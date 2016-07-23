تصاميم جذابة لتراس منزل أنيق

تراس المنزل هو بالطبع المكان المفضل لدينا جميعاً، خاصةً من يسعى إلى الهدوء والاسترخاء، فالتراس يساعدنا على ممارسة ذلك والقيام بالعديد من الأنشطة في نسمة الهواء الطلق، لذلك لأنها المكان المفضل داخل المنزل يجب علينا في تصميمها الأعتناء بتفاصيل الديكور الخاصة بها بما يليق بديكور المنزل وتصميمه، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أفكار الديكور لتراس المنزل بطريقة جديدة ومبتكرة، لذلك اذا كنت تمتلك واحدة في منزل فهذة الأفكار ستسعدك بالتأكيد.
دعونا نبدأ الحديث عن الأقمشة، أو بشكل أكثر تحديداً،عن تركيب الستائر على ركائزتراس المنزل، اذا كنت من محبي الخصوصية هذة الفكرة حتماً ستكون لك، فهذة الشرفة كما نري اعتمدت على فكرة الستائر على ركائز التراس الخاص بالمنزل.
أذا كنت لا تمتلك حديقة في منزلك، فلا بأس يمكنك بكل سهولة خلق حديقة مصغرة داخل الشرفة الخاصة بك، كيف؟؟؟ من خلال هذا التصميم كما نري، تم خلق نموذج مصغر للحديقة داخل الشرفة من خلال زراعة أنواع مختلفة من النباتات والزهور داخل الشقة، مع الأهتمام بالجلسة كما نري، واستخدام الخشب الطبيعي في تصميم الجدران والأرضيات
هناك من يعشق التاريخ القديم بكل تفاصيله، وينتمي بشدة لتصاميم الأماكن التاريخية القديمة، أذا كنت من هؤلاء فأليك تصميم هذة الشرفة على الطراز الروماني القديم الذي يشعرك وكأنك في متحف روماني عريق ومميز من خلال تلك الاعمدة وتصميمات بالأضافة إلى اندماج تفاصيل الطبيعة مع الشرفة.
أما أذا كنت من عشاق الهدوء والأسترخاء ، فعليك بهذا التصميم الأنيق داخل شرفة منزلك، استخدام اللون الأبيض في تصميم الشرفة بالكامل مع لمسة الستائر تلك كما نري خلقت روحاً من الأسترخاء والهدوء داخل الغرفة.
وأخر تصميم معنا اليوم، هو تصميم دمج بين الحديقة والشرفة بطريقة استغلت المساحات بينهم بطريقة ذكية كما نري، بالأضافة إلى هذة الأرجوحة الخفيفة التي تعطي بعضاً من الهدوء والأسترخاء.
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