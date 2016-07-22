منزل لا مثيل له والسبب تلك التفاصيل

للتفاصيل دائماً سحر رهيب ومختلف كثيراً، فهى تستطيع خلق روحاً للمكان تختلف عن أى شئ، فقط أذا اجتمعت معاً بالشكل الصحيح، ونحن اليوم في جولتنا مع Homify نحن أمام منزل عنوان للفخامة والأناقة وحقاً يمكننا القول انه لا مثيل له، والسبب ذكاء استخدام التفاصيل وتجميعها معاً بهذا الشكل الراقى، المنزل من تصميم Isabela-Canaan التي تفوقت على نفسها في تصميم هذا المنزل كما سنري.
البداية مع الواجهة وتفاصيلها البسيطة الأنيقة، فتصميم الواجهة مميز حقاً ويعد من أكثر تصاميم الواجهات التي تبهرك وتلفت انتباهك للمنزل بمجرد النظر لها، فكما نري في الصورة تلك التفاصيل التي اجتمعت معاً في تصميم الواجهة من الزجاج، الأضاءة والبلاط الجيري في الأرضيات مع استخدام الطبيعة أيضاً التي اندمج مع واجهة المنزل لتعطيه أطلالة أنيقة ومختلفة.
وداخل المنزل تستقبلنا غرفة غرفة المعيشة في ترحيب وتفاصيل أنيقة ومميزة للغرفة بالكامل، فأناقة اختيار الديكور والأثاث داخل الغرفة عبقرية جداً، اعتمدت Isabela-Canaan على اللون البيج الحيادي في كل تفاصيل الغرفة، ليكون لون الأثاث، الجدران وتفاصيل الديكور كما نري، مع مزجه مع اللون الأزرق الهادئ في الخلفية في لمسة بثت روحاً مختلفة داخل الغرفة، كما أضافت لمسة الأضاءة حياة اخري للمكان.
ومن غرفة المعيشة إلى غرفة السفرة التى امتزجا معاً بطريقة ديناميكية أنيقة، ربطت بين تفاصيل غرفة السفرة وغرفة المعيشة، قامت المصممة باستخدام فكرة المنحدر في التصميم لتستغل المساحات في دمج غرفة السفرة مع غرفة المعيشة مع وجود فاصل بينهم وهو هذا الدرج الصغير، لتصبح غرفة المعيشة في مستوى أعلى عن عرفة السفرة كما نري.
أما تفاصيل غرفة النوم فلمسة الخشب بداخلها أضافت روحاً من الدفئ والأناقة داخل الغرفة بشكل كبير كما نري، الخشب في الأرضيات مع الجدران وورق الحائط الذي يشبه إلى حد كبير تفاصيل الخشب في الأرضيات، كل ذلك أضاف روحاً دافئة للغرفة النوم بشكل واضح كما نري، أكتملت بأضافة بعض اللمسات البسيطة للديكور داخل الغرفة.
تصميم الحمام داخل هذا المنزل كان رائعاً، فتصميمه بسيط للغاية وأنيق أيضاً إلى حد كبير، استخدام ورق الحائط بلون رمادي حيادي ودمجه ببساطة مع اللون الأبيض.
أما تصميم المطبخ فكان أنيق بتفاصيل أنيقة للغاية، وعلى عكس باقى المنزل الذى غلبت علية الألوان الفاتحة، كان اللون الأسود هو سيد الموقف داخل المطبخ كما نري.
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