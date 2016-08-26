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7 واجهات مميزة للفلل الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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في  التصميم الحديث الهندسي للبيوت و القصور و الفيلات برزت العديد من الأفكار التي لم تكن مطروحة من قبل في هذا العالم المتجدد المعتمد على الإبداع و الفن و الذوق في نفس الوقت، الإطارات الحجرية واحدة من تلك التحديثات و التطويرات التي طرأت على هذا العالم ، الإطار يمكن أن يكون مصنوعاً من الأخشاب أو من الأسمنت و في بعض الحالات من الأحجار، و هو يعطي شكلاً جمالياً لا مثيل له في الواجهة الخارجية للمنزل حتى تطور الامر من استخدامه في البيوت حتى أصبحنا نراه في البنايات الفخمة و العمارات السكنية و الإدارية، و يسعدنا أن نصحبكم اليوم في جولة حول بعض الإطارات و أفكارها في  المنازل الحديثة .. 

1-جزئي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تعتبر الإطارات أنواعاً و دروب، بالرغم من حداثة استخدامها و انتشارها في المعمار بالمقارنة بطرازات أخرى، فهذا الإطار على سبيل المثال استخدم فوق المدخل الرئيسي فقط للمنزل و ليس كامل أركان المنزل و هو يشير لأهم خواص الإطار في تصميمه ألا و هو اعتلاؤه على المكان هندسي ذو معالم محددة، مثل المكعب و المستطيل و المربع و في بعض الاحيان النادرة في الأشكال الدائرية، و هذا الشكل المحاط به الإطار يعتبر مستطيلاً و استخدم بحرفية عالية

2- تداخل متطابق

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

ذلك النموذج الرائع الذي يوضح إطار داخل آخر الأكبر فالأصغر و هو يحتاج لمهارة خاصة في التصميم خصوصاً من الناحية التصميمية الهندسية في كيفية رسمه على الورق في البداية ثم تنفيذه بأبعاد محددة، لدينا إطار فوق الباب باللون البني و إطار آخر أكبر باللون الأبيض متسقاً مع الواجهة في الخارج، و إذا اعتبرنا الزجاج من ضمن الإطارات فسيكون آخر في الوسط بينهما، إبداع رهيب في التداخل الهندسي و الاحتواء الجميل نلاحظه بتناغم جيد و اذا اتسعت الصورة أكثر سنلاحظ اعتماد المصمم أصلاً على الإطارات في سائر و اجهة و زوايا المنزل الذي يبدو من البداية أنه راقي و فخم

3- جيد ، و لنا تعليق

SAN ANTONIO 94, TAO-ARQUITECTURA TAO-ARQUITECTURA منازل
TAO-ARQUITECTURA

TAO-ARQUITECTURA
TAO-ARQUITECTURA
TAO-ARQUITECTURA

هذا النموذج مختلف بكل ما فيه ، الإضاءة لو تطرقنا لها غريبة ليس لها بداية أو نهاية، و كذلك الإطار محور حديثنا به العديد من النقاط التي يجب التوقف عندها مثل التطاول الكبير لأعلى و كبر حجمه مقارنة بالمعتاد من الإطارات، الفكرة تبدو جيدة خصوصاً مع تأدية الإطار دوره في جعلنا نناقش إيجابياته و ننقده فنياً، لكن في بعض الاحيان قد يقول قائل أن المساحة الكبيرة لهذا الجدار أو الإطار لم تكن ذات ضرورة خصوصاً أنها جاءت على حساب المساحة العلوية للبيت الذي يحتاج في كثير من الاحيان للإرتجال، فمثلاً يمكن أن يستطال في سقفه و يزيد من زخرفته ليس فقط بالاعتماد على الضوء، أما باحاطة الإطار بالكامل للبيت جعله في نظر البعض جدار أو سور يحيط بالبيت من كافة جوانبه و ليس إطار ديكوري جمالي

4- بهاء المدخل

RESIDENCIA H6 , CH Proyectos CH Proyectos منازل
CH Proyectos

CH Proyectos
CH Proyectos
CH Proyectos

بوابة في هيئة إطار من أحدث الطرازات للأطر الديكورية، و ذلك النموذج من اجمل ما يكون خصوصاً نفاده مباشرة من قلب المنزل بشكل يجعلنا نتأمله ملياً، الفارق بين الباب و الإطار و دخول الضوء بينهما كأنه الذهب السائل على الجدران البيضاء فكرة جيدة للغاية ، و السمك الخاص بالإطار في حد ذاته متساو مع الوظيفة المقام لأجلها في ربط الخارج بالباب الرئيسي بصرياً و فنياً

5- تطور عملي و جميل

CASA MAGALLANES, arquitecto9.com arquitecto9.com منازل
arquitecto9.com

arquitecto9.com
arquitecto9.com
arquitecto9.com

من أكمل الإطارات التي تناولناها في حديثنا اليوم فمن خلال ذلك الإطار تحققت أكثر من ميزة كان رواج فكرة الإطارات من الأساس لأجلها، أولها الشكل الجمالي و الفخامة التي يضفيها الإطار للبيت و ثانيها الحد الفاصل بين الخارج و الداخل و ثالثها استغلال الإطار في زرع بيوت للنور و ديكور بالضوء أو بالألوان ، أما أهم تلك الأسباب فهي مساعدة السور الخارجي للبيت و جدرانه الامامية من الصمود و اعطائها مزيداً من القوة خصوصاً لو كان البيت في مكان شلسع تحتاج جدرانه للتثبيت ، كما يفعل المهندس المعماري في تطويق العمارات السكنية قبل البناء و الصعود بأدوار عليا ، نفس الوظيفة تقريباً

6- بالظلال كذلك

Casa Kompa-Enríquez, Axios Arquitectos Axios Arquitectos منازل
Axios Arquitectos

Axios Arquitectos
Axios Arquitectos
Axios Arquitectos

الإطار المفرغ يساعد على إضفاء شكل جمالي على مدخل البيت أو المساحة التي تحته عموماً، فيمكن في الصباح استغلال اشعة الشمس لتشكيل لمسة جمالية على الجدران أو في المساء يمكننا المساعدة في رسم شكل جمالي آخر باستخدام الأضواء الصناعية المبهرة على الأبواب .

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7- مظلة الإطار

Aedes House Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Aedes House

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

يمكن أن يكون الإطار أداه ليكون مظلة تحجب الشمس أو تمنع رؤية الجيران عنا ، فيكون له وظيفة بجانب شكله الجمالي المستمد من تكوينه بأجزاء مختلفة عن التصميم العام للمنزل من الخارج

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