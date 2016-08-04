6 أفكار لتأسيس حديقة داخلية

ما أن يخبرك أحدهم أنه يملك حديقة بمنزله، تطلق لخيالك العنان وتتصور أن الأمر بعيد المنال، فالصورة الذهنية لدينا عن حدائق المنزل تلك التي تمتد على مساحات الواسعة أمام الفلل والقصور، وأضعف الإيمان الفناء الخلفي للمنزل كما في الطراز الأمريكي.

لذا نحن في هوميفاي مهمتنا أن نغير لك تلك الصورة الذهنية، ففن الديكور والتصميمات الداخلية لا يقتصر فقط على إضافة لمسة جمالية للمكان، لكن من صميمه أن يطوع لك المساحات المتوفرة وفقا لاحتياجاتك الشخصية. في كتاب الأفكار هذا سنستعرض سويا صور لحدائق صغيرة داخل المنزل يمكنك تأسيسها وترتيبها بنفسك وفقا لاحتياجاتك واهتماماتك الشخصية.