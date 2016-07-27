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9 أفكار مميزة لإضاءة الحمام

هنادى موسى هنادى موسى
Bien commencer la journée !, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com حمام دوش وأحواض إستحمام بلاستيك White
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تعد الإضاءة عنصر بارز فى ديكور المنزل وتتميز بتنوع وظائفها والاجواء التى تنشرها فى المنزل، فمع كل نمط إضاءة لكل غرفة نقوم بتكوين أجواء مميزة وخاصة بكل ركن، والإضاءة الخاصة بالحمام  تعد من الأقسام الأساسية التى نحرص على اختيارها بعناية لتوفير أكبر قدر من الراحة أثناء استخدامه.

1- إضاءة هادئة

Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمامإضاءة bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هنا تستخدم الإضاءة الهادئة والتى توفرها اللمبات الثلاث وتم اختيار المكان المناسب لها على جانبى المرآة حتى توفر رؤية جيدة، من الممكن إضافة إنارة أخرى قوية لإستخدامها خلال اليوم وتصبح الإضاءة الهادئة لفترة الليل خاصة عند استخدام الحمام أثناء فترة النوم.

كما تتميز تلك اللمبات بأنها مناسبة للمساحات الصغيرة فيمكن وضعها على الجدران لتوفير المساحة، كما يراعى اختيار الوضعية الصحيحة لهم حتى توفر رؤية جيدة لك عن طريق يسقوط الضوء على الوجه بزاوية صحيحة.

2- إنارة من جميع الزوايا

apartment 904, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture حماممرايا
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

هنا أيضًا اختيرنمط الإضاءة الهادئة لتضفى راحة واسترخاء فى الحمام، فتم توزيع الإنارة حول المرآة لتضىء المربع بأكمله لتصبح الإضاءة هادئه وواضحة فى نفس الوقت.

3- حمام فى غاية الأناقة

Ideas for Bathroom Design from 3d interior designers Yantram Animation Studio Corporation حمامتجهيزات interior design firm,container house
Yantram Animation Studio Corporation

Ideas for Bathroom Design from 3d interior designers

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

هنا صمم الحمام بجدار زجاجى بينه وبين غرفة النوم فيصله إضاءة من غرفة النوم إلى جانب توزيع وحدات إضاءة بطول الحمام قد تناسبك تلك الفكرة إن كانت مساحة حمامك كبيرة، وجود مرآة كبيرة عضًا وطولًا يعزز من إنعكاس الضوء وإضاءة أكبر وأقوى للحمام خاصة مع التناسق الفنى لألوان وخامات الجدران والأرضية.

4- حمام فاخر

The classical Interior Bathroom Design Yantram Animation Studio Corporation حمامديكورات container house,interior design firm
Yantram Animation Studio Corporation

The classical Interior Bathroom Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

تم اختيار قطع الأثاث بعناية لتنفيذ حمام فاخر كلاسيكى وكذلك صممت الإنارة لتحقق هذا الغرض فتم توزيعها لمبات صغيرة على سقف الحمام بجانب الإنارة الرئيسية التمثلة فى نجفة كلاسيكية توفر إضاءة قوية للحمام كما تساعد ألوان الحمام على زيادة تلك الإضاءة 

إضاءة طبيعية

Bathroom Brown & Brown Architects حمام بلاط Grey modern,timber,stone,glass,house,rural,scotland,cairngorms,sustainable,strathdon,tile,bath
Brown &amp; Brown Architects

Bathroom

Brown & Brown Architects
Brown &amp; Brown Architects
Brown & Brown Architects

يعتمد هذا الحمام على إضاءة طبيعية خلال النهار من النافذة الطولية التى تفصل بين الحمام والحديقة الخارجية .

5- وحدات إضاءة أنيقة

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. حمام
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

أما هنا فاستخدام إضاءات موزعة لتشمل المكان وتم استخدام وحدات إضاءة أنيقة متناغمة مع نمط الحمام العصرى البسيط بألوان متقاربة من وحدة الأدراج ، وتضفى هذه الإضاءة لمسة سحرية على الحمام بإنعكاسها على السيراميك والمرايا الموجودة به.

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6- إضاءة فنية

Ashton and Bentley , Sovereign Bathroom Centre Sovereign Bathroom Centre حمام دوش وأحواض إستحمام
Sovereign Bathroom Centre

Ashton and Bentley

Sovereign Bathroom Centre
Sovereign Bathroom Centre
Sovereign Bathroom Centre

صمم هذا النمط لمحبى الفن وتحويل غرفهم إلى قطع فنية بما فيهم الحمام فاختيرت قطع الحمام بمنتهى الدقة والأناقة لتجعل من الحمام ركن مميز فى المنزل إلى جانب أنماط مختلفة للإضاءة فتم توفير إضاءة على الجدار بجانب المرآة وصف آخر من وحدات الإنارة بعرض الحمام لتضفى أجواء مختلفة على المكان.

7- ألوان وإضاءة حيوية

Bien commencer la journée !, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com حمام دوش وأحواض إستحمام بلاستيك White
Salle de Bains Déco.com

Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com

وجود جدار زجاجى ينير الحمام بالإضاءة الطبيعية الكاملة واختيار ألوان هادئة ومليئة بالطاقة يتكامل مع حيوية الإضاءة ويجعل من الحمام خاصة أثناء الإستحمام مكان مثالى للإسترخاء والإستجمام.

8- إضاءة شاملة

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace حمام خشب White
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

وفى هذا التصميم تم تركيب سبوت فى كل أركان الحمام من رفوف وغرفة الإستحمام والجدران ليوفر إضاءة كاملة وقوية لكل الإستخدامات.

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