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تصاميم جذابة لتراس منزل أنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
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تراس المنزل هو بالطبع المكان المفضل لدينا جميعاً، خاصةً من يسعى إلى الهدوء والاسترخاء، فالتراس يساعدنا على ممارسة ذلك والقيام بالعديد من الأنشطة في نسمة الهواء الطلق، لذلك لأنها المكان المفضل داخل المنزل يجب علينا في تصميمها الأعتناء بتفاصيل الديكور الخاصة بها بما يليق بديكور المنزل وتصميمه، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أفكار الديكور لتراس المنزل بطريقة جديدة ومبتكرة، لذلك اذا كنت تمتلك واحدة في منزل فهذة الأفكار ستسعدك بالتأكيد.

الستائر وتراس المنزل

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA بلكونة أو شرفة
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

دعونا نبدأ الحديث عن الأقمشة، أو بشكل أكثر تحديداً،عن تركيب الستائر على ركائزتراس المنزل، اذا كنت من محبي الخصوصية هذة الفكرة حتماً ستكون لك، فهذة الشرفة كما نري اعتمدت على فكرة الستائر على ركائز التراس الخاص بالمنزل.

حديقة مصغرة

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

أذا كنت لا تمتلك حديقة في منزلك، فلا بأس يمكنك بكل سهولة خلق حديقة مصغرة داخل الشرفة الخاصة بك، كيف؟؟؟ من خلال هذا التصميم كما نري، تم خلق نموذج مصغر للحديقة داخل الشرفة من خلال زراعة أنواع مختلفة من النباتات والزهور داخل الشقة، مع الأهتمام بالجلسة كما نري، واستخدام الخشب الطبيعي في تصميم الجدران والأرضيات

تراس على الطراز الروماني

Casa CC, Terra Terra بلكونة أو شرفة
Terra

Terra
Terra
Terra

هناك من يعشق التاريخ القديم بكل تفاصيله، وينتمي بشدة لتصاميم الأماكن التاريخية القديمة، أذا كنت من هؤلاء فأليك تصميم هذة الشرفة على الطراز الروماني القديم الذي يشعرك وكأنك في متحف روماني عريق ومميز من خلال تلك الاعمدة وتصميمات بالأضافة إلى اندماج تفاصيل الطبيعة مع الشرفة.

تراس للاسترخاء والهدوء

Casa Punta Rasa. Formentera. 2007, Deu i Deu Deu i Deu بلكونة أو شرفة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

أما أذا كنت من عشاق الهدوء والأسترخاء ، فعليك بهذا التصميم الأنيق داخل شرفة منزلك، استخدام اللون الأبيض في تصميم الشرفة بالكامل مع  لمسة الستائر تلك كما نري خلقت روحاً من الأسترخاء والهدوء داخل الغرفة.

ترس وحديقة معاً

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وأخر تصميم معنا اليوم، هو تصميم دمج بين الحديقة والشرفة بطريقة استغلت المساحات بينهم بطريقة ذكية كما نري، بالأضافة إلى هذة الأرجوحة الخفيفة التي تعطي بعضاً من الهدوء والأسترخاء.

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