9 أفكار لاستغلال غرف النوم الواسعة

يمكن استغلال مساخة غرفة النوم الواسعة أيضا في تنسيق حديقة خاصة بها، ففي هذا التصميم الذكي للغرفة تم استخدام أحد أركان الغرفة للاسترخاء بصحبة بعض النباتات الطبيعي مع وضع كرسيين ومنضدة صغيرة وكأنك تجلس في الحديقة فعلا وهو بالطبع ما سيزيد مزيد من الجمال لغرفتك، ولكي تكون الفكرة أكثر عملية تم تقفيل الركن بأبواب زجاجية يميل لونها للأخضر لكي يتناغم مع طبيعة الركن، هذا التطبيق قد يكون ممتازا لمن لا يتوافر في منازلهم شرفة او بلكونة.