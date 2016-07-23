8 أفكار رائعة لحوائط المطبخ

المطبخ في رأينا يندرج تحت بند أصعب الغرف تنظيماً و السبب في ذلك أن العديد من القرارات المتخذة فيه تلازمنا لسنين. مكان الحوض، مكان غسالة الأطباق، الفرن. كل هذا سيكلفك نفقات باهظة إذا أردت تغييره و هو ما ينطبق أيضا علي الأثاث ففي بعض الأماكن قد يكون الأمر سهلاً نسبيا ً و لكن القرار في المطبخ له إعتبارات عديدة كحجم الأثاث و ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر.اليوم سينصب تركيزنا علي واحد منها و التي كثيراً ما نغفل عنه و هي الحوائط. الحائط المميز يلعب دوراً هاماً في رسم شخصية كل غرفة وهو ما نعرفه و نمارسه بالفعل عند تصميم حجرات المعيشة و النوم فلما لا نفعل المثل بالمطبخ؟ في جولة اليوم تستطيع أن تجد إلهامك من خلال الحلول المختلفة التي سنستعرضها معاً.