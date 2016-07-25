أفكار تخزينية للحمام

يغفل الكثير منا و بالأخص في التصايميم التقليدية للحمامات في مصر عن تخصيص مساحة تخزينية في الحمام، و لكن ما نغفله هو أن الحمام من أكثر الفراغات في المنزل و التي تحتاج إلى خزانات و إلا سينتهي بنا الحال إلى رحلات إلى خارج الحمام حيث نضع أوراق التواليت أو المناشف أو الأغراض المختلفة فإنه من المنطق تخصيص أماكن للتخزين في الحمام و توفير الوقت و المجهود و إضافة عامل راحة في البيت.

جئت إليكم اليوم ببعض الأفكار التخزينية و التي أرجو أن تكون مفيدة لكم..