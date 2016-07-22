تحول كامل ومذهل لمطبخ وحمام!

ما سترونه في الصور القادمة سيجعلكم تتساءلون لمَ يتم إهدار هذه المساحات الرائعة في تصميمات بهذه البشاعة؟ لمَ يترك البعض بيوتهم لتصل لهذا الحد من القدم إذا كان في مقدورهم تجديدها؟ ربما الكسل أو لأن أعينهم قد تعودت على القبح ولكن دورنا في هوميفاي أن نعيد الذوق إلى أذهاننا ونطبقه مرة أخرى في حياتنا ليكن ما حولنا كله جميلًا فينعكس على تذوقنا للحياة بأكملها. مهما كانت حالة منزلك بعد رؤيتك لهذه الصور أنا متأكدة أنه سيكون عندك أمل في التجديد وستعلم أن في عالم الديكور لا يوجد مستحيل ومن الممكن جدًا أن تحول منزلك لمكان رائع ولو كان في أسوأ حالاته! دعونا نأخذ جولة في هذا المطبخ والحمام لنرى ما حدث لكل منهما.
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لا أعرف من أين أبدأ! المطبخ شكله كارثي فعلًا وعجزت عن وصفه. السيراميك المنقوش بشكل مبالغ فيه أعطى إحساسًا بالضيق والفوضى غير العادية! وعدم تناسب أثاث المطبخ مع بعضه وكأنه تم تجميعه من أماكن مختلفة لهو شيء مؤذٍ للعين حقًا. واللون الصادم للستائرالبرتقالية التي لا أعلم حقيقةً ما دورها في وسط هذا
اللاتصميم.
ولا يزال التصميم مروعًا بهذه النشقات الكثيرة جدًا التي تثير الأعصاب. المطبخ يبدو عليه أيضًا القدم الشديد حيث أن الدواليب غير ثابتة والرخام لونه قد تغيّر من عوامل الزمن. فكان لزامًا أن يتم تجديده في الحال! هل اشتقتم لرؤيته بعد التجديد؟ لن تصدقوا ما آل إليه!
الحمام أيضًا في حالة يرثى لها. اختلاف لو قاعدة الحمام الأسود والبلاط المزركش بشكل أزيد من الطبيعي يجعل المكان يبدو أصغر وأكثر قبحًا. التصميم على ما يبدو أنه قديم أيضًا ولم يتم تجديده منذ عشرات السنين. الملفت للنظر حقًا هو ذلك اللون الأحمر في جميع الأكسسوارات الذي خرج عن جميع التوقعات. لماذا؟!
نعم، هو نفس المطبخ الذي رأيتموه للتو.. أقصد نفس المساحة! المطبخ تحول تصميمه بالكامل لمطبخ حداثي معاصر، بتصميم براق وجذاب ومريح للعين. وربما قد حاول المصمم أن يرضي أصحاب البيت بألا يبتعد كثيرًا وبشكلٍ متطرف عن التصميم السابق وأن يضفي بعض اللمسات المشابهة للستارة البرتقالية والزركشة ولكن بنمط حداثي أنيق فأدخل اللون الأحمر النابض بالحياة للمطبخ حتى يكسر من ملل لونه الفاتح الموحد. واستخدم نفس اللون القديم لباب المطبخ لألا يشعروا بغربةٍ كبيرة.
أجهزة جديدة بأحدث تكنولوجيا وموقد مثبت داخل خزانة المطبخ مع محافظة المصمم على اللون الكريمي والخشبي المقارب للتصميم القديم.
النافذة الكبيرة تسمح بدخول الضوء بشكل كبير وإضفاء بهجة على المكان، فقد اختار المصمم إزالة أية ستائر ليبقى منظر المطبخ منعشًا ويدعو للنشاط أم تظنون أن الستارة البرتقالية لابد وأن تعود إلى هذا المطبخ؟ لا أعتقد!
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لا أصدق ذلك التحول المذهل للحمام. أين ذهب اللون أحمر للرف وشماعة الفوط والفرشاة؟ حمدًا لله أنهم قد ذهبوا! كل ما أراه الآن هو حمام أنيق وجذاب بهذا اللون الداكن البني الذي غطى الحوائط بدون أي زركشة قديمة الذوق. الحوض والحمام والبانيو بنفس اللون الأبيض الأنيق بلا أي تدخل لألوان أخرى. وقد استغل المصمم مساحة الحمام الصغيرة بوضع خزانة أسفل الحوض حتى يتخلص أصحاب البيت من كل ما كانوا يعلقونه ويضعونه في كل مكان في الحمام لداخل الخزانة ليبقى الحمام مرتبًا وبيتًا للراحة فعلًا!