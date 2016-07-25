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أفكار تخزينية للحمام

Marwa Hasan Marwa Hasan
BAÑERAS Y DUCHAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA حمام دوش وأحواض إستحمام
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يغفل الكثير منا و بالأخص في التصايميم التقليدية للحمامات في مصر عن تخصيص مساحة تخزينية في الحمام، و لكن ما نغفله هو أن الحمام من أكثر الفراغات في المنزل و التي تحتاج إلى خزانات و إلا سينتهي بنا الحال إلى رحلات إلى خارج الحمام حيث نضع أوراق التواليت أو المناشف أو الأغراض المختلفة  فإنه من المنطق تخصيص أماكن للتخزين في الحمام و توفير الوقت و المجهود و إضافة عامل راحة في البيت.

جئت إليكم اليوم ببعض الأفكار التخزينية و التي أرجو أن تكون مفيدة لكم..

خزانة أسفل الحوض

Recámara KA, Mediamadera Mediamadera حماممغاسل خشب Black
Mediamadera

Mediamadera
Mediamadera
Mediamadera

أشهر حيلة و التي بدأت في الإنتشار هذه الأيام هي تقفيل مساحة ما تحت الحوض و عمل خزانات و أدراج لتخزين المناديل، الأدوية و الأدوات النظافة، يمكن لهذه الخزانات أن تأخذ أشكال مختلفة حسب الطراز المتبع في منزلك.

دولاب طولي

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمامخزانة الاسعافات الأولية معدن Grey
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

هنا تم عمل خزانة طولية منفصلة بعمق بسيط و رفوف ليست عميقة، كافية لوضع مستحضرات النظافة و التجميل و الأدوية . هذا الدولاب الذكي يصلح في الحمامات الصغيرة و التي لا يوجد بها فرصة مناسبة لوضع خزانات تحت الحوض أو في أي مكان أخر، كما أن هذا الحل رائع لأنه يجمع كل أغراضك في مكان واحد.

خزانات أنيقة

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design حمامرفوف
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

من قال أن توفير مساحات تخزينه يعارض طراز منزلك، فبالطبع يمكنك توفير مساحة تخزينية والحفاظ على شكل حمامك الرائع، و هذا المثال هو أكبر دليل على صحة هذا الكلام. حيث تم إنشاء أدراج تتطفو فوق سطح رخامة الحوض و التي يمكن استخدام سطحها العلوي كرف كما تم وضع عدد من وحدات الرفوف المفتوحة و التي يمكنك استغلالها في وضع المناشف و الفوط أو بعض الاكسسوارات اللطيفة. و قد تم المزج بين الشكل و العملية في هذا المثال فاستخدم عدد من الخامات و التي تبدو ذات شكل أنيق و متناغم.

السلال المعلقة

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh حماممخازن
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

عن طريق تعليق العلاقات يمكنك بكل سهولة استخدامها في تعليق السلال التي يمكنها أن تحتوي على الأغراض المختلفة والتي قد تحتاجها في الحمام و خاصة في حالة وجود أطفال، فتحتاج سلال حرة الحركة لتنقل الأغراض معك حيثما تريد.

الحمام العملي

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. حماممغاسل
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

هنا تم استغلال كل المساحات في الحمام الاستغلال الأمثل، فقد تم عمل خزانة أدوية فوق الحوض، درج غائر تحته و أيضاً تم عمل دولاب فوق الغسالة مع وجود درج يمكن سحبه مثبت في داخله سلة لوضع الملابس الغير نظيفة فوق الغسالة. و بهذا فقد تم توفير المساحات التخزينية بمنتهى الذكاء حيث تم توفير كل ما تحتاجه في الحمام في مكان واحد.

رفوف الدوش

BAÑERAS Y DUCHAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA حمام دوش وأحواض إستحمام
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

مهم جداً الحرص على وجود رفوف مثبتة على حائط الدوش، و ذلك لوضع مستحضرات النظافة، من الشامبو، البلسم، الصابون، و اللوفة و كل الأدوات اللازمة للنظافة و إلا عدم وجود هذه الأرفف سوف يعيق عملية الإستحمام عند وضع الأدوات على الأرض أو في أماكن بعيدة عن الدوش.

ألوان وديكورات حديثة تناسب الجلسات الشبابية
ما رأيك في هذه الأفكار التخزينية؟ شاركنا بتعليق

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