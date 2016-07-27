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تغلب على الحرارة بدون تكييف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Chattarpur Farmhouse New Delhi, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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في موجات الحر الشديدة  يلجأ أغلبنا إلى التكيفات كحل وحيد ولكن التكيفات لها قدرة إحتمالية معينة كما أنها تزيد من الطاقة المستخدمة في البيت. لكن ماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون التغلب على هذا الحر بأقل التكاليف و بدون الحاجة للتكييف؟ 

تابعونا في مقال اليوم، حيث سأعرض لكم بعض الأفكار المفيدة للتغلب على الحرارة.

نباتات في منزلك

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

وجود نباتات في شرفة منزلك يعمل على خفض درجة الحرارة كما أن وجود بعض النباتات يساهم في إمتصاص الرطوبة من الهواء فتكون مناسبة للمناطق ذات الرطوبة العالية. 

أما إذا كنت تعاني من أن حائط منزلك الجنوبي يمتص الحرارة، فأفضل الأفكار وأكثرها عملية هي زراعة شجرة نفضية على واجهتك الجنوبية، حيث أنها تساهم في عمل منطقة عازلة للحرارة في الصيف و في الشتاء عندما تتخلص من أوراقها فإنها تساهم في تسلل الحرارة من خلال الحائط و بالتالي يساعد في رفع درجة الحرارة.

وجود مصدر مائي في منزلك

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مسبح
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

سواء كان نافورة أو حوض سباحة صغير، فإن الهواء عندما يمر على سطح المياة فانه يعمل على خفض درجة الحرارة الداخلة للبيت و لذلك فإن جلسات السمر حول مصدر مياه يعطي إنتعاش غير مسبوق.

مراوح السقف

Chattarpur Farmhouse New Delhi, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Chattarpur Farmhouse New Delhi

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

المروحة هي من الطرق التقليدية لتحريك الهواء، حيث أن المروحة تحرك الهواء لتطرد الهواء الساخن الذي يرتفع بفعل الحمل الحراري و توجه الهواء البارد لينتشر في أنحاء الغرفة. في فصل الصيف إعكس إتجاه ريش مروحتك لتدورعكس عقارب الساعة لتحصل على تأثير رائع و منعش. 

مفروشات من القطن

Parure Stone Wash percale 80 fils - Linge de lit, King of Cotton France King of Cotton France غرفة نومأقمشة و منسوجات قطن Beige
King of Cotton France

King of Cotton France
King of Cotton France
King of Cotton France

عند إختيار المفروشات وعلى الرغم من التنوع  في الشكل و اللون لبعض المفروشات، فيجب عليك الحرص على أن تجعل الأولوية في إختيار الخامة عن الشكل. فيجب الإبتعاد عن الخامات الصناعية أو أي خامات أخرى غير القطن، فمن مميزات القطن أن نسيجه يتنفس و يسمح بمرور الهواء كما أن ملمسه ناعم على الجلد.

إغلق النوافذ

Shutters Appeal Home Shading شبابيك و أبوابستائر
Appeal Home Shading

Shutters

Appeal Home Shading
Appeal Home Shading
Appeal Home Shading

إغلق الشبابيك وخاصة الشيش في أيام الحر الشديدة فان الأخشاب تمنع دخول الحرارة نهاراً، أيضاً غلق الستائر يساهم في تقليل نسبة الحرارة الداخلة بنسبة 40% أقل. عند غلق الشبابيك صباحاً و فتحها ليلاً عندما تقل درجة الحرارة يتم التخلص من نسبة كبيرة من الحرارة الممتصة والراكدة داخل البيت.

إتجه للشواء

homify حدائقمواقد وشوايات Black
homify

homify
homify
homify

لا تشعل الفرن أو الموقد في أثناء النهار في أيام الحر الشديد حيث أن المواقد قد تساهم في رفع درجة حرارة مطبخك و من ثم منزلك و الإحتفاظ بالحرارة. و الأفضل أن تتجه للشواء في الهواء الطلق سواء كان في شرفة منزلك أو فناءك كبديل.

أفكار سهلة للتخلص من الفوضى
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