7 واجهات مميزة للفلل الصغيرة

في التصميم الحديث الهندسي للبيوت و القصور و الفيلات برزت العديد من الأفكار التي لم تكن مطروحة من قبل في هذا العالم المتجدد المعتمد على الإبداع و الفن و الذوق في نفس الوقت، الإطارات الحجرية واحدة من تلك التحديثات و التطويرات التي طرأت على هذا العالم ، الإطار يمكن أن يكون مصنوعاً من الأخشاب أو من الأسمنت و في بعض الحالات من الأحجار، و هو يعطي شكلاً جمالياً لا مثيل له في الواجهة الخارجية للمنزل حتى تطور الامر من استخدامه في البيوت حتى أصبحنا نراه في البنايات الفخمة و العمارات السكنية و الإدارية، و يسعدنا أن نصحبكم اليوم في جولة حول بعض الإطارات و أفكارها في المنازل الحديثة ..
تعتبر الإطارات أنواعاً و دروب، بالرغم من حداثة استخدامها و انتشارها في المعمار بالمقارنة بطرازات أخرى، فهذا الإطار على سبيل المثال استخدم فوق المدخل الرئيسي فقط للمنزل و ليس كامل أركان المنزل و هو يشير لأهم خواص الإطار في تصميمه ألا و هو اعتلاؤه على المكان هندسي ذو معالم محددة، مثل المكعب و المستطيل و المربع و في بعض الاحيان النادرة في الأشكال الدائرية، و هذا الشكل المحاط به الإطار يعتبر مستطيلاً و استخدم بحرفية عالية
ذلك النموذج الرائع الذي يوضح إطار داخل آخر الأكبر فالأصغر و هو يحتاج لمهارة خاصة في التصميم خصوصاً من الناحية التصميمية الهندسية في كيفية رسمه على الورق في البداية ثم تنفيذه بأبعاد محددة، لدينا إطار فوق الباب باللون البني و إطار آخر أكبر باللون الأبيض متسقاً مع الواجهة في الخارج، و إذا اعتبرنا الزجاج من ضمن الإطارات فسيكون آخر في الوسط بينهما، إبداع رهيب في التداخل الهندسي و الاحتواء الجميل نلاحظه بتناغم جيد و اذا اتسعت الصورة أكثر سنلاحظ اعتماد المصمم أصلاً على الإطارات في سائر و اجهة و زوايا المنزل الذي يبدو من البداية أنه راقي و فخم
هذا النموذج مختلف بكل ما فيه ، الإضاءة لو تطرقنا لها غريبة ليس لها بداية أو نهاية، و كذلك الإطار محور حديثنا به العديد من النقاط التي يجب التوقف عندها مثل التطاول الكبير لأعلى و كبر حجمه مقارنة بالمعتاد من الإطارات، الفكرة تبدو جيدة خصوصاً مع تأدية الإطار دوره في جعلنا نناقش إيجابياته و ننقده فنياً، لكن في بعض الاحيان قد يقول قائل أن المساحة الكبيرة لهذا الجدار أو الإطار لم تكن ذات ضرورة خصوصاً أنها جاءت على حساب المساحة العلوية للبيت الذي يحتاج في كثير من الاحيان للإرتجال، فمثلاً يمكن أن يستطال في سقفه و يزيد من زخرفته ليس فقط بالاعتماد على الضوء، أما باحاطة الإطار بالكامل للبيت جعله في نظر البعض جدار أو سور يحيط بالبيت من كافة جوانبه و ليس إطار ديكوري جمالي
بوابة في هيئة إطار من أحدث الطرازات للأطر الديكورية، و ذلك النموذج من اجمل ما يكون خصوصاً نفاده مباشرة من قلب المنزل بشكل يجعلنا نتأمله ملياً، الفارق بين الباب و الإطار و دخول الضوء بينهما كأنه الذهب السائل على الجدران البيضاء فكرة جيدة للغاية ، و السمك الخاص بالإطار في حد ذاته متساو مع الوظيفة المقام لأجلها في ربط الخارج بالباب الرئيسي بصرياً و فنياً
من أكمل الإطارات التي تناولناها في حديثنا اليوم فمن خلال ذلك الإطار تحققت أكثر من ميزة كان رواج فكرة الإطارات من الأساس لأجلها، أولها الشكل الجمالي و الفخامة التي يضفيها الإطار للبيت و ثانيها الحد الفاصل بين الخارج و الداخل و ثالثها استغلال الإطار في زرع بيوت للنور و ديكور بالضوء أو بالألوان ، أما أهم تلك الأسباب فهي مساعدة السور الخارجي للبيت و جدرانه الامامية من الصمود و اعطائها مزيداً من القوة خصوصاً لو كان البيت في مكان شلسع تحتاج جدرانه للتثبيت ، كما يفعل المهندس المعماري في تطويق العمارات السكنية قبل البناء و الصعود بأدوار عليا ، نفس الوظيفة تقريباً
الإطار المفرغ يساعد على إضفاء شكل جمالي على مدخل البيت أو المساحة التي تحته عموماً، فيمكن في الصباح استغلال اشعة الشمس لتشكيل لمسة جمالية على الجدران أو في المساء يمكننا المساعدة في رسم شكل جمالي آخر باستخدام الأضواء الصناعية المبهرة على الأبواب .
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يمكن أن يكون الإطار أداه ليكون مظلة تحجب الشمس أو تمنع رؤية الجيران عنا ، فيكون له وظيفة بجانب شكله الجمالي المستمد من تكوينه بأجزاء مختلفة عن التصميم العام للمنزل من الخارج