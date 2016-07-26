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5 أفكار حديثة لقواعد السرير

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
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دعونا نواجه الأمر بصراحة تامة أفضل شيء في غرفة النوم هو النوم، لكن كيف يمكنك الحصول على نوم مريح وهاديء داخل غرفتك الأجابة بديهية ومعروفة وهي بالحصول على سرير مريح وحديث وفي نفس الوقت أنيق، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك دون تحمل نفقات عالية، ببساطة سنقدم لك  في هذا الموضوع  مجموعة من أفكار الخبراء لقواعد السرير إذا طبقتها ستوفر الكثير من الأموال ويمكنك منافسة المحلات التجارية الخاصة بالأثاث . 

1- سرير مع أدراج

Recámara KA, Mediamadera Mediamadera غرفة نومأسرة نوم خشب White
Mediamadera

Mediamadera
Mediamadera
Mediamadera

مساحة غرف النوم تصبح أصغر وأصغر، هذا لا يعني أن المساحة المخصصة للأسرة صغرت فقط بل أيضًا المساحة المخصصة لأدواتهم قلت، لهذا يحاول المصممون إيجاد طرق مبتكرة لتخزين هذه الأدوات، ومن أنسب هذه الطرق التخزين في المساحة التي توجد أسفل السرير. 

وذلك عن طريق وضع مجموعة من الأدراج المناسبة لحجم السرير في هذه المساحة وتخزين العديد من الادوات على سبيل المثال الأحذية، ويمكن أن تكون هذه الأدراج خاصة بالأثاث القديم لديك الذي لم تعد تستخدمه . 

2- سرير البليت

Hain Parkett Landhausdielen, Hain Parkett Hain Parkett جدران خشب
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

إقامة سرير من المنصات فكرة سهلة جدًا ولكنها تحتاج إلى معرفة العدد الصحيح الذي تحتاجه من المنصات حتى يتناسب مع حجم وارتفاع السرير، ويمكنك بعدها طلائها باللون الذي تفضله أو الرسم عليها، البليت عنصر قوي يمكن الاعتماد عليه في بناء قاعدة السرير وشاع استخدامه في الآسرة المصممة لتحمل الأوزان الكبيرة .

3- السر في الفراش

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

غراش السرير أمر هام جدًا في غرفة النوم، ويجب التدقيق في اختياره، كما ترى في هذه الصورة أن المفرش يغطي السرير بالكامل وهي فكرة اقتصادية ملائمة للشباب الذين يريدون إعطاء نمط بارد في غرفة نومهم. 

4- قاعدة واحدة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى سهلة وغير مكلفة لبناء قاعدة سرير، قاعدة بسيطة مصقولة جيدًا وسميكة يمكنها تحمل أوزان ثقيلة، طراز حديث من الممكن أن يكون الخيار الافضل للأزواج الذين حققوا استقرار مادي ويريدوا تجديد شيء بسيط في غرفة نومهم دون تخطي الميزانية المتاحة . 

5- سرير معلق

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

سرير معلق فكرة رائعة لغرفة نوم غير تقليدية، تعليقه من العوارض الخشبية بالسقف في منتصف الحجرة جعلت الغرفة رومانسية للغاية، الأسقف المفتوحة هي أكثر أنواع الأسقف ملائمة للآسرة المعلقة . 

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أفكار رائعة يمكنك اقتباسها لبيت أجمل
شاركنا برأيك أي سرير تحلم أن يكون في منزلك المستقبلي ؟ 

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