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9 أفكار لاستغلال غرف النوم الواسعة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
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غرفة النوم هى مصدر الدفء في المنزل، وملجأك الذي تستكين فيه..لذا يحرص مصممين الديكور أن تتسم الغرفة بالحميمة وأن تلبي احتياجاتك الشخصية على اختلاف أنواعها، سواء ما يتعلق بالالوان المفضلة والإضاءة المريحة والعملية، أو الأثاث الموضوع فيها، الذي لم يعد يقتصر على السرير ودولاب الملابس فقط، فاتجاه الديكور الحداثي للمنزل يعتمد على فكرة الغرف المتكاملة وليست المتخصصة، خاصة إذا كانت مساحة الغرفة تسمح بذلك. في كتاب الافكار هذا سنستعرض الأفكار الرائعة لاستغلال مساحات غرف النوم الواسعة لتكون عالم متكامل وليست مجرد غرفة نوم.

1- حديقة في غرفة نومك

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكن استغلال مساخة غرفة النوم الواسعة أيضا في تنسيق حديقة خاصة بها، ففي هذا التصميم الذكي للغرفة تم استخدام أحد أركان الغرفة للاسترخاء بصحبة بعض النباتات الطبيعي مع وضع كرسيين ومنضدة صغيرة وكأنك تجلس في الحديقة فعلا وهو بالطبع ما سيزيد مزيد من الجمال لغرفتك، ولكي تكون الفكرة أكثر عملية تم تقفيل الركن بأبواب زجاجية يميل لونها للأخضر لكي يتناغم مع طبيعة الركن، هذا التطبيق قد يكون ممتازا لمن لا يتوافر في منازلهم شرفة او بلكونة.

2- غرفة ملابس عصرية

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة نوم خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

بالطبع من أولى الاشياء التي ستخطر ببالك إذا ذكرت غرفة النوم هى دولاب الملابس، إلا إن صغر حجم دولاب الملابس أصبح عائق امام الكثير في تخزين وعرض كل الملابس في آن واحد، لذا أصبحت من الصيحات الجديدة في تصميم غرف النوم ذات المساحات الواسعة أن تلحق بغرفة ملابس منفصلة تتفاوت مساحتها وفقا لاحتياجاتك الشخصية، في هذه الغرفة تم استغلال أحد أركان الغرفة كغرفة ملابس بأبواب مرايات جرارة للحفاظ على الشعور باتساع الغرفة وهى مغلقة.

3- مزيد من الخصوصية

Private Interior Design Project - Albufeira, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Albufeira

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

أما إذا كنت ممكن يفضلون الحصول على مزيد من الخصوصية، فحتما سيكون وجود حمام في غرفة نومك هو اخيارك الأمثل لمزيد من  الحميمة والخصوصية. في هذه الغرفة مثلا تم استغلال أحد جوانب الغرفة كحمام خاص بسيط، أيضا اختيار الفواصل الزجاجية الشفافة هو اختيار ذكي للغاية للحفاظ على اتساع الغرفة.

4- استرخاء واستمتاع بالطبيعة

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

إذا كانت غرفتك تطل على منظر طبيعي مبهج كما في الصور، حتما ستحتاج إلى كرسي شيزلونج للاسترخاء عليه والاستمتاع بالطبيعة في سكون مع بعض الكتب المفضلة للقراءة،، أيضا إضافة منضدة صغيرة وكرسيين للغرفة يصنع تناغم بين الرغبة في الاسترخاء والعملية، فالمنضدة ممكن استخدامها للعمل على حاسوبك الشخصي مثلا، أو حتى لتناول .الطعام بالغرفة، وكأن لديك غرفة طعام صغيرة بغرفتك

5- غرفة متكاملة

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos غرفة نوم
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

هذه الغرفة نموذج مثالي لمفهوم غرفة النوم المتكاملة، هنا مثلا ستجد الغرفة منقسمة لقطاعين يفصل بينهما درجة خشبية، في القطاع الأول ستجد الاسرة والحمام في نهاية الغرفة، والقطاع الثاني لمكتب بسيط وكنبة للاسترخاء. تنتشر هذه التصميمات أكثر في الفنادق لتوفر احتياجات متكاملة للمسافر خاصة من رجال الأعمال، هى أيضا فكرة عملية رائعة لمن يديرون أعمالهم من المنزل وغير متاح لهم تخصيص غرفة كاملة كمكتب.

6- لمحبي القراءة

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة نوم
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

يميل القراء النهمون إلى القراءة ما قبل النوم ، فالبعض تمنحه القراءة ذهنا صافيا ومهيئا للاسترخاء استعدادا للنوم، لذا فوجود مكتبة صغيرة لكتبك المفضلة في غرفة نومك ستكون فكرة سديدة للغاية، في هذه الصورة مثلا وضعت المكتبة خلف السرير مباشرة وكأنها جدار فاصل لما خلف السرير، هذه الفكرة رائعة في كيفية استغلال المساحة والحفاظ على الشعور باتساع الغرفة في الوقت نفسه. من الممكن أيضا تصميم السرير بالمكتبة كوحدة واحدة لمزيد من التناسق في الغرفة.

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7- نوم ومعيشة في آنٍ واحد

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

من الأفكار الجيدة أيضا في تصميم غرف النوم ذات المساحات الواسعة أن يلحق بها أثاث لغرفة معيشة بسيطة، ككنبة ومنضدة وتلفاز كما في الصورة، بالطبع هذه الفكرة ستضيف مزيد من الراحة والخصوصية للغرفة، وتخيل إذا اضفت للتصميم ثلاجة صغيرة، حينها أبشرك بأنك لن تخرج من الغرفة إلا لأضيق الحدود.

8- حوائط فاصلة

Modernisierung und Umbau einer Gründerzeit-Wohnung in Berlin Charlottenburg, WAF Architekten WAF Architekten غرفة نوم
WAF Architekten

WAF Architekten
WAF Architekten
WAF Architekten

يلجأ البعض للحوائط الفاصلة في التعامل مع المساحات الواسعة لمزيد من التنوع في استغلال الغرف الواحدة، في هذه الغرفة مثلا تم بناء حائط -من الممكن أن يكون خشبي مثلا – خلف السرير ليعطي مساحة خاصة يمكن استغلالها بالشكل الذي يناسب احتياجاتك الشخصية. أيضا استخدام إضاءة منفصلة لهذا الجانب عن بقية الغرفة، يمنح مزيد من الخصوصية لهذا الجزء.

9- نوم ورياضة

House 090, COOLSTOODIO COOLSTOODIO صالة الرياضة
COOLSTOODIO

COOLSTOODIO
COOLSTOODIO
COOLSTOODIO

إذا كنت من محبي ممارسة الرياضة فستعجبك هذه الغرفة كثيرا، فوجود مساحة كافية لوضع بعض الأدوات والأجهزة الرياضية سيضيف مزيد من البهجة لك وأنت تمارس رياضاتك المعتادة دون حتى مغادرة غرفتك، خاصة إذا كانت الغرفة تطل على منظر مبهج، أو ضوء الشمس يكسو كل أرجائها كما في هذا التصميم.

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