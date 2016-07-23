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مطابخ رائعة .. بلا تكاليف

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
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التكاليف تعتبر من أهم العوائق التي تطال تفكيرنا أثناء حسابنا لتغيير مطبخنا الحالي و تصميم آخر جديد يلبي احتياجاتنا و لا يأخذ من المساحة الكلية للمطبخ و يواكب التطور الفني في المطابخ الحديثة ، و من هنا جاءت مسألة طرح أفكار إبداعية تساعد على الوصول لأحلامنا في مطبخ العمر بأقل التكاليف الممكنة و التي يمكن أن نستفيد  من خلالها بما وفرناه في المطبخ في أشياء قد بدت ليس لها قيمة حقيقية و يمكن تعويضها في أشياء أخرى أكثر فائدة في باقي المنزل و أخف كثيراً على موازنتا التي نخصصها لهذا الأمر ، ننقل لكم بعض الأفكار التي أعجبتنا و نتمنى أن تنل إعجابكم لمطبخ الأحلام ..

زخارف لتجذب العين

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

إن هذا المطبخ جميل الشكل في فحواه، نلاحظ أن المصمم قد لجأ للسيراميك المزخرف ليأخذ العين بدلاً من تفاصيل المطبخ ذاتها التي لو دققنا سنجد أنها أصلاً جزء من البناء و الجدران ، لا يوجد منضدة مخصصة و لكن بناء في الوسط صنع مع السيراميك الأقل تكلفة كثيراً سواء من الإنشاء كاملاً من الرخام أو شراء وحدة مخصصة لتحضير الطعام و الطبخ في وسط المطبخ، الأضواء قللت من تكاليف استخدام مصباح أو نجفة كبيرة في الوسط و استبدلتها بفرع نور بسيط جداً، أما المدخنة فهي من النوع الالومنيوم المدهون مع الحائط في عملية الدهان العادية للمنزل قبل التأثيث ، توفير كبير حققناه هنا

بسيط

Proyecto "Alebrije", Franko & Co. Franko & Co. مطبخ
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

اللون الابيض في تصميم المطابخ قد يبدو غير معتاد لأكثر من سبب اهمها الترسب الكبير للزيوت و الدهون الناجمة عن الطبخ ، و لكن هنا الفكرة جاءت بالطلاء باللون الأبيض ليعطي اتساع كبير للمساحة الصغيرة للمطبخ و نفس الفكرة المستخدمة في النموذج الماضي من بناء وحدة المطبخ في الوسط و ليس شرائها ، أما الدهون و الترسبات التي تعتبر عدو اللون الابيض فقضينا عليها بشيئين أولاً المدخنة فوق المشعل مباشرة و الثاني بالنافذة المقابلة لها و التي ستعمل على اخراج أي عوادم و أبخرة للخارج تماماً، و من جهة الأضواء فنلاحظ وجود مصباح مدفون في السقف قوي واحد فقط ، و هو ما يؤدي الغرض و ليس بمكلف أيضاً..

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الأخشاب بديلاً

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

في بعض الاحيان التي يمكن أن يكون فيها المقابل المادي عائقاً ليس بالكبير يمكن أن نصمم مطبخنا بواسطة الخشب، فالأخشاب أقل سعراً من الالومنيوم الالوميتال و في تلك الحالة صممنا الأدراج التخزينية فوق الحوض و تحته و حوله منها، و جعلنا في الشكل الديكوري لمسة جمالية بعدم تغيير لون الاخشاب بأي طلاء لتعطي شكلاً طبيعياً للمطبخ ، أما الارفف فوق الحوض فقد وفرت علينا أداة تخزينية أخرى قد تكون أكثر ثمناً من مجرد أرفف خشبية رخيصة للغاية

الالوميتال

Cocina Avellana, Lapuerta Closet's y Cocinas Lapuerta Closet's y Cocinas مطبخ
Lapuerta Closet&#39;s y Cocinas

Lapuerta Closet's y Cocinas
Lapuerta Closet&#39;s y Cocinas
Lapuerta Closet's y Cocinas

في بعض الأحيان يمكن أن نكتفي بوحدات الالوميتال المصنعة من الألومنيوم و هي من أشهر المطباخ في مصر ، وحدة فوق الحوض و وحدة تحته لتستغل المساحة المهملة تحت رخام الحوض ، و هي قليلة التكلفة بالطبع ..

السيراميك بديل الرخام

Casa MX, Teorema Arquitectura Teorema Arquitectura مطبخ فخار Red
Teorema Arquitectura

Teorema Arquitectura
Teorema Arquitectura
Teorema Arquitectura

يمكن أن نتخلي عن الرخام المكلف فوق الحوض و الذي يعد ضرورياً كجسم صلب يطهى عليه و يحضر الطعام بشيء آخر أقل سعراً و متوفر كثيراً لو كان مطبخنا به سيراميك في الجدران، الرف السيراميكي، و هو يصمم من طوب عادي كما طوب البناء ثم يكسى بالسيراميك بشكل طبيعي، و هو موفر جداً في مقابل الرخام

البلاستيك الشفاف

Casa Habitación, Bosque Real, Huixquilucan Estado de México, L+arq Architecture Design Studio L+arq Architecture Design Studio مطبخ
L+arq Architecture Design Studio

L+arq Architecture Design Studio
L+arq Architecture Design Studio
L+arq Architecture Design Studio

استخدام وحدات التخزين المعلقة من البلاستيك الشفاف و الذي يستغل مساحة كبيرة كانت غير مستغلة لو كنا مثلاً وضعنا مدخنة أو شكلاً هرمياً ديكورياً أو بروازاً ليس له قيمة من الناحية العملية، و لكن هذا الباغ المقوى يعتبر حلاً سحرياً للجدران الطولية في المطبخ فهو أنيق و سعره منخفض كذلك

الطوب حلاً

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

في هذا المطبخ مزيج رائع بين الجمال و العملية و التوفير، الجدران من الطوب العادي رخيص الثمن دون تلميع أو دهان أو خدمة بالأسمنت و ما شابه، و المنضدة محمولة ، و هي التي تباع بأسعار مخفضة جداً لا تتعدى المائتي جنية في المتوسط ، و قد حلت مشكلة وجود منضدة لائقة في المطبخ ، اما التفكير الآخر الموفر كان في عدم استغلال الميزانية في عمل بيت للنور أو فروع ، و تم الاكتفاء فقط بمصباح جميل الشكل في الوسط

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