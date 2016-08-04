9 أفكار لاستغلال غرف النوم الواسعة

غرفة النوم هى مصدر الدفء في المنزل، وملجأك الذي تستكين فيه..لذا يحرص مصممين الديكور أن تتسم الغرفة بالحميمة وأن تلبي احتياجاتك الشخصية على اختلاف أنواعها، سواء ما يتعلق بالالوان المفضلة والإضاءة المريحة والعملية، أو الأثاث الموضوع فيها، الذي لم يعد يقتصر على السرير ودولاب الملابس فقط، فاتجاه الديكور الحداثي للمنزل يعتمد على فكرة الغرف المتكاملة وليست المتخصصة، خاصة إذا كانت مساحة الغرفة تسمح بذلك. في كتاب الافكار هذا سنستعرض الأفكار الرائعة لاستغلال مساحات غرف النوم الواسعة لتكون عالم متكامل وليست مجرد غرفة نوم.
يمكن استغلال مساخة غرفة النوم الواسعة أيضا في تنسيق حديقة خاصة بها، ففي هذا التصميم الذكي للغرفة تم استخدام أحد أركان الغرفة للاسترخاء بصحبة بعض النباتات الطبيعي مع وضع كرسيين ومنضدة صغيرة وكأنك تجلس في الحديقة فعلا وهو بالطبع ما سيزيد مزيد من الجمال لغرفتك، ولكي تكون الفكرة أكثر عملية تم تقفيل الركن بأبواب زجاجية يميل لونها للأخضر لكي يتناغم مع طبيعة الركن، هذا التطبيق قد يكون ممتازا لمن لا يتوافر في منازلهم شرفة او بلكونة.
بالطبع من أولى الاشياء التي ستخطر ببالك إذا ذكرت غرفة النوم هى دولاب الملابس، إلا إن صغر حجم دولاب الملابس أصبح عائق امام الكثير في تخزين وعرض كل الملابس في آن واحد، لذا أصبحت من الصيحات الجديدة في تصميم غرف النوم ذات المساحات الواسعة أن تلحق بغرفة ملابس منفصلة تتفاوت مساحتها وفقا لاحتياجاتك الشخصية، في هذه الغرفة تم استغلال أحد أركان الغرفة كغرفة ملابس بأبواب مرايات جرارة للحفاظ على الشعور باتساع الغرفة وهى مغلقة.
أما إذا كنت ممكن يفضلون الحصول على مزيد من الخصوصية، فحتما سيكون وجود حمام في غرفة نومك هو اخيارك الأمثل لمزيد من الحميمة والخصوصية. في هذه الغرفة مثلا تم استغلال أحد جوانب الغرفة كحمام خاص بسيط، أيضا اختيار الفواصل الزجاجية الشفافة هو اختيار ذكي للغاية للحفاظ على اتساع الغرفة.
إذا
كانت غرفتك تطل على منظر طبيعي مبهج كما
في الصور، حتما ستحتاج إلى كرسي
شيزلونج
للاسترخاء عليه والاستمتاع بالطبيعة في
سكون مع بعض الكتب المفضلة للقراءة،،
أيضا إضافة منضدة صغيرة وكرسيين للغرفة
يصنع تناغم بين الرغبة في الاسترخاء
والعملية، فالمنضدة ممكن استخدامها
للعمل على حاسوبك الشخصي مثلا، أو حتى
لتناول .الطعام
بالغرفة، وكأن لديك غرفة طعام صغيرة
بغرفتك
هذه الغرفة نموذج مثالي لمفهوم غرفة النوم المتكاملة، هنا مثلا ستجد الغرفة منقسمة لقطاعين يفصل بينهما درجة خشبية، في القطاع الأول ستجد الاسرة والحمام في نهاية الغرفة، والقطاع الثاني لمكتب بسيط وكنبة للاسترخاء. تنتشر هذه التصميمات أكثر في الفنادق لتوفر احتياجات متكاملة للمسافر خاصة من رجال الأعمال، هى أيضا فكرة عملية رائعة لمن يديرون أعمالهم من المنزل وغير متاح لهم تخصيص غرفة كاملة كمكتب.
يميل القراء النهمون إلى القراءة ما قبل النوم ، فالبعض تمنحه القراءة ذهنا صافيا ومهيئا للاسترخاء استعدادا للنوم، لذا فوجود مكتبة صغيرة لكتبك المفضلة في غرفة نومك ستكون فكرة سديدة للغاية، في هذه الصورة مثلا وضعت المكتبة خلف السرير مباشرة وكأنها جدار فاصل لما خلف السرير، هذه الفكرة رائعة في كيفية استغلال المساحة والحفاظ على الشعور باتساع الغرفة في الوقت نفسه. من الممكن أيضا تصميم السرير بالمكتبة كوحدة واحدة لمزيد من التناسق في الغرفة.
من الأفكار الجيدة أيضا في تصميم غرف النوم ذات المساحات الواسعة أن يلحق بها أثاث لغرفة معيشة بسيطة، ككنبة ومنضدة وتلفاز كما في الصورة، بالطبع هذه الفكرة ستضيف مزيد من الراحة والخصوصية للغرفة، وتخيل إذا اضفت للتصميم ثلاجة صغيرة، حينها أبشرك بأنك لن تخرج من الغرفة إلا لأضيق الحدود.
يلجأ البعض للحوائط الفاصلة في التعامل مع المساحات الواسعة لمزيد من التنوع في استغلال الغرف الواحدة، في هذه الغرفة مثلا تم بناء حائط -من الممكن أن يكون خشبي مثلا – خلف السرير ليعطي مساحة خاصة يمكن استغلالها بالشكل الذي يناسب احتياجاتك الشخصية. أيضا استخدام إضاءة منفصلة لهذا الجانب عن بقية الغرفة، يمنح مزيد من الخصوصية لهذا الجزء.
إذا كنت من محبي ممارسة الرياضة فستعجبك هذه الغرفة كثيرا، فوجود مساحة كافية لوضع بعض الأدوات والأجهزة الرياضية سيضيف مزيد من البهجة لك وأنت تمارس رياضاتك المعتادة دون حتى مغادرة غرفتك، خاصة إذا كانت الغرفة تطل على منظر مبهج، أو ضوء الشمس يكسو كل أرجائها كما في هذا التصميم.