اللوفة و كل الأدوات اللازمة للنظافة و إلا عدم وجود هذه الأرفف سوف يعيق عملية الإستحمام عند وضع الأدوات على الأرض أو في أماكن بعيدة عن الدوش.