تحول مذهل لشرفة صغيرة

هنا يمكنك مشاهدة الشرفة من أعلى لتحصل على صورة متكاملة، بالطبع لا يوجد مساحة كبيرة بها ولكن التصميم يؤدى الغرض الأساسى لها وهو استخدامها للجلوس والاستمتاع فى الهواء الطلق.

كما تم تركيب طاولة شواء لتستطيع الشوى فى الهواء الطلق وتناول الطعام على الطاولة المستديرة.