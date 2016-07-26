5 أفكار حديثة لقواعد السرير

دعونا نواجه الأمر بصراحة تامة أفضل شيء في غرفة النوم هو النوم، لكن كيف يمكنك الحصول على نوم مريح وهاديء داخل غرفتك الأجابة بديهية ومعروفة وهي بالحصول على سرير مريح وحديث وفي نفس الوقت أنيق، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك دون تحمل نفقات عالية، ببساطة سنقدم لك في هذا الموضوع مجموعة من أفكار الخبراء لقواعد السرير إذا طبقتها ستوفر الكثير من الأموال ويمكنك منافسة المحلات التجارية الخاصة بالأثاث .
مساحة غرف النوم تصبح أصغر وأصغر، هذا لا يعني أن المساحة المخصصة للأسرة صغرت فقط بل أيضًا المساحة المخصصة لأدواتهم قلت، لهذا يحاول المصممون إيجاد طرق مبتكرة لتخزين هذه الأدوات، ومن أنسب هذه الطرق التخزين في المساحة التي توجد أسفل السرير.
وذلك عن طريق وضع مجموعة من الأدراج المناسبة لحجم السرير في هذه المساحة وتخزين العديد من الادوات على سبيل المثال الأحذية، ويمكن أن تكون هذه الأدراج خاصة بالأثاث القديم لديك الذي لم تعد تستخدمه .
إقامة سرير من المنصات فكرة سهلة جدًا ولكنها تحتاج إلى معرفة العدد الصحيح الذي تحتاجه من المنصات حتى يتناسب مع حجم وارتفاع السرير، ويمكنك بعدها طلائها باللون الذي تفضله أو الرسم عليها، البليت عنصر قوي يمكن الاعتماد عليه في بناء قاعدة السرير وشاع استخدامه في الآسرة المصممة لتحمل الأوزان الكبيرة .
غراش السرير أمر هام جدًا في غرفة النوم، ويجب التدقيق في اختياره، كما ترى في هذه الصورة أن المفرش يغطي السرير بالكامل وهي فكرة اقتصادية ملائمة للشباب الذين يريدون إعطاء نمط بارد في غرفة نومهم.
فكرة أخرى سهلة وغير مكلفة لبناء قاعدة سرير، قاعدة بسيطة مصقولة جيدًا وسميكة يمكنها تحمل أوزان ثقيلة، طراز حديث من الممكن أن يكون الخيار الافضل للأزواج الذين حققوا استقرار مادي ويريدوا تجديد شيء بسيط في غرفة نومهم دون تخطي الميزانية المتاحة .
سرير معلق فكرة رائعة لغرفة نوم غير تقليدية، تعليقه من العوارض الخشبية بالسقف في منتصف الحجرة جعلت الغرفة رومانسية للغاية، الأسقف المفتوحة هي أكثر أنواع الأسقف ملائمة للآسرة المعلقة .
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