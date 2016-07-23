مطابخ رائعة .. بلا تكاليف

اللون الابيض في تصميم المطابخ قد يبدو غير معتاد لأكثر من سبب اهمها الترسب الكبير للزيوت و الدهون الناجمة عن الطبخ ، و لكن هنا الفكرة جاءت بالطلاء باللون الأبيض ليعطي اتساع كبير للمساحة الصغيرة للمطبخ و نفس الفكرة المستخدمة في النموذج الماضي من بناء وحدة المطبخ في الوسط و ليس شرائها ، أما الدهون و الترسبات التي تعتبر عدو اللون الابيض فقضينا عليها بشيئين أولاً المدخنة فوق المشعل مباشرة و الثاني بالنافذة المقابلة لها و التي ستعمل على اخراج أي عوادم و أبخرة للخارج تماماً، و من جهة الأضواء فنلاحظ وجود مصباح مدفون في السقف قوي واحد فقط ، و هو ما يؤدي الغرض و ليس بمكلف أيضاً..

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