أفكار مميزة لترتيب شقة صغيرة

أحلامك في العيش بشقة جميلة ومريحة لا يجب أن تقف المساحة عائقا أمامها، فصميم فن التصميمات الداخلية هو تطويع المساحة لراحتك وتحقيق أحلامك، من اشهر أساليب التصميم التي ستساعدك في تصميم شقتك صغيرة المساحة بأبسط الإمكانات هو الأسلوب الإسكندنافي، والذي يركز على البساطة والعملية في الوقت نفسه.
معا سنتجول الآن في شقة صغيرة تم تصميما على الطراز الاسكندنافي، لنستمتع بجمال البساطة في ترتيب الأثاث للحفاظ على البراح قد الإمكان.
ما أن تطأ قدميك الشقة ستشعر بالارتياح بسبب التناغم بين اللون الأزرق الفاتح للحوائط والأبيض للأبواب، استغل المصمم ألمساحة بجوار باب الشقة لتعليق شماعة ملابس أنيقة ذات تصميم ولون بسيط للغاية.
المرآة الطولية في نهاية المرر كانت فكرة ذكية ومخادعة أيضا، ربما ينخدع بها البعض للولهة الأولى ويعتقد أنها المدخل لباقي أجزاء الشقة. لفت انتباهي أيضا الخط الفضي الأفقي الذي يقسم الأبواب ليكسر ملل الألوان الهادئة بلون محايد ليتناغم أيضا مع لون الكرسي اسفل الشماعة والبلاط ذي المربعات الفضية.
الاهتمام بإضاءة المدخل أضاف اتساعا وشعورا بالبراح في المكان، رغم زُرقة الحوائط، فلم يكتفي المصمم بكشافات الإضاءة الليد، بل أضاف وحدة أخرى فوق المرآة..الغير مفهوم بالنسبة لي وشعرت أنه خارج السياق هو الأبليك ذو اللون الأحمر.
الاعتماد على النمط التبسيطي يظهر بوضوح في تصميم كل وحدات المطبخ الغير مدعومة بمقابض، والتي يسودها البياض، والذي طال أيضا رخامة المطبخ، الثلاجة، الموقد، والغلاية وحتى الأكواب، ورغم سطوة اللون الأبيض على كل مكان بالمطبخ، إلا إن التصميم لم يفقد حيويته بسبب الستارة ذات اللون الخشبي الفاتح والكراسي الملونة بلون البحر والأرضية المزركشة التي تكسر ملل اللون الأبيض.
تصميم الأرضيات المزركشة يظهر بوضوح في هذه الصورة، والذي اعتبره اختيار مثالي وعملي لارضيات المطبخ سريعة الاتساخ، كما أن ألوانه جمعت كل ألوان المطبخ؛ الأبيض الناصح، وزرقة البحر في الكراسي،واللون البيج في الستارة.
هذا الركن بكل تفاصيله أعجبني بشدة، بدايةً من التناغم بين لون الكراسي والمنضدة بسيطة التصميم، مرورا بحائط الطوب الذي يعطيك شعورا بالانفصال عن مساحة المطبخ وكأنك انتقلت لغرفة أخرى، نهاية بالإضاءة المتدلية على مسافة قريبة والذي يتناسب مع غرف السفرة عموما.
الاهتمام بالإضاءة عموما في المطبخ كان طاغيا، فلم يكتفي بوحدات الإضاءة في السقف، بل امتد أيضا لوضع وحدات إضاءة إضافية أسفل وحدات تخزين المطبخ.
احترت كثيرا من أين ابدأ الحديث عن غرفة المعيشة هذه، فهي رغم بساطتها الشديدة لكنها عملية بشدة وجميلة للغاية في الوقت نفسه، وهذا ما يميز الأسلوب الأسكندنافي في التصميم عموما. تسود الغرفة الألوان المحايدة سواء الكنبتين أو السجادة وحتى وحدات الإضاءة، بينما اعتمد فقط على لون الستارة وتصميمها في إضفاء حيوية للمكان. أيضا امتداد شباك الغرفة من بداية الحائط لنهايته أضاف اتساعا للمكان، وسمح لكم أكبر من إضاءة الشمس الطبيعة في الانتشار بالغرفة.
بساطة تصميم المكتب تظهر أكثر في هذه الصورة بلونه الأبيض، ليحافظ على التناسق في الغرفة مع وحدات التلفاز في الخلفية. في رأيي ايضا أن اختيار ورق الحائط الجزئي كان مميزا وغير اعتياديا، خاصة مع ألوانه وتصميمه الخشبي الذي يزيد من حيوية الغرفة مع الستارة الخضراء المزركشة، ومنح الغرفة بعدا جديدا
غرفة المعيشة هنا من زاوية مختلفة، هذه الصورة حيرتني كثيرا، إذ كنت أتوقع أنني سأجد باب الغرفة واضحا هنا، لكني لم أجده، وما جعلني أتأمل صور غرفة المعيشة مرة بعد المرة لأجد الباب، حتى وجدته أخيرا وانبهرت كثيرا بمكانه. هل ترى ذلك الحائط في نهاية الغرفة الذي يتوسطه مرآه طولية..هذا هو الباب! لم يخطر ببالي أبدا أن يكون للغرفة باب جرار بمقابض محفورة، كما أن وحدات الإضاءة أعلى سقف الباب أكملت الخدعة البصرية بشكل عبقري أيضا.
تصفح أيضا: 8 أفكار لغرف معيشة صغيرة
اللون الأبيض هو الاختيار المثالي للحمامات صغيرة المساحة ليعطي شعورا بالارتياح، فالأبيض طغى هنا على الحوض والقاعدة والحوائط، وللحفاظ على الحيوية استعان المصمم ببلاط مزركش واستخدمه بشكل أفقي باتساع الحمام، محافظا في الوقت نفسه على ألوان الحمام الهادية، كما أضاف صندوق الغسيل البامبو لمسة أناقة للحمام.
هذه الصورة تظهر ذكاء اختيار تصميم الحوض حاد الزوايا وحجمه الصغير، والذي يحقق أعلى استفادة من المكان المخصص له، كما ألحق بوحدات تخزين أسفله، على العكس مثلا في مكان الاستحمام ذو التصميم المنحني ليوفر مساحة أكبر أمام الحوض دائرية مكان الاستحمام.
ما من هذه الزاوية تظهر القاعدة والغسالة التي ألحقت بوحدة تخزين علوية وهو ما سيغني الحمام عن فوضى مساحيق الغسيل وأدوات التنظيف.