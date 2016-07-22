تحول كامل ومذهل لمطبخ وحمام!

ما سترونه في الصور القادمة سيجعلكم تتساءلون لمَ يتم إهدار هذه المساحات الرائعة في تصميمات بهذه البشاعة؟ لمَ يترك البعض بيوتهم لتصل لهذا الحد من القدم إذا كان في مقدورهم تجديدها؟ ربما الكسل أو لأن أعينهم قد تعودت على القبح ولكن دورنا في هوميفاي أن نعيد الذوق إلى أذهاننا ونطبقه مرة أخرى في حياتنا ليكن ما حولنا كله جميلًا فينعكس على تذوقنا للحياة بأكملها. مهما كانت حالة منزلك بعد رؤيتك لهذه الصور أنا متأكدة أنه سيكون عندك أمل في التجديد وستعلم أن في عالم الديكور لا يوجد مستحيل ومن الممكن جدًا أن تحول منزلك لمكان رائع ولو كان في أسوأ حالاته! دعونا نأخذ جولة في هذا المطبخ والحمام لنرى ما حدث لكل منهما.

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