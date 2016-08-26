7 واجهات مميزة للفلل الصغيرة

في التصميم الحديث الهندسي للبيوت و القصور و الفيلات برزت العديد من الأفكار التي لم تكن مطروحة من قبل في هذا العالم المتجدد المعتمد على الإبداع و الفن و الذوق في نفس الوقت، الإطارات الحجرية واحدة من تلك التحديثات و التطويرات التي طرأت على هذا العالم ، الإطار يمكن أن يكون مصنوعاً من الأخشاب أو من الأسمنت و في بعض الحالات من الأحجار، و هو يعطي شكلاً جمالياً لا مثيل له في الواجهة الخارجية للمنزل حتى تطور الامر من استخدامه في البيوت حتى أصبحنا نراه في البنايات الفخمة و العمارات السكنية و الإدارية، و يسعدنا أن نصحبكم اليوم في جولة حول بعض الإطارات و أفكارها في المنازل الحديثة ..