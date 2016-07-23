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8 أفكار رائعة لحوائط المطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi مطبخ
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المطبخ في رأينا يندرج تحت بند أصعب الغرف تنظيماً و السبب في ذلك أن العديد من القرارات المتخذة فيه تلازمنا لسنين. مكان الحوض، مكان غسالة الأطباق، الفرن. كل هذا سيكلفك نفقات باهظة إذا أردت تغييره و هو ما ينطبق أيضا علي الأثاث ففي بعض الأماكن قد يكون الأمر سهلاً نسبيا ً و لكن القرار في المطبخ له إعتبارات عديدة كحجم الأثاث و ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر.اليوم سينصب تركيزنا علي واحد منها و التي كثيراً ما نغفل عنه و هي الحوائط. الحائط المميز يلعب دوراً هاماً في رسم شخصية كل غرفة وهو ما نعرفه و نمارسه بالفعل عند تصميم حجرات المعيشة و النوم فلما لا نفعل المثل بالمطبخ؟ في جولة اليوم تستطيع أن تجد إلهامك من خلال الحلول المختلفة التي سنستعرضها معاً.

لوحة من البلاطات الملونة

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

بالنسبة لتزيين حوائط المطبخ فأول ما يتبادر لأذهان الناس قد يكون باستخدام الأطباق أو الأواني و لكن دعونا نقدم لكم إختياراتنا من إبداعات مصممينا. أول مطبخ نعرضه هنا هو مشروع من تصميم Deco Cottage. و المميز في هذا التصميم هي أعلي المنطقة المخصصة لتحضير الطعام، فتبرز البلاطات الصغيرة التي تتشابك لتخلق هذه اللوحة الفنية و التي تتلاحم بدورها مع الحوائط الخشبية بألواحها المكشوفة و الأثاث الخشبي لتخلق جواً ريفيا ًمبهجاً.

خلية النحل

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

عادة ما ينتهي المطاف بالبلاطات أعلي مساحة إعداد الطعام مباشرة و لا عجب في ذلك فهي سهلة التنظيف و يمكن مسحها بسهولة كما أن السيراميك ليس الإختيار الوحيد المتاح لنا ففي هذا المشروع قام المصمم Jacek Trycz بعمل بلاطات خرسانية ثمانية الأضلاع نتج عنها تكوينة هندسية مثيرة للإهتمام.

نطاق التزيين

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi مطبخ
Lepistes Seramik Atölyesi

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

بالتباين مع التجسيدات التي وصفناها سابقاً فبإمكان البلاطات أيضاً أن تحكي قصة، فهنا علي سبيل المثال نجد مرجاً مليئا بعباد الشمس في إنتظارنا. البلاطات المزخرفة تكلفتها أعلي بشكل ملحوظ من البلاطات الملساء العادية لذا يجب عليك أن تختارهم فقط للنطاق المحيط بمساحة إعداد الطعام و تغطية باقي المساحة بالبلاطات الأرخص من نفس سلسلة هذا المنتج و يمكنك هنا أيضا اللجوء إلي البلاطات المصنوعة يدوياً.

الجمال في التباين

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

قبل أن نطوي الصفحة علي موضوع البلاطات لابد أن نريك ما بداخل هذا المطبخ الخاص من منزل Mennonite Manor المجدد و الذي تم بناؤه عام 1883 ، نطاق جميل من البلاطات المصقولة و اللامعة، كريمية اللون و التي تمتزج بسلاسة بأوراق الحائط المخططة الأنيقة. التباين هنا لا ينبثق من التنقل بين خشونة ملمس سطح ورق الحائط و نعومة و إنزلاق سطح البلاط و لكنه أيضاً ينتج عن أفقية البلاط مع رأسية خطوط ورق الحائط.

أحجار طبيعية

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

لابد أنك قد تساءلت ألا يمكنني الإستغناء عن البلاطات؟ الإجابة هي نعم و الدليل كما تري هو هذه الحوائط من الحجارة المكشوفة لهذا القصر المهيب! الحجارة الطبيعية تعبر عن كثرة الإختيارات المتاحة كما أنها تضمن تصميماً ذو شخصية متفردة فعندما نتحدث عن تصميم المطبخ فلا يعني هذا بأي حال أن الطراز الريفي هو الإختيار الوحيد المقبول فالأثاث المختار بعناية و الأحجار الطبيعية كما في هذه الحالة تخلق تكوينا هائلاً ذو طرازاً صناعياً يضاهي الطراز الريفي جمالاً.

حائط السبورة

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

بين الحين و الآخر نجد أنفسنا نحتاج أن نكتب شيئا في المطبخ فكتيراً ما ننسي أن السكر قد وشك النفاد و أحيانا أخري اللبن و نتمني لو كان في متناول أيدينا قلماً وورقة. وحينها يبدو خيار أن تقوم بتحويل أحد الحوائط إلي سبورة مغرياً ففي عصر التليفونات الذكية لن تحتاج أن تعيد الكتابة فقط قم بإلتقاط صورة وفوق كل ذلك فإن حائطاً كذلك يمكن أن يكون مساحة تعبير لضيوفك المبدعين.

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التصوير في المطبخ.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ألواح الفينيل بديل ممتاز لبلاطات السيراميك فهي رخيصة الثمن و سهلة اللصق والتنظيف بالإضافة إلي التشكيلة اللا متناهية من التصميمات و الألوان كما يمكننا اللجوء إلي نسخ الصور التي ستساعد علي إحياء مطبخنا فبعض الصور يحفز حركتنا كصور المزروعات والبعض الآخر أكثر كلاسيكية كالأحجار الطبيعية و الخشب.

لمحبي الأخشاب

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali مطبخ
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

لماذا نلجأ إلي تقليد تأثير الخشب إذا ما كان بإستطاعتنا تركيبه بالمطبخ بالفعل. عند التفكير بمطبخ خشبي قد يتبادر إلي أذهاننا تصميم كوخ قديم مزين بطراز ريفي و لكن لا يجب أن تسير الأمور علي هذا النحو فبالإمكان عمل هيكلاً خشبياً على الطراز المودرن بإستخدام خامات معدلة لتكون عالية المستوي مضادة للماء و مقاومة للإشتعال.

مطابخ رائعة .. بلا تكاليف
ما رأيك في تصميمات هذا الحوائط؟ شاركنا برأيك

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