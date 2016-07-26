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تحول مذهل لشرفة صغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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لا تحتاج لشرفة كبيرة حتى تصل على ركن جميل مفضل يربط بين منزلك والطبيعة!

فببعض التعديلات البسيطة يمكنك تحويلها لركن مميز يصبح امتداد لغرفة المعيشة، كيف يمكن ذلك؟ نعرض لك اليوم فى (هوميفاى) نموذج لتحول شرفة صغيرة جدًا فى ألمانيا إلى شرفة مميزة وعصرية.

قبل

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

هنا مشهد الشرفة قبل أى تعديلات وهى صغيرة ولا تحتوى على أى ديكور وبلا خصوصية أيضًا.

نبدأ بالأرضية

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

سنبدأ بتركيب أرضية جديدة بألوان طبيعية من الخشب الذى ينشر جو من الدفء فى المكان بجانب نعومته عند المشى بقدميك عليه، يمكنك تركيبه فوق السيراميك بإستخدام أرضيات خشبية بنظام الضغط، فقط نفصل بين طبقة السيراميك والخشب بسجادة قديمة حتى نحصل على أرضية متساوية.

بعد تركيب التصميمات

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

تم إضافة قطع أثاث جديدة مناسبة للمساحة،  مكونة من أريكة بسيطة  وطاولة بجانب سد فتحات إطار الشرفة بتركيب جدار من البلاستيك يضفى مزيد من الخصوصية. ولم ننسى بالطبع الدور الرئيسى للنباتات فى الشرفة لنحصل على الإسترخاء الكافى فى وجود الطبيعة بكل عناصرها.

اختيرت ألوان عصرية للجدران والأثاث لتميز الشرفة وتضفى أناقة فريدة على المكان.

المشهد من الأعلى

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

هنا يمكنك مشاهدة الشرفة من أعلى لتحصل على صورة متكاملة، بالطبع لا يوجد مساحة كبيرة بها ولكن التصميم يؤدى الغرض الأساسى لها وهو استخدامها للجلوس والاستمتاع فى الهواء الطلق.

كما تم تركيب طاولة شواء لتستطيع الشوى فى الهواء الطلق وتناول الطعام على الطاولة المستديرة.

طاولة معلقة

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

استخدام الإكسسوارت السيطة العملية فى الشرفة الصغيرة يعدد من مزاياها ويسهل عليك قضاء الاوقات المختلفة بها، فهنا قمنا بإستخدام طاولة معلقة بجدار الشرفة للنباتات ولحفظ بعض الادوات.

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