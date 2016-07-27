9 أفكار مميزة لإضاءة الحمام

هنا تستخدم الإضاءة الهادئة والتى توفرها اللمبات الثلاث وتم اختيار المكان المناسب لها على جانبى المرآة حتى توفر رؤية جيدة، من الممكن إضافة إنارة أخرى قوية لإستخدامها خلال اليوم وتصبح الإضاءة الهادئة لفترة الليل خاصة عند استخدام الحمام أثناء فترة النوم.

كما تتميز تلك اللمبات بأنها مناسبة للمساحات الصغيرة فيمكن وضعها على الجدران لتوفير المساحة، كما يراعى اختيار الوضعية الصحيحة لهم حتى توفر رؤية جيدة لك عن طريق يسقوط الضوء على الوجه بزاوية صحيحة.