حلول مبتكرة للمزج بين الألوان والأثاث

الألوان هي سر بهجة الدنيا ، فمن دونها يصبح كل شيء متساوي و متشابه ، لا تمايز و لا درجات و لا شيء يجذب العيون، الألوان هي النبض المستمر لاستشعارنا كم تكون الأشياء التي نراها جميلة و باهية و زاهية و تستحق التأمل، لذا هي المكون الرئيسي في مختلف فنون الديكور، لا سيما الطلاءات و المفروشات و المكملات التصميمية المتعارف عليها في التنسيق و التزيين ، ليس فقط هذا و لكن لأن الدراسات الحديثة أثبتت قدرتها الكبيرة على التأثير في الحالة النفسية للإنسان سواء سلباً أو ايجاباً و وجدت أن لكل لون تقريباً انطباع ما يرسخ في النفس سواء في عقلنا الباطن أو الواعي ، لذا أردنا أن نصحبكم في جولة سريعة بين أكثر من تصميم كانت للألوان فيه رأياً حاسماً في تميزها ..
من أجمل الافكار التي طرحت في عالم التصميم هو التعويض بالمرايات ، فمثلاً تلك المرآة في قلب الممر و أمام الباب قد أزالت مسألة اللون تماماً من عقل المصمم فهي لو فكرنا فيها فإن لونها هو لون السلم المواجه لها و من الجهة الاخرى لون الباب الأسود ، فهنا ضرب المصمم مسألتين بحجر واحد، مسألة المساحة عن طريق المرآة باضفاء احساس خاص بالاستاع ، و الثاني هو كأن الجدار بحد ذاته ملون باللون البني لون السلم الذي أمامه
الألوان في الطلاء و المفروشات و الاثاث و الأرضيات، كل شيء فيها له سحره الخاص، و مزيجه المختلف عن الأخرين، في هذا التصميم مثال عظيم على ذلك، حيث لون السقف و الجدران واحد تماماً و الفرش كذلك و لكن هناك بعض الرتوش التي صنعت الفارق نجدها تحديدها في بعض المفروشات باللون الكاسر للأبيض أو المقابل له مثل الأخضر و الزهري، و على الجدران في الزروع الخضراء جميعها عملت على تضافر رهيب في الجمال مع الأرضيات التي استخدم فيها الغطاء القماشي – السجاد – الأخضر أيضاً ليتماشي تماماً مع الالوان الكاسرة المتناثرة الأخرى في الغرفة، هذا تصميم ساحر من مصمم عبقري
من ضمن رحلتنا في الألوان المقابلة لبعضها، نستلهم في هذا النموذج الواسع الانتشار طريقة جديدة لادخال لونين في طلاء الغرف منها الأخضر المخلوط بالأزرق
التركواز و الأبيض، فهناك البعض يذهب لفكرة طلاء 3 حيطان بلون ، و الجدار المتبقي يكون بلون مغاير، و لكن هنا الاختلاف في أجزاء صغيرة فقط باللون المخالف الأبيض في العمود و كذلك في المفروشات و المصباح، في حين أن التوازن كان على أشده في المائدة حيث تم وضع بها كرسي تركواز و كرسي آخر أبيض
هناك صيحة جديدة في الطلاءات تعتبر غريبة نوعاً ما و هي استخدام اللون الأسود و درجاته في الطلاء، خصوصاً في الغرف التي تعاني من التعرض المستمر للضوء النهاري ، مثل تلك الغرفة فالمصمم جعل اللون الاسود في مقابل جهة السرير ليضفي مسألة الغموض و التقوقع لاحساس الغرفة ، و في المقابل و ضعها في المصباح كذلك ، أما الجزء الخاص بالأرضيات فلابد أن يكون من الالوان الفاتحة ولا يتحرك خشبياً كما هو
من أمتع النماذج التي نراها اليوم هو ذلك النموذج الذي استخدم فيه اللون الأبيض في كل الأركان و السقف و الجدران ماعدا الأرضيات بالطبع و من ذكاء المصمم أن يجعل الكاسر الوحيد للون الأبيض في المستوى الأفقي هو ذلك الدولاب الصغير أو النيش البني الذي يطابق لون الارضيات و هو ما جعل تطابقاً عجيباً في التوازن البصري للغرفة ككل
يمكن ألا نستخدم ألواناً من الأساس، و هذا هو توجه المصمم في هذا التصميم الرومانسي الشاعري ، الذي استخدم فيه فقط الستائر لتكسر لون الغرفة الطبيعية المنبعث من لون الخشب الراقي ، و جعل مطابقاً له لون المرتبة و الفرش على السرير لترسيخ اللون الرمادي ككاسر للبني ..
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يمكن أن نلجأ لحلول مبتكرة تماماً، فمثلاً هنا المصمم لم يتدخل سوى بلون مقابل أو كاسر للون الأبيض و لكن لون مقابل بشدة له و هو الأزرق مما يجعله يخطف البصر عنوة من اللون الأبيض حتى لو كان كثيراً و الأزرق قليل، و ها هي تجربة عملية أعتقد انها ناجحة ، فحاول النظر للغرفة دونما أن يذهب بصرك إلى اللون الأزرق,, مستحيل