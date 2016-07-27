تغلب على الحرارة بدون تكييف

في موجات الحر الشديدة يلجأ أغلبنا إلى التكيفات كحل وحيد ولكن التكيفات لها قدرة إحتمالية معينة كما أنها تزيد من الطاقة المستخدمة في البيت. لكن ماذا لو قلت لكم أنكم تستطيعون التغلب على هذا الحر بأقل التكاليف و بدون الحاجة للتكييف؟
تابعونا في مقال اليوم، حيث سأعرض لكم بعض الأفكار المفيدة للتغلب على الحرارة.
وجود نباتات في شرفة منزلك يعمل على خفض درجة الحرارة كما أن وجود بعض النباتات يساهم في إمتصاص الرطوبة من الهواء فتكون مناسبة للمناطق ذات الرطوبة العالية.
أما إذا كنت تعاني من أن حائط منزلك الجنوبي يمتص الحرارة، فأفضل الأفكار وأكثرها عملية هي زراعة شجرة نفضية على واجهتك الجنوبية، حيث أنها تساهم في عمل منطقة عازلة للحرارة في الصيف و في الشتاء عندما تتخلص من أوراقها فإنها تساهم في تسلل الحرارة من خلال الحائط و بالتالي يساعد في رفع درجة الحرارة.
سواء كان نافورة أو حوض سباحة صغير، فإن الهواء عندما يمر على سطح المياة فانه يعمل على خفض درجة الحرارة الداخلة للبيت و لذلك فإن جلسات السمر حول مصدر مياه يعطي إنتعاش غير مسبوق.
المروحة هي من الطرق التقليدية لتحريك الهواء، حيث أن المروحة تحرك الهواء لتطرد الهواء الساخن الذي يرتفع بفعل الحمل الحراري و توجه الهواء البارد لينتشر في أنحاء الغرفة. في فصل الصيف إعكس إتجاه ريش مروحتك لتدورعكس عقارب الساعة لتحصل على تأثير رائع و منعش.
عند إختيار المفروشات وعلى الرغم من التنوع في الشكل و اللون لبعض المفروشات، فيجب عليك الحرص على أن تجعل الأولوية في إختيار الخامة عن الشكل. فيجب الإبتعاد عن الخامات الصناعية أو أي خامات أخرى غير القطن، فمن مميزات القطن أن نسيجه يتنفس و يسمح بمرور الهواء كما أن ملمسه ناعم على الجلد.
إغلق الشبابيك وخاصة الشيش في أيام الحر الشديدة فان الأخشاب تمنع دخول الحرارة نهاراً، أيضاً غلق الستائر يساهم في تقليل نسبة الحرارة الداخلة بنسبة 40% أقل. عند غلق الشبابيك صباحاً و فتحها ليلاً عندما تقل درجة الحرارة يتم التخلص من نسبة كبيرة من الحرارة الممتصة والراكدة داخل البيت.