تغلب على الحرارة بدون تكييف

في موجات الحر الشديدة يلجأ أغلبنا إلى التكيفات كحل وحيد ولكن التكيفات لها قدرة إحتمالية معينة كما أنها تزيد من الطاقة المستخدمة في البيت. لكن ماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون التغلب على هذا الحر بأقل التكاليف و بدون الحاجة للتكييف؟

تابعونا في مقال اليوم، حيث سأعرض لكم بعض الأفكار المفيدة للتغلب على الحرارة.