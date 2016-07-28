شقة تعيد تعريف الأناقة

جولتنا اليوم في شقة رومانسية في شارع كارل ماركس في برلين، ألمانيا، من تصميم 16ELEMENTS GMBH. الشقة على طراز مودرن، مصممة ببساطة وعناية، ألوانها زاهية كما أنها عملية و مريحة أيضاً. الشقة تصميمها شبابي يصلح للمتزوجين حديثاُ فتعالوا بنا نأخذ جولة في غرف الشقة، واحدة تلو الأخرى ليكون هذا التصميم الرائع ملهماً لنا.
في تصميم هذا البيت تم تجليد الأرضيات بالخشب الداكن أما الحوائط و السقف فأخذوا لوناً أبيضاً ليعمل هذا التباين على خلق جو رائع و مميز للغرف. بداَ بغرفة المعيشة فالأثاث عبارة عن أريكة رمادية اللون، أمامها طاولة القهوة زجاجية الخامة و ذات هيكل حديدي. تم زرع بعض الاكسسوارات من اللون الأصفر لكسر حدة الألوان المحايدة و إضافة لمسة ملونة في الغرفة. ،
الستارة شفافة ذات نقشة مودرن من الألوان الأبيض، الرصاصي و الأصفر، أما السجادة فهي من اللون الرمادي أيضا. أنهيت الغرفة بلوحة فوتوغرافية ملونة لتعطي روح للحركة في الغرفة. التنوع في الخامات والملمس يعطي دفئ و رونق رائع للمنزل.
ننتقل إلى الغرفة المجاورة، و هي غرفة بسيطة، مكونة من سرير صغير على جانبه طاولة صغيرة، عبارة عن هيكل معدني يعلوه سطح أملس. هذه الطاولة هي مقاس أصغر من المكتب البسيط و الذي يقع بين النافذتين.
نلاحظ ظهور اللون الأزرق كلون أساسي في باليتة ألوان هذه الغرفة، فالسجادة تأخذ هذا اللون والذي يتناسب بشكل رائع مع الأرضية الداكنة. على الركن الآخر من الغرفة و بجانب الشباك يوجد كرسي مصنوع من خامة فاخرة تأخذ اللونين أيضاً الأزرق و البني. الغرفة مزينة بلوحات فتوغرافية من ألوان مونوكروم أو أبيض و أسود لتكمل أناقة الغرفة.
من هذه الزاوية يمكننا أن نرى الغرفتان من خلال مدخليهما. بين المدخلين و عل الحائطالمشترك تم وضع طاولة الطعام البسيطة ذات الكراسي ذات الشكل المميز. على الطاولة وضعت بعض الاكسسوارات باللون الأصفر لتكتمل اللمسة الصفراء بدفئها المنتشر في الغرف العامة من هذا المنزل. ويعلو طاولة الطعام لوحة فوتوغرافية أيضاً و من السقف يتدلى مصباح على طراز صناعي أنيق ليعطي الغرفة شخصية وروح مميزة بحق.
إنتقالاً لغرفة النوم الرئيسية، نلاحظ أنه تم الحفاظ على اللون الغامق اللأخشاب حتى في تصميم السرير. مفروشات السرير من اللون الداكن ولإضافة ألوان مبهجة تم إلقاء بعض الوسادات الملونة من اللونين الأخضر و الأحمر و تم وزن الألوان عن طريق وضع بروازين ملونين على جانبي السرير ليقعا فوق طاولتي السرير المدوران، يقع الكومودونين على الجانبيتان ويعلوهما مصباحين ياخذان شكل أنيق، غير معتاد و بسيط.
و أخيراً الحمام، و الذي يأخذ لون داكن، بكل تفاصيل تبليطاته، فالحوائط غلف ببلاطات كبيرة ، أما أرضية الجزء الخاص بالدش فتأخذ حجم أصغر للبلاطات. يفصل بين فراغ الدوش و المرحاض فاصل زجاجي لمنع انتشار المياة في أنحاء الحمام.
الشئ المثير و المميز في هذا الحمام هو لمسة اللون الأحمر و المنتشرة في كافة الأنحاء، فهنا تم وضع شموع من اللون الأحمر، المناشف المستخدمة أيضاً من اللون الأحمر، كوب فرش الأسنان و أصيص الزرع و حتى اختيار مستحضرات التجميل المعروضة من اللون الأحمر، والذي يعطي لمسة دفء للحمام و انتعاش.