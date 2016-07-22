منزل لا مثيل له والسبب تلك التفاصيل

أما تصميم المطبخ فكان أنيق بتفاصيل أنيقة للغاية، وعلى عكس باقى المنزل الذى غلبت علية الألوان الفاتحة، كان اللون الأسود هو سيد الموقف داخل المطبخ كما نري.

عشاق الديكورتفضلوا بقراءة هذا المقال: تحويل منزل إسباني متهالك إلى قطعة فنية