الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تحول كامل ومذهل لمطبخ وحمام!

ريم عوض ريم عوض
Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
Loading admin actions …

ما سترونه في الصور القادمة سيجعلكم تتساءلون لمَ يتم إهدار هذه المساحات الرائعة في تصميمات بهذه البشاعة؟ لمَ يترك البعض بيوتهم لتصل لهذا الحد من القدم إذا كان في مقدورهم تجديدها؟ ربما الكسل أو لأن أعينهم قد تعودت على القبح ولكن دورنا في هوميفاي أن نعيد الذوق إلى أذهاننا ونطبقه مرة أخرى في حياتنا ليكن ما حولنا كله جميلًا فينعكس على تذوقنا للحياة بأكملها. مهما كانت حالة منزلك بعد رؤيتك لهذه الصور أنا متأكدة أنه سيكون عندك أمل في التجديد وستعلم أن في عالم الديكور لا يوجد مستحيل ومن الممكن جدًا أن تحول منزلك لمكان رائع ولو كان في أسوأ حالاته! دعونا نأخذ جولة في هذا المطبخ والحمام لنرى ما حدث لكل منهما.

اقرأ أيضًا منزل ريفي عائلي من التقليدية المملة للعصرية الجذابة

ستارة برتقالية

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

لا أعرف من أين أبدأ! المطبخ شكله كارثي فعلًا وعجزت عن وصفه. السيراميك المنقوش بشكل مبالغ فيه أعطى إحساسًا بالضيق والفوضى غير العادية! وعدم تناسب أثاث المطبخ مع بعضه وكأنه تم تجميعه من أماكن مختلفة لهو شيء مؤذٍ للعين حقًا. واللون الصادم للستائرالبرتقالية التي لا أعلم حقيقةً ما دورها في وسط هذا اللاتصميم.

دواليب متهالكة

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

ولا يزال التصميم مروعًا بهذه النشقات الكثيرة جدًا التي تثير الأعصاب. المطبخ يبدو عليه أيضًا القدم الشديد حيث أن الدواليب غير ثابتة والرخام لونه قد تغيّر من عوامل الزمن. فكان لزامًا أن يتم تجديده في الحال! هل اشتقتم لرؤيته بعد التجديد؟ لن تصدقوا ما آل إليه!

فرشاة تواليت باللون أحمر؟!

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

الحمام أيضًا في حالة يرثى لها. اختلاف لو قاعدة الحمام الأسود والبلاط المزركش بشكل أزيد من الطبيعي يجعل المكان يبدو أصغر وأكثر قبحًا. التصميم على ما يبدو أنه قديم أيضًا ولم يتم تجديده منذ عشرات السنين. الملفت للنظر حقًا هو ذلك اللون الأحمر في جميع الأكسسوارات الذي خرج عن جميع التوقعات. لماذا؟!

مطبخ رائع

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

نعم، هو نفس المطبخ الذي رأيتموه للتو.. أقصد نفس المساحة! المطبخ تحول تصميمه بالكامل لمطبخ حداثي معاصر، بتصميم براق وجذاب ومريح للعين. وربما قد حاول المصمم أن يرضي أصحاب البيت بألا يبتعد كثيرًا وبشكلٍ متطرف عن التصميم السابق وأن يضفي بعض اللمسات المشابهة للستارة البرتقالية والزركشة  ولكن بنمط حداثي أنيق فأدخل اللون الأحمر النابض بالحياة للمطبخ حتى يكسر من ملل لونه الفاتح الموحد. واستخدم نفس اللون القديم لباب المطبخ لألا يشعروا بغربةٍ كبيرة.

أجهزة جديدة

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

أجهزة جديدة بأحدث تكنولوجيا وموقد مثبت داخل خزانة المطبخ مع محافظة المصمم على اللون الكريمي والخشبي المقارب للتصميم القديم.

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

النافذة الكبيرة تسمح بدخول الضوء بشكل كبير وإضفاء بهجة على المكان، فقد اختار المصمم إزالة أية ستائر ليبقى منظر المطبخ منعشًا ويدعو للنشاط أم تظنون أن الستارة البرتقالية لابد وأن تعود إلى هذا المطبخ؟ لا أعتقد!

اقرأ أيضًا تحول سحري لمنزل تركي أُعيد ترميمه

حمام أنيق

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

لا أصدق ذلك التحول المذهل للحمام. أين ذهب اللون أحمر للرف وشماعة الفوط والفرشاة؟ حمدًا لله أنهم قد ذهبوا! كل ما أراه الآن هو حمام أنيق وجذاب بهذا اللون الداكن البني الذي غطى الحوائط بدون أي زركشة قديمة الذوق. الحوض والحمام والبانيو بنفس اللون الأبيض الأنيق بلا أي تدخل لألوان أخرى. وقد استغل المصمم مساحة الحمام الصغيرة بوضع خزانة أسفل الحوض حتى يتخلص أصحاب البيت من كل ما كانوا يعلقونه ويضعونه في كل مكان في الحمام لداخل الخزانة ليبقى الحمام مرتبًا وبيتًا للراحة فعلًا!

منزل لا مثيل له والسبب تلك التفاصيل
ما رأيكم في المطبخ والحمام بعد التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً