مطابخ رائعة .. بلا تكاليف

التكاليف تعتبر من أهم العوائق التي تطال تفكيرنا أثناء حسابنا لتغيير مطبخنا الحالي و تصميم آخر جديد يلبي احتياجاتنا و لا يأخذ من المساحة الكلية للمطبخ و يواكب التطور الفني في المطابخ الحديثة ، و من هنا جاءت مسألة طرح أفكار إبداعية تساعد على الوصول لأحلامنا في مطبخ العمر بأقل التكاليف الممكنة و التي يمكن أن نستفيد من خلالها بما وفرناه في المطبخ في أشياء قد بدت ليس لها قيمة حقيقية و يمكن تعويضها في أشياء أخرى أكثر فائدة في باقي المنزل و أخف كثيراً على موازنتا التي نخصصها لهذا الأمر ، ننقل لكم بعض الأفكار التي أعجبتنا و نتمنى أن تنل إعجابكم لمطبخ الأحلام ..
إن هذا المطبخ جميل الشكل في فحواه، نلاحظ أن المصمم قد لجأ للسيراميك المزخرف ليأخذ العين بدلاً من تفاصيل المطبخ ذاتها التي لو دققنا سنجد أنها أصلاً جزء من البناء و الجدران ، لا يوجد منضدة مخصصة و لكن بناء في الوسط صنع مع السيراميك الأقل تكلفة كثيراً سواء من الإنشاء كاملاً من الرخام أو شراء وحدة مخصصة لتحضير الطعام و الطبخ في وسط المطبخ، الأضواء قللت من تكاليف استخدام مصباح أو نجفة كبيرة في الوسط و استبدلتها بفرع نور بسيط جداً، أما المدخنة فهي من النوع الالومنيوم المدهون مع الحائط في عملية الدهان العادية للمنزل قبل التأثيث ، توفير كبير حققناه هنا
اللون الابيض في تصميم المطابخ قد يبدو غير معتاد لأكثر من سبب اهمها الترسب الكبير للزيوت و الدهون الناجمة عن الطبخ ، و لكن هنا الفكرة جاءت بالطلاء باللون الأبيض ليعطي اتساع كبير للمساحة الصغيرة للمطبخ و نفس الفكرة المستخدمة في النموذج الماضي من بناء وحدة المطبخ في الوسط و ليس شرائها ، أما الدهون و الترسبات التي تعتبر عدو اللون الابيض فقضينا عليها بشيئين أولاً المدخنة فوق المشعل مباشرة و الثاني بالنافذة المقابلة لها و التي ستعمل على اخراج أي عوادم و أبخرة للخارج تماماً، و من جهة الأضواء فنلاحظ وجود مصباح مدفون في السقف قوي واحد فقط ، و هو ما يؤدي الغرض و ليس بمكلف أيضاً..
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في بعض الاحيان التي يمكن أن يكون فيها المقابل المادي عائقاً ليس بالكبير يمكن أن نصمم مطبخنا بواسطة الخشب، فالأخشاب أقل سعراً من الالومنيوم
الالوميتال و في تلك الحالة صممنا الأدراج التخزينية فوق الحوض و تحته و حوله منها، و جعلنا في الشكل الديكوري لمسة جمالية بعدم تغيير لون الاخشاب بأي طلاء لتعطي شكلاً طبيعياً للمطبخ ، أما الارفف فوق الحوض فقد وفرت علينا أداة تخزينية أخرى قد تكون أكثر ثمناً من مجرد أرفف خشبية رخيصة للغاية
في بعض الأحيان يمكن أن نكتفي بوحدات الالوميتال المصنعة من الألومنيوم و هي من أشهر المطباخ في مصر ، وحدة فوق الحوض و وحدة تحته لتستغل المساحة المهملة تحت رخام الحوض ، و هي قليلة التكلفة بالطبع ..
يمكن أن نتخلي عن الرخام المكلف فوق الحوض و الذي يعد ضرورياً كجسم صلب يطهى عليه و يحضر الطعام بشيء آخر أقل سعراً و متوفر كثيراً لو كان مطبخنا به سيراميك في الجدران، الرف السيراميكي، و هو يصمم من طوب عادي كما طوب البناء ثم يكسى بالسيراميك بشكل طبيعي، و هو موفر جداً في مقابل الرخام
استخدام وحدات التخزين المعلقة من البلاستيك الشفاف و الذي يستغل مساحة كبيرة كانت غير مستغلة لو كنا مثلاً وضعنا مدخنة أو شكلاً هرمياً ديكورياً أو بروازاً ليس له قيمة من الناحية العملية، و لكن هذا الباغ المقوى يعتبر حلاً سحرياً للجدران الطولية في المطبخ فهو أنيق و سعره منخفض كذلك
في هذا المطبخ مزيج رائع بين الجمال و العملية و التوفير، الجدران من الطوب العادي رخيص الثمن دون تلميع أو دهان أو خدمة بالأسمنت و ما شابه، و المنضدة محمولة ، و هي التي تباع بأسعار مخفضة جداً لا تتعدى المائتي جنية في المتوسط ، و قد حلت مشكلة وجود منضدة لائقة في المطبخ ، اما التفكير الآخر الموفر كان في عدم استغلال الميزانية في عمل بيت للنور أو فروع ، و تم الاكتفاء فقط بمصباح جميل الشكل في الوسط