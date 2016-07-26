5 أفكار حديثة لقواعد السرير

مساحة غرف النوم تصبح أصغر وأصغر، هذا لا يعني أن المساحة المخصصة للأسرة صغرت فقط بل أيضًا المساحة المخصصة لأدواتهم قلت، لهذا يحاول المصممون إيجاد طرق مبتكرة لتخزين هذه الأدوات، ومن أنسب هذه الطرق التخزين في المساحة التي توجد أسفل السرير.

وذلك عن طريق وضع مجموعة من الأدراج المناسبة لحجم السرير في هذه المساحة وتخزين العديد من الادوات على سبيل المثال الأحذية، ويمكن أن تكون هذه الأدراج خاصة بالأثاث القديم لديك الذي لم تعد تستخدمه .