تصاميم جذابة لتراس منزل أنيق

تراس المنزل هو بالطبع المكان المفضل لدينا جميعاً، خاصةً من يسعى إلى الهدوء والاسترخاء، فالتراس يساعدنا على ممارسة ذلك والقيام بالعديد من الأنشطة في نسمة الهواء الطلق، لذلك لأنها المكان المفضل داخل المنزل يجب علينا في تصميمها الأعتناء بتفاصيل الديكور الخاصة بها بما يليق بديكور المنزل وتصميمه، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أفكار الديكور لتراس المنزل بطريقة جديدة ومبتكرة، لذلك اذا كنت تمتلك واحدة في منزل فهذة الأفكار ستسعدك بالتأكيد.