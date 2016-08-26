حلول مبتكرة للمزج بين الألوان والأثاث

الألوان هي سر بهجة الدنيا ، فمن دونها يصبح كل شيء متساوي و متشابه ، لا تمايز و لا درجات و لا شيء يجذب العيون، الألوان هي النبض المستمر لاستشعارنا كم تكون الأشياء التي نراها جميلة و باهية و زاهية و تستحق التأمل، لذا هي المكون الرئيسي في مختلف فنون الديكور، لا سيما الطلاءات و المفروشات و المكملات التصميمية المتعارف عليها في التنسيق و التزيين ، ليس فقط هذا و لكن لأن الدراسات الحديثة أثبتت قدرتها الكبيرة على التأثير في الحالة النفسية للإنسان سواء سلباً أو ايجاباً و وجدت أن لكل لون تقريباً انطباع ما يرسخ في النفس سواء في عقلنا الباطن أو الواعي ، لذا أردنا أن نصحبكم في جولة سريعة بين أكثر من تصميم كانت للألوان فيه رأياً حاسماً في تميزها ..