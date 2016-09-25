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بيت رخيص من حاويات لكنه جميل التصميم

ريم عوض ريم عوض
Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat منازل
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أعلم أن السكن في حاوية أمر غير طبيعي ولكنه مؤخرًا أصبح أكثر انتشارًا من أي وقت مضى وتصرّح به العديد من البلدان والمذهل حقًا وجود مصممون متخصصون في هذا النوع فقط من السكن البديل عن المساكن المألوفة حيث أن في السنين الأخيرة شهد إقبالًا كبيرًا ليس فقط بسبب أنه أقل تكلفةً مثلا ولكن يرى الذين اختاروا هذا النوع من السكن أن له مزايا تجعله يتفوق على بدائله من الشقق والبيوت العادية.

حاوية دوبلكس

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat منازل
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

من أفضل مزايا استخدام الحاوية كمنزل هو أنك لن تكون محدودًا باستخدام حاوية واحدة فقط، فمن السهل جدًا وعلى غير المتوقع أن تدمج عدة حاويات معًا للحصول على منزل واسع وفريد من نوعه ويفي بجميع أغراضك. عندما ننظر لهذا التصميم فنرى أنه لم يكن كافٍ لصاحبه أن يسكن في حاوية واحدة فكان القرار أن يوضع اثنين فوق بعضهما البعض على بشكل عمودي حتى يتسنى للمصمم أن يجعل المنزل يبدو من الداخل أكثر دائرية  عند وضع سلم بالداخل.

باب الحاوية

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat منازل
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

كما ترون هذه الفكرة المذهلة، حيث أن أبواب الحاوية الأصلية بقيت كما هي وتم استخدامها كجزء من التصميم كباب لبعض مناطق المنزل. هذه المنطقة  هي غرفة الغسيل تم تصميمها بشكل بسيط وصغير في الحجم لتناسب المساحة المتاحة. يبدو أن أصحب المنزل لم يريدوا إخفاء حقيقة أن المنزل مصنوع من المعدن لأنها في الأصل حاولية فكان لزامًا لهم أيضًا أن يقوموا بإضافة لمسة من الطبيعة على المكان فأضاف المصمم تلك الأعشاب المحيطة بالمكان لتلطيف المنظر.

نافذة في الحاوية

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة المعيشة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

حاويات الشحن مصنوعة من الصلب المتين جدًا الذي صمم خصيصًا لتحمل أقسى الظروف ولكن هذا ليس معناه أن من اختار أن يعيش في حاوية قد اختار أيضًا ألا يسكن في بيت فيه نوافذ وأبواب! فمن حسن الحظ أن هذا الصلب القوي يمكن قطعه وتغييره بالكامل بدون التخلي عن وجود فتحات في المنزل كالنوافذ والأبواب والشرفات.

تصميم هذه الشرفة البسيطة أعطى الحاوية بعدًا آخر ووسّع المساحة بشكل كبير وهذا الغرض  نراه واضحًا أيضًا في استخدام النوافذ الكبيرة جدًا التي تعطي لكن في الداخل الفرصة لرؤية منظر الحديقة الصغيرة والأعشاب بالخارج والاستمتاع بها وأيضًا تعطي فرصة للضوء بالدخول وإنارة المكان وبالتالي التوفير في تكلفة الكهرباء.

صغير وأنيق

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

المنزل من الداخل على غير المتوقع من كونه في الواقع حاوية شحن مصمم بشكل أنيق جدًا يظهر براعة فيرارو هابيتات في التصميمات الحداثية العصرية في كل الغرف. اختار المصمم أستخدام الخشب في الداخل والخارج حيث أنه يضفي إحساسًا طبيعيًا على جمود الحاوية الصلبة. تصميم خزانات المطبخ والجزيرة يشبه تصميمات الستينيات كلاسيكية، ولأنهم محكومون بالمساحة الموجودة فجعل المصمم جزيرة المطبخ نعمل عمل طاولة السفرة في نفس الوقت.

غرفة مريحة

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة نوم
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

بالرغم من صغر حجم غرفة النوم إلا أنها تشع بالجاذبية والإبداع. يشغل هذا السرير المريح معظم مساحة الغرفة ولكن إضافة الخدديات ذات الألوان الدافئة والديكور الخشبي وراء السرير مع التحف فوق الرف تجعل من يعيش فيها ينسى ضيق المساحة.

حمام فخم

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat حمام
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

حمام صغير الحجم جدًا ولكنه فريد من نوعه! المرآة الأنيقة غير متساوية الإطار والحوض هما ما أعطوا المنظرشكلًا رائعًا وفخمًا باللون الأبيض فوق اللون النحاسي لبلاط الحمام.

بعد رؤيتنا لهذا المشروع الرائع إذا أردت تنفيذ شيء مشابه فننصحك باللجوء لمتخصصين للتأكد من سلامة المبنى وكفاءته ومن وضعه القانوني، فتذكر دائمًا السلامة أولًا.

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