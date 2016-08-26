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حلول مبتكرة للمزج بين الألوان والأثاث

Mohammed Awad Mohammed Awad
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
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الألوان هي سر بهجة الدنيا ، فمن دونها يصبح كل شيء متساوي و متشابه ، لا تمايز و لا درجات و لا شيء يجذب العيون، الألوان هي النبض المستمر لاستشعارنا كم تكون الأشياء التي نراها جميلة و باهية و زاهية و تستحق التأمل، لذا هي المكون الرئيسي في مختلف فنون الديكور، لا سيما الطلاءات و المفروشات و المكملات التصميمية المتعارف عليها في التنسيق و التزيين ، ليس فقط هذا و لكن لأن الدراسات الحديثة أثبتت قدرتها الكبيرة على التأثير في الحالة النفسية للإنسان سواء سلباً أو ايجاباً و وجدت أن لكل لون تقريباً انطباع ما يرسخ في النفس سواء في عقلنا الباطن أو الواعي ، لذا أردنا أن نصحبكم في جولة سريعة بين أكثر من تصميم كانت للألوان فيه رأياً حاسماً في تميزها ..

المرآة كطلاء

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

من أجمل الافكار التي طرحت في عالم التصميم هو التعويض بالمرايات ، فمثلاً تلك المرآة في قلب الممر و أمام الباب قد أزالت مسألة اللون تماماً من عقل المصمم فهي لو فكرنا فيها فإن لونها هو لون السلم المواجه لها و من الجهة الاخرى لون الباب الأسود ، فهنا ضرب المصمم مسألتين بحجر واحد، مسألة المساحة عن طريق المرآة باضفاء احساس خاص بالاستاع ، و الثاني هو كأن الجدار بحد ذاته ملون باللون البني لون السلم الذي أمامه

لاحظ الأرضيات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان في الطلاء و المفروشات و الاثاث و الأرضيات، كل شيء فيها له سحره الخاص، و مزيجه المختلف عن الأخرين، في هذا التصميم مثال عظيم على ذلك، حيث لون السقف و الجدران واحد تماماً و الفرش كذلك و لكن هناك بعض الرتوش التي صنعت الفارق نجدها تحديدها في بعض المفروشات باللون الكاسر للأبيض أو المقابل له مثل الأخضر و الزهري، و على الجدران في الزروع الخضراء جميعها عملت على تضافر رهيب في الجمال مع الأرضيات التي استخدم فيها الغطاء القماشي – السجاد – الأخضر أيضاً ليتماشي تماماً مع الالوان الكاسرة المتناثرة الأخرى في الغرفة، هذا تصميم ساحر من مصمم عبقري

التوازن العميق

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

من ضمن رحلتنا في الألوان المقابلة لبعضها، نستلهم في هذا النموذج الواسع الانتشار طريقة جديدة لادخال لونين في طلاء الغرف منها الأخضر المخلوط بالأزرق التركواز و الأبيض، فهناك البعض يذهب لفكرة طلاء 3 حيطان بلون ، و الجدار المتبقي يكون بلون مغاير، و لكن هنا الاختلاف في أجزاء صغيرة فقط باللون المخالف الأبيض في العمود و كذلك في المفروشات و المصباح، في حين أن التوازن كان على أشده في المائدة حيث تم وضع بها كرسي تركواز و كرسي آخر أبيض

صيحات جديدة

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

هناك صيحة جديدة في الطلاءات تعتبر غريبة نوعاً ما و هي استخدام اللون الأسود و درجاته في الطلاء، خصوصاً في الغرف التي تعاني من التعرض المستمر للضوء النهاري ، مثل تلك الغرفة فالمصمم جعل اللون الاسود في مقابل جهة السرير ليضفي مسألة الغموض و التقوقع لاحساس الغرفة ، و في المقابل و ضعها في المصباح كذلك ، أما الجزء الخاص بالأرضيات فلابد أن يكون من الالوان الفاتحة ولا يتحرك خشبياً كما هو

مهارة

Apartamento estilo nórdico de 52m2 Ideal para Solteros , Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista غرفة المعيشة
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

من أمتع النماذج التي نراها اليوم هو ذلك النموذج الذي استخدم فيه اللون الأبيض في كل الأركان و السقف و الجدران ماعدا الأرضيات بالطبع و من ذكاء المصمم أن يجعل الكاسر الوحيد للون الأبيض في المستوى الأفقي هو ذلك الدولاب الصغير أو النيش البني الذي يطابق لون الارضيات و هو ما جعل تطابقاً عجيباً في التوازن البصري للغرفة ككل

شاعرية رهيبة

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

يمكن ألا نستخدم ألواناً من الأساس، و هذا هو توجه المصمم في هذا التصميم الرومانسي الشاعري ، الذي استخدم فيه فقط الستائر لتكسر لون الغرفة الطبيعية المنبعث من لون الخشب الراقي ، و جعل مطابقاً له لون المرتبة و الفرش على السرير لترسيخ اللون الرمادي ككاسر للبني ..

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تحديات

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

يمكن أن نلجأ لحلول مبتكرة تماماً، فمثلاً هنا المصمم لم يتدخل سوى بلون مقابل أو كاسر للون الأبيض و لكن لون مقابل بشدة له و هو الأزرق مما يجعله يخطف البصر عنوة من اللون الأبيض حتى لو كان كثيراً و الأزرق قليل، و ها هي تجربة عملية أعتقد انها ناجحة ، فحاول النظر للغرفة دونما أن يذهب بصرك إلى اللون الأزرق,, مستحيل

7 واجهات مميزة للفلل الصغيرة
الألوان بهجة الدنيا

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