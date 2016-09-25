بيت رخيص من حاويات لكنه جميل التصميم

حاويات الشحن مصنوعة من الصلب المتين جدًا الذي صمم خصيصًا لتحمل أقسى الظروف ولكن هذا ليس معناه أن من اختار أن يعيش في حاوية قد اختار أيضًا ألا يسكن في بيت فيه نوافذ وأبواب! فمن حسن الحظ أن هذا الصلب القوي يمكن قطعه وتغييره بالكامل بدون التخلي عن وجود فتحات في المنزل كالنوافذ والأبواب والشرفات.

تصميم هذه الشرفة البسيطة أعطى الحاوية بعدًا آخر ووسّع المساحة بشكل كبير وهذا الغرض نراه واضحًا أيضًا في استخدام النوافذ الكبيرة جدًا التي تعطي لكن في الداخل الفرصة لرؤية منظر الحديقة الصغيرة والأعشاب بالخارج والاستمتاع بها وأيضًا تعطي فرصة للضوء بالدخول وإنارة المكان وبالتالي التوفير في تكلفة الكهرباء.