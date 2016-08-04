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6 أفكار لتأسيس حديقة داخلية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
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ما أن يخبرك أحدهم أنه يملك حديقة بمنزله، تطلق لخيالك العنان وتتصور أن الأمر بعيد المنال، فالصورة الذهنية لدينا عن حدائق المنزل تلك التي تمتد على مساحات الواسعة أمام الفلل والقصور، وأضعف الإيمان الفناء الخلفي للمنزل كما في الطراز الأمريكي.

 لذا نحن في هوميفاي مهمتنا أن نغير لك تلك الصورة الذهنية، ففن الديكور والتصميمات الداخلية لا يقتصر فقط على إضافة لمسة جمالية للمكان، لكن من صميمه أن يطوع لك المساحات المتوفرة وفقا لاحتياجاتك الشخصية. في كتاب الأفكار هذا سنستعرض سويا صور لحدائق صغيرة داخل المنزل يمكنك تأسيسها وترتيبها بنفسك وفقا لاحتياجاتك واهتماماتك الشخصية.

شرفتك..حديقتك

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

الحصول على حديقة صغيرة بالمنزل يتطلب منك أن تغير نظرتك إلى شرفة منزلك أو البلكونة، فالبلكونة مخصصة في .الأساس كمكان تطل منه على العالم حولك لا مخزن للكراكيب ومرتع للأتربة. في الصورة هنا قسمت البلكونة رغم بساطة مساحتها إلى قطاعين، القطاع الأول تم فرشه بالنجيلة مع إضافة سور خشبي لاحد الجوانب على الشكل التقليدي لأسوار الحدائق ليمنحك مزيد من الشعور بالألفة، أضاف أيضا سلم الأشجار الخشبي ذو اللون الأزرق الحيوية للشرفة وكأنك في حديقة حقيقية فعلا، أما بالنسبة للقطاع الثاني فتم تركيب ألواح خشبية متراصة، وعلى الحافة وُضعت طبقة من الزلط الأبيض كأرضية مناسبة لأصص الزرع المختلفة، مضيفا مزيد من اللمسات الطبيعية للمكان.

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حديقة منتجة

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden حدائقأُصص النباتات والفازات خشب نقي Wood effect
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

الأمر في الحدائق لا يقتصر على جمال الزهور أو النباتات المزروعة، بل يمكنك إذا ثقفت نفسك بمزيد من المعلومات حول زراعة الخضروات، تستمتع يوميا بإنتاجك المحلي من حديقتك. التصميم الرأسي لحامل أُصص الزرع هنا ذكي للغاية ويسهل تنفيذه، فإذا كنت تتحدث عن حديقة بمساحة بسيطة عليك أن تستغل كل سم متر متاح لك لتحصل على أقصى استفادة. تطبيق هذا التصميم مناسب أيضا للشرفة أو البلكونة.

حديقة داخلية على الطراز الحداثي

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

الصورة التقليدية للفناء الخلفي تختلف كثيرا في تصميم المنازل على الطراز الحداثي، الذي يعطي أهتماما لتوفير مزيد من الخصوصية لأصحاب المنازل.

ولهذا يميل المصممين إلى استغلال أحد جوانب المنزل وتقفيله بخامات متنوعة لتأسيس حديقة منزلية داخلية، في هذا التصميم مثلا اعتمد على الأسطح الزجاجية المدعومة بالألواح الخشبية، حتى لا تعيق رؤية السماء ودخول ضوء الشمس باستمرار للمكان.

أكثر ما لفت انتباهي في الصورة هو الستائر الكتان المتدلية ذات اللون البيج والتي أضفت مزيد من الخصوصية والرومانسية في تصميم الحديقة.


شجرة بالمنزل

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

يتبع تصميم هذه الحديقة أيضا الطراز الحداثي، كما في الصورة السابقة، إلا أن الحديقة هنا أبسط، حيث ركز التصميم على تأسيس مكان للجلوس والاسترخاء أمام الشجرة الكبيرة التي تظلل على المكان، أيضا اختيار اللون البني الفاتح للكراسي يزيد من التناغم بين الأثاث والطبيعة وكأنها جزء منها.

حدائق زينة

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados حديقة أسمنت White
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

ماذا لو أنت من محبي تلك اللمسة والحيوية التي تضيفها الحدائق للمنازل، لكنك لا تستطيع الاعتناء بالمزروعات كما يجب. أعتقد أن حدائق الزينة ستكون الاختيار الأمثل لك.في الصورة مثلا اُستغلت المساحة أسفل الدرج لتأسيس حديقة زينة بسيطة تضفي حيوية على التصميم البسيط للدرج. أيضا الاستعانة بالخشب في تأسيس الدرج كان اختيارا مثاليا ليتناغم مع الحديقة الجانبية .

حدائق معلقة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

إذا ضاقت عليك الأرض، ولم يتوفر لديك مساحة لحديقة داخلية، لديك السقف، لما لا تستغل السقف لتأسيس حديقة معلقة..فقط لا تتوقف عن المحاولة.

في الصورة هنا تم استخدام ممر داخلي لمبنى كحديقة بسيطة بإمكانيات سهل توافرها،مستغلين الجدران لتعليق عليها أصائص الزرع باختلاف المزروع بها، والسقف ذا الألواح الخشبية المعلقة الذي تدلى منه النباتات. مصمم هذه الحديقة البسيطة استغل أيضا السقف الخشبي أعلى مدخل الممر، لتكون الخضرة حولك من كل اتجاه. إذا قررت أن تلجا لهذا الحل عليك أولا أن تستشير أحد المتخصصين في نباتات المنزل حول أي الأنواع المناسبة لتعليقها بالألواح الخشبية.

لدليلك لواجهة منزل أجمل
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