تحول مذهل لشرفة صغيرة

لا تحتاج لشرفة كبيرة حتى تصل على ركن جميل مفضل يربط بين منزلك والطبيعة!
فببعض التعديلات البسيطة يمكنك تحويلها لركن مميز يصبح امتداد لغرفة المعيشة، كيف يمكن ذلك؟ نعرض لك اليوم فى (هوميفاى) نموذج لتحول شرفة صغيرة جدًا فى ألمانيا إلى شرفة مميزة وعصرية.
هنا مشهد الشرفة قبل أى تعديلات وهى صغيرة ولا تحتوى على أى ديكور وبلا خصوصية أيضًا.
سنبدأ بتركيب أرضية جديدة بألوان طبيعية من الخشب الذى ينشر جو من الدفء فى المكان بجانب نعومته عند المشى بقدميك عليه، يمكنك تركيبه فوق السيراميك بإستخدام أرضيات خشبية بنظام الضغط، فقط نفصل بين طبقة السيراميك والخشب بسجادة قديمة حتى نحصل على أرضية متساوية.
تم إضافة قطع أثاث جديدة مناسبة للمساحة، مكونة من أريكة بسيطة وطاولة بجانب سد فتحات إطار الشرفة بتركيب جدار من البلاستيك يضفى مزيد من الخصوصية. ولم ننسى بالطبع الدور الرئيسى للنباتات فى الشرفة لنحصل على الإسترخاء الكافى فى وجود الطبيعة بكل عناصرها.
اختيرت ألوان عصرية للجدران والأثاث لتميز الشرفة وتضفى أناقة فريدة على المكان.
هنا يمكنك مشاهدة الشرفة من أعلى لتحصل على صورة متكاملة، بالطبع لا يوجد مساحة كبيرة بها ولكن التصميم يؤدى الغرض الأساسى لها وهو استخدامها للجلوس والاستمتاع فى الهواء الطلق.
كما تم تركيب طاولة شواء لتستطيع الشوى فى الهواء الطلق وتناول الطعام على الطاولة المستديرة.
استخدام الإكسسوارت السيطة العملية فى الشرفة الصغيرة يعدد من مزاياها ويسهل عليك قضاء الاوقات المختلفة بها، فهنا قمنا بإستخدام طاولة معلقة بجدار الشرفة للنباتات ولحفظ بعض الادوات.
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