شقة تعيد تعريف الأناقة

في تصميم هذا البيت تم تجليد الأرضيات بالخشب الداكن أما الحوائط و السقف فأخذوا لوناً أبيضاً ليعمل هذا التباين على خلق جو رائع و مميز للغرف. بداَ بغرفة المعيشة فالأثاث عبارة عن أريكة رمادية اللون، أمامها طاولة القهوة زجاجية الخامة و ذات هيكل حديدي. تم زرع بعض الاكسسوارات من اللون الأصفر لكسر حدة الألوان المحايدة و إضافة لمسة ملونة في الغرفة. ،

الستارة شفافة ذات نقشة مودرن من الألوان الأبيض، الرصاصي و الأصفر، أما السجادة فهي من اللون الرمادي أيضا. أنهيت الغرفة بلوحة فوتوغرافية ملونة لتعطي روح للحركة في الغرفة. التنوع في الخامات والملمس يعطي دفئ و رونق رائع للمنزل.