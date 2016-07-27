9 أفكار مميزة لإضاءة الحمام

تعد الإضاءة عنصر بارز فى ديكور المنزل وتتميز بتنوع وظائفها والاجواء التى تنشرها فى المنزل، فمع كل نمط إضاءة لكل غرفة نقوم بتكوين أجواء مميزة وخاصة بكل ركن، والإضاءة الخاصة بالحمام تعد من الأقسام الأساسية التى نحرص على اختيارها بعناية لتوفير أكبر قدر من الراحة أثناء استخدامه.
هنا تستخدم الإضاءة الهادئة والتى توفرها اللمبات الثلاث وتم اختيار المكان المناسب لها على جانبى المرآة حتى توفر رؤية جيدة، من الممكن إضافة إنارة أخرى قوية لإستخدامها خلال اليوم وتصبح الإضاءة الهادئة لفترة الليل خاصة عند استخدام الحمام أثناء فترة النوم.
كما تتميز تلك اللمبات بأنها مناسبة للمساحات الصغيرة فيمكن وضعها على الجدران لتوفير المساحة، كما يراعى اختيار الوضعية الصحيحة لهم حتى توفر رؤية جيدة لك عن طريق يسقوط الضوء على الوجه بزاوية صحيحة.
هنا أيضًا اختيرنمط الإضاءة الهادئة لتضفى راحة واسترخاء فى الحمام، فتم توزيع الإنارة حول المرآة لتضىء المربع بأكمله لتصبح الإضاءة هادئه وواضحة فى نفس الوقت.
هنا صمم الحمام بجدار زجاجى بينه وبين غرفة النوم فيصله إضاءة من غرفة النوم إلى جانب توزيع وحدات إضاءة بطول الحمام قد تناسبك تلك الفكرة إن كانت مساحة حمامك كبيرة، وجود مرآة كبيرة عضًا وطولًا يعزز من إنعكاس الضوء وإضاءة أكبر وأقوى للحمام خاصة مع التناسق الفنى لألوان وخامات الجدران والأرضية.
تم اختيار قطع الأثاث بعناية لتنفيذ حمام فاخر كلاسيكى وكذلك صممت الإنارة لتحقق هذا الغرض فتم توزيعها لمبات صغيرة على سقف الحمام بجانب الإنارة الرئيسية التمثلة فى نجفة كلاسيكية توفر إضاءة قوية للحمام كما تساعد ألوان الحمام على زيادة تلك الإضاءة
يعتمد هذا الحمام على إضاءة طبيعية خلال النهار من النافذة الطولية التى تفصل بين الحمام والحديقة الخارجية .
أما هنا فاستخدام إضاءات موزعة لتشمل المكان وتم استخدام وحدات إضاءة أنيقة متناغمة مع نمط الحمام العصرى البسيط بألوان متقاربة من وحدة الأدراج ، وتضفى هذه الإضاءة لمسة سحرية على الحمام بإنعكاسها على السيراميك والمرايا الموجودة به.
صمم هذا النمط لمحبى الفن وتحويل غرفهم إلى قطع فنية بما فيهم الحمام فاختيرت قطع الحمام بمنتهى الدقة والأناقة لتجعل من الحمام ركن مميز فى المنزل إلى جانب أنماط مختلفة للإضاءة فتم توفير إضاءة على الجدار بجانب المرآة وصف آخر من وحدات الإنارة بعرض الحمام لتضفى أجواء مختلفة على المكان.
وجود جدار زجاجى ينير الحمام بالإضاءة الطبيعية الكاملة واختيار ألوان هادئة ومليئة بالطاقة يتكامل مع حيوية الإضاءة ويجعل من الحمام خاصة أثناء الإستحمام مكان مثالى للإسترخاء والإستجمام.
وفى هذا التصميم تم تركيب سبوت فى كل أركان الحمام من رفوف وغرفة الإستحمام والجدران ليوفر إضاءة كاملة وقوية لكل الإستخدامات.
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